Revolut naletěl podvodníkům a sám jim vydal data: unikly jména, doklady i ověřovací selfie

Od 11. září dostávají klienti Revolutu e-mailová upozornění o úniku informací včetně nejcitlivějších dat v podobě dokladů totožnosti. Firma se k incidentu oficiálně nevyjádřila na svých stránkách, na sociálních sítích jej ale potvrdila. Popsala tam i způsob, jakým firma o data přišla – útočníci zaslali žádost o informace z e-mailu nejmenované státní instituce a zaměstnanci Revolutu vyhověli. Tomuto útoku tak muselo předcházet odcizení minimálně jedné e-mailové schránky.
Pravost požadavku si Revolut u úřadu ověřil až dodatečně. Až tehdy vyšlo najevo, že jej úřad neposlal. Přesné datum samotného úniku dat, která firma dobrovolně předala, není známé. Revolut uvádí, že jeho systémy nebyly zasaženy, slabinou se tak stal lidský faktor, kdy dotyční zaměstnanci dostatečně neověřili identitu žádající instituce. Po odhalení podvodu Revolut adresu zablokoval a informoval dotčený úřad, vyšetřovací orgány i regulátory finančního trhu a ochrany osobních údajů. Následně začal kontaktovat dotčené zákazníky.
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Doklady i bitcoinové transakce
Podle oznámení klientům mohly uniknout osobní a kontaktní údaje včetně jména, data narození, povolání a adresy bydliště. Seznam zahrnuje také e-mail a telefon, kopie pasů či řidičských průkazů a selfie pořízené při ověřování totožnosti. U finančních dat firma uvádí výpisy s IBANem, stavem účtu a datem jeho otevření, identifikátory peněženek i záznamy výběrů. Součástí mohla být úplná transakční historie včetně bitcoinových převodů.
Pro klienty Revolutu tato kombinace uniklých údajů může znamenat riziko cílených podvodů: útočník může spojit konkrétní identitu s finanční aktivitou a při kontaktování oběti působit důvěryhodněji. Revolut obecně doporučuje zprávy o účtu prověřovat přímo v aplikaci a nepřihlašovat se přes zaslané odkazy. Rozsah incidentu zůstává nejasný – firma hovoří o omezeném počtu klientů, ale konkrétní číslo, název zneužitého úřadu ani dotčené země nezveřejnila. Nelze tak ani potvrdit, zda se únik dat týkal i českých uživatelů.
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Zdroj: TechCrunch