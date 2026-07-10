Revoluce u zubaře. Nová 3D tiskárna vám vyrobí keramickou zubní náhradu během jediné návštěvy

Představte si, že přijdete k zubaři s opravou zubu a místo několikadenního čekání na náhradu odejdete s novou korunkou vyrobenou přímo v ordinaci. Právě takový scénář by díky 3D tisku mohl být v budoucnu běžnou praxí.
Společnost SHINING 3D Dental totiž představila novou kompaktní 3D tiskárnu Ceramix-Nano, která dokáže přímo na místě vyrobit například náhradní korunku, fazetu či další keramické náhrady bez nutnosti odesílat zakázku do externí laboratoře.
Zubní náhrada za méně než půl hodiny
3D tiskárna Ceramix-Nano váží pouhé 2 kilogramy a svými rozměry není větší než běžná krabice od bot. Přesto v sobě kombinuje samotný 3D tisk a následné vytvrzení výrobku. Výrobce uvádí, že celý proces od digitálního skenu pacientova chrupu až po finální cementování náhrady může trvat asi jen 30 minut.
Návrh korunky probíhá po naskenování pacientova chrupu v cloudovém rozhraní, samotný tisk pak zabere asi okolo 10 minut, vytvrzování další 3 minuty. Novinka pracuje s technologií ASP (Adaptive Pneumatic Stereolithography), která řízeným tlakem formuje pryskyřici obsahující vysoký podíl keramických částic. Právě ty jsou alfou a omegou trvalých zubních náhrad, jako jsou korunky, fazety, inleje a onleje nebo různé zubní můstky.
Materiál pro výrobu „náhradních zubů“ je dodáván ve formě kapslí s cílem usnadnit manipulaci a minimalizovat riziko chyb při přípravě. Pokud se technologie osvědčí, mohla by od základu změnit způsob výroby zubních náhrad. Místo několika návštěv a dlouhého čekání na výsledky z laboratoře by pacienti mohli odcházet s hotovou zubní náhradou ještě tentýž den.
zdroj: SHINING 3D Dental