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Reklamy otravující uživatele na monitorech LG? Microsoft zakročil, firma inzerát na McAfee odstranila

Jan Olšan
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Herní monitor LG typu OLED (CES 2024) Autor: LG
Herní monitor LG typu OLED (CES 2024)
Tento měsíc vzbudily pozornost aplikace, která se automaticky instaluje uživatelům s monitory LG a která pak otravuje vyskakovacími reklamami na předplatné McAfee. Dobrá zpráva je, že po vlně odporu tato nepříjemnost zmizí.
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Minulý týden jsme tu měli článek o problematickém doprovodném softwaru, který se ve Windows nyní instaluje automaticky spolu s ovladači monitorů značky LG a obtěžuje reklamami na placený antivirový software McAfee. Naštěstí se zdá, že tato nepříjemnost bude vyřešena. Microsoft teď potvrdil, že nejde o něco, co by výrobci hardwaru směli, a proti podobným obtěžujícím „adware“ zasáhl. Firma LG reklamy je pak ve své aplikaci vypnula.

Monitory bez povolení instalují aplikaci do Windows, stačí je jednou připojit. Ta vás pak otravuje reklamami Přečtěte si také:

Monitory bez povolení instalují aplikaci do Windows, stačí je jednou připojit. Ta vás pak otravuje reklamami

Ovladače monitorů přestanou otravovat reklamami

Microsoft negativní ohlas na tuto „funkci“ evidentně zaznamenal, na sociálních sítích ho „vzal na vědomí“ i výkonný vice prezident firmy pro Windows a zařízení Pavan Davaluri. Ten pak vzápětí potvrdil, že Microsoft dá pokyn k odstranění podobných reklam a obtěžujících prvků. Microsoft do toho má právo mluvit proto, že nejde o software, který by si uživatelé našli, stáhli a instalovali ručně, ale o aplikaci, která se vám k monitoru automaticky připojuje poté, co ho k počítači připojíte (a nainstalovala by se třeba i návštěvě, která k němu připojí notebook).

Tato instalace probíhá přes oficiální systémové aktualizační služby Microsoftu (Windows Update) a pře obchod s aplikacemi Microsoft Store. Microsoft proto musí dbát o to, aby byly použité jen k legitimním účelům, tedy instalaci potřebných ovladačů a softwaru, který uživatel k hardware potřebuje a chce, kdežto firmy nabízející touto cestou monetizovaný otravný software v podstatě delegitimizují celou tuto část operačního systému.

Pavan Davaluri sdělil, že Microsoft s týmem LG zodpovědným za monitory je ve spojení s firma souhlasila s tím, že vyskakovací okna vypne a reklamu na McAfee odstraní. Neznamená to, že zmizí mechanismus, kterým hardware včetně monitorů může automaticky instalovat obslužné aplikace, ale neměly by být takto otravné. Tento pořádek doufejme vydrží dlouhodobě a podobné věci v budoucnu výrobcům hardwaru do Windows Update a obchodu Microsoft neprojdou (nebo aspoň ne často – perfektní kontrola všeho obsahu v aplikačních obchodech není asi reálně možná a zcela běžně v odhalování problematického softwaru selhává i firma Apple, jejíž marketing si na tom, že v obchodě má údajně být jenom bezpečný obsah, nejvíc zakládá).

To, že vyskakovací okna s reklamou na McAfee byla z aplikace LG odstraněna, nám už potvrdilo i české zastoupené firmy, respektive jde zřejmě o oficiální sdělení samotné firmy, které bylo rozposláno různým jejím zástupcům. Pokud by se vám reklama přesto ukazovala dál, možná váš počítač teprve čeká, až se z obchodu a Windows Update stáhnou dotyčné aktualizace, nebo se tyto služby z nějakého důvodu nemohou připojit na internet.

LG UltraFine evo 32U990A

Monitor LG UltraFine Evo 32U990A

Autor: LG

Podle aktualizovaného popisu dotyčné aplikace LG Monitor App Installer není sponzorovaný odkaz na McAfee odstraněný úplně kompletně. Tato aplikace je pořád nabízena jako jedna z věcí, kterou si můžete doinstalovat, vedle softwaru přímo od LG. Tato nabídka by ale už měla být normálně schovaná na patřičném místě programu, kde ji můžete ignorovat, a nebude vyskakovat sama od sebe hned při spuštění počítače.

Nezvaný software přibalovaný v jiných aplikacích není novinka. Google by bez něj nebyl tam, kde je

Přidávání sponzorovaných instalátorů do jiného softwaru není zdaleka nová a nevídaná věc a nejde jenom o vyložený spyware, adware a malware, který se schovává v nevinně se tvářících aplikacích.

CIF26

Jedním z faktorů, který způsobil masivní rozšíření webového prohlížeče Chrome od Googlu a jeho dnešní monopolní postavení, byla právě tato neférová praktika. Google Chrome vám dlouhá léta agresivně „cpaly“ instalátory nejrůznějších dalších aplikací, přičemž obvykle byla instalace nezvaného prohlížeče zaškrtnutá ve výchozím stavu, takže stačilo si nečíst upozornění a vše odklikat a měli jste Chrome i s jeho potenciálními šmírovacími riziky v PC. Ve starších verzích Windows se prohlížeč běžně po instalaci nastavil sám od sebe jako výchozí a naimportoval si vaše záložky a další data (což u Googlu asi byla i součást masového sběru uživatelských dat), takže méně zdatným uživatelům, kteří často ani netušili, co se děje, prohlížení webu fakticky „unesl“ a prohlížeč Chrome pak už v počítači už i zůstal natrvalo.

Zdroj: Windows Latest, LG

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Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

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