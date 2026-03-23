Rušení koncesionářských poplatků? Podle vlády ano, ale od července a jen pro někoho

Vládní koalice Andreje Babiše (ANO, SPD A Motoristé) chce začátkem tohoto týdne předložit v poslanecké sněmovně zákon, který by osvobodil hned několik skupin občanů od placení rozhlasových a televizních poplatků. Součástí změn má být také zrušení jejich automatického navyšování podle inflace.
Firmy, senioři, telesně postižení a nezaopatření mají výjimku
Návrh zákona by od současné povinnosti platit koncesionářské poplatky osvobodil seniory nad 75 let, tělesně postižené osoby, firmy (a OSVČ) a nezaopatřené lidi do 26 let. S touto informací přišel předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání koaliční rady.
„Připravujeme zrušení televizních poplatků a poplatků Českému rozhlasu, abychom byli v souladu s trendy v západních zemích. Systém poplatků funguje pouze v 10 zemích z 27 zemí Evropské unie. Takže se posuneme k tomu, abychom také byli mezi těmi západními zeměmi.“ řekl o víkendu na sociálních sítích.
„Na koaliční radě prošel návrh na zrušení koncesionářských poplatků pro lidi starší 75 let, podnikatele / OSVČ a studenty do 26 let, který má ambici jim ulevit od již 1. 7. 2026. Já se svým týmem připravuji komplexní novelu, která ještě zabere nějaký čas a bude předložená v řádech několika týdnů. Tento návrh poslanců je dobrá cesta, jak ulevit některým skupinám obyvatel, které mají hluboko do kapsy. Hlavním cílem, ke kterému ale míříme je však úplné zrušení koncesionářských poplatků.“ píše ministr kultury Oto Klempíř na síti X.