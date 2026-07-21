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Věda a technika

Robotaxíky Tesly dostanou vlastní Starlink, jde spíš o Muskův byznys než technologii

Matěj Vlk
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Kdy se dostanou robotaxi Cybercab do ostrého provozu nevím, o satelitní konektivitě už ale máme jasno. Autor: Tesla
Kdy se dostanou robotaxi Cybercab do ostrého provozu nevím, o satelitní konektivitě už ale máme jasno.
Taxíky bez řidiče Tesla Cybercab budou vedle mobilní konektivity disponovat i terminály pro satelitní internet Starlink. SpaceX tak najde v Tesle velkého odběratele a obě firmy z toho budou těžit.
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Tesla dál pracuje na ladění svých robotických taxíků Cybercab, které podle Elona Muska měly být v sériové výrobě již letos. To se prozatím nepovedlo, a tak nás Tesla krmí dalšími technologickými zajímavostmi. Mimo jiné všechna robotaxi dostanou terminál pro použití satelitního internetu Starlink.

Další anténa pod střechou

Zveřejněné schéma ukazuje Starlink V5 jako součást střešní konstrukce, kde je anténa umístěna vedle modulů pro GPS a 5G konektivitu. Ve stejné oblasti se nacházejí i další komunikační antény a prvky kamerového systému. Integrované řešení má nahradit externí terminály Starlink Mini, které se objevovaly na dřívějších testovacích vozech.

Autonomní řízení Cybercabu má běžet na palubním počítači AI4 a samotný provoz proto nemá být závislý na trvalém přístupu k internetu. Datové spojení je přesto důležité – správa flotily, komunikace s platformou, přenos telemetrie či aktualizace. Nezbytné je pro vzdálenou podporu nebo nahrávání záznamů z kamer.

Schéma taxíku Cybercab s integrovaným Starlinkem.

Schéma taxíku Cybercab s integrovaným Starlinkem.

Autor: Tesla

Satelitní spojení může ve vozech fungovat jako záloha v oblastech se slabým mobilním signálem. Výhodou také bude při výpadku pozemní sítě nebo při plánovaném rozšíření robotaxi mimo města, kde ve Spojených státech nemusí být dostatečně kvalitní konektivita. Naopak v hustě pokrytých lokalitách bude přínos Starlinku omezený. Dosavadní testovací provoz Tesly se soustředí na malé oblasti v Austinu, Houstonu, Dallasu a Miami, kde je k dispozici kvalitní 5G připojení. Alternativně by potom satelitní konektivita mohla být využita coby hotspot pro pasažéry.

Školení Kubernetes

Největší neznámou představuje obchodní model – Tesla a SpaceX patří mezi firmy ovládané Elonem Muskem. Tesla by u každého vozu hradila cenu integrovaného terminálu a následně také satelitní připojení. Přesné podmínky nejsou známé a pravděpodobně se je ani nedozvíme.

Zdroj: Electrek

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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