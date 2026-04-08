Cnews.cz  »  Hardware

Hardware

Routery TP-Link cílem ruského útoku, GRU mířila i na Česko a Slovensko. Zkontrolujte seznam napadených modelů

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

TP-Link router pod ruským útokem
Útočníci podle zprávy FBI monitorovali běžnou internetovou komunikaci, získali přístup k obsahu e-mailů a kompromitovali webové služby obětí.

Bezpečnostní složky několika států vydaly zprávu o ruském kybernetickém útoku, který se zaměřil na routery společnosti TP-Link. Vedle Spojených států, Slovenska a Česka útočila ruská skupina například na Kanadu, Dánsko, Finsko, Německo nebo Polsko. Využila k tomu několik modelů běžných routerů, které jsou určeny pro domácnosti a malé firmy. Mnohé z nich se ještě dají najít v e-shopech, byť jejich podpora dávno skončila.

Krádeže hesel i e-mailů

Tuzemský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost označuje za viníka „ruského státního aktéra“ označovaného jako APT28. Má spadat přímo pod ruské vojenské zpravodajství GRU, konkrétně 85. hlavní centrum speciálních služeb. Útok se zaměřoval na infrastrukturu armádních a vládních organizací, kompromitovány ale byly i zařízení běžných uživatelů.

Pro úspěšné napadení routeru byla využita zranitelnost s označením CVE-2023–50224, která umožnila pozměnit konfiguraci DHCP a DNS. Komunikace byla následně směrována na servery útočníků. Tady v prvé řadě docházelo k monitoringu komunikace a především krádežím hesel a autentizačních tokenů. Díky tomu mohli útočníci získat přístup do webových a internetových služeb obětí. NÚKIB explicitně uvádí například obsah e-mailů.

Routery i AP

Seznam postižených modelů zveřejnilo britské Centrum kyberbezpečnosti. Vedle standardních bezdrátových routerů byly napadeny i přístupové body (AP) a 3G/LTE routery:

  • TP-Link Archer C5
  • TP-Link Archer C7
  • TP-Link WDR3600
  • TP-Link WDR4300
  • TP-Link WDR3500
  • TP-Link WR740N
  • TP-Link WR741ND
  • TP-Link WR749N
  • TP-Link WR1043ND
  • TP-Link WR1045ND
  • TP-Link WR840N
  • TP-Link WR841HP
  • TP-Link WR841N
  • TP-Link WR841ND
  • TP-Link WR842N
  • TP-Link WR842ND
  • TP-Link WR845N
  • TP-Link WR941ND
  • TP-Link WR945N
  • TP-Link MR6400
  • TP-Link MR3420
  • TP-Link WA801ND
  • TP-Link WA901ND

Některá ze zařízení v tomto seznamu lze stále najít v českých e-shopech, byť již nemusí být podporovány. Jejich případný nákup tak určitě nebude dobrým nápadem. Pokud některý z routerů provozujete, důrazně doporučujeme urychlenou aktualizaci na nejnovější verzi firmwaru. Pokud není aktualizace z poslední doby k dispozici, zařízení vyměňte. Dostupnou podporu si můžete zkontrolovat i v tomto seznamu z webu TP-Linku. Porovnávejte nejen model vašeho zařízení, ale i jeho revizi. Tu nejčastěji najdete vyznačenou na štítku kolem čárového kódu přímo na routeru.

Zdroj: NÚKIB

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Čtete podmínky používání služeb?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


