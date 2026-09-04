Robotický vysavač natočil manželčinu nevěru. Muž vyhrál soud a odškodné, přesto skončil za mřížemi

Místo aby uklízel a hleděl si svého, pomohl odhalit manželčinu nevěru. Záběry z kamery robotického vysavače posloužily jako důkaz u soudu, díky kterým získal muž odškodnění více než 330 tisíc korun. Jenže ta stejná nahrávka jej pak nakonec dostala do vězení.
Podezření začalo u zubního kartáčku
Příběh začal v roce 2023, kdy Tchajvanský muž na jejich rekreačním domě objevil cizí zubní kartáček. Podezření ho vedlo ke kamerovým záznamům, na kterých objevil neznámého muže, který v minulosti vezl jeho manželku domů.
O několik měsíců později se tak muž rozhodl ovládat prostřednictvím mobilní aplikace robotický vysavač na dálku. Původně chtěl jen přes reproduktor vysavače předat manželce vzkaz, nicméně aplikace mu současně zobrazila živý přenos z kamery, které ženu usvědčovaly z nevěry. Záběry si proto začal nahrávat jako důkaz.
Nevěra mu u civilního soudu skutečně pomohla. Na Tchaj-wanu sice samotná nevěra není trestným činem, porušení manželských povinností ale může vést k finančnímu odškodnění. Muž po ženě a jejímu milenci požadoval asi 68 tisíc dolarů (asi 1,41 milionu korun), soud mu nakonec uznal částku zhruba 16 tisíc dolarů (okolo 330 tisíc korun).
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Ještě tím případ neskončil. Manželka podala protižalobu kvůli tajnému nahrávání bez souhlasu, s kterou nakonec uspěla. Muž za nezákonné pořízení soukromého záznamu dostal pokutu okolo 98 tisíc korun a pět měsíců vězení. Robotický vysavač tak sice dokázal usvědčit nevěru, zároveň ale muže poslal za mříže.
zdroje: TechSpot, South China Morning Post