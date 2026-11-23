Česká společnost Prusa Research představila nástroj Prusa MCP, který propojuje 3D tiskárny Prusa s AI asistenty, jako jsou Claude nebo ChatGPT. Lidé tak mohou v běžné konverzaci vyhledat model na Printables, připravit ho k tisku, odeslat do tiskárny, a zároveň sledovat průběh výroby.
Od hledání modelu až po kontrolu tisku
Prusa MCP propojuje AI asistenta se službami Prusa, včetně Printables, cloudového sliceru EasyPrint a Prusa Connect. Stačí zadat, co hledáte (třeba nejlépe hodnocený stojan na sluchátka) a počkat, až vám asistent najde vyhovující model. Skrze další příkaz pak připravit tiskový soubor pro vybranou tiskárnu, zvolí materiál a zkontroluje nastavení. Hotový soubor následně odešle do tiskárny.
Podle Průši dokáže také zohlednit upozornění sliceru a například přidat podpory, pokud je to potřeba.
Po propojení s Prusa Connectem může asistent zjistit, jaký filament je v tiskárně zavedený a u cívek spravovaných v Connectu také zkontrolovat zbývající množství materiálu. Uživatel může přes chatbota požádat o spuštění tisku a potom sledovat jeho průběh i odhadovaný zbývající čas. Pokud má tiskárna kameru dostupnou přes Prusa Connect, může si nechat zobrazit také poslední snímek z tisku.
Prusa MCP zvládne také další úkoly: pozastavit tisk, obnovit nebo zrušit, změnit pořadí úloh ve frontě nebo spustit tisk souboru z USB. Pomůže také s hledáním náhradních dílů, nastavením materiálu nebo přiřazením cívek do správných slotů MMU při vícebarevném tisku.
Službu provozuje přímo Prusa Research a je zdarma. Asistent jedná pod uživatelským účtem a může provádět pouze akce, ke kterým má v Prusa Connect oprávnění.
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zdroj: Prusa