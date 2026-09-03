Rusko buduje vlastní Starlink: první družice ale padají nebo se nedostanou do cílové výšky. Internet na frontě ale zajišťují

Rusko letos začalo budovat operační část satelitní sítě Rassvet, která má nabídnout domácí alternativu ke Starlinku. Vše urychluje invaze na Ukrajinu a vypnutí satelitního internetu Elonem Muskem. První dvě mise ale ukazují vážné technické problémy při přesunu družic na plánované oběžné dráhy. Z 32 vypuštěných kusů jich několik selhalo a další se nedostaly do požadované výšky. Největším zádrhelem je ale velmi pomalé tempo vypouštění družic.
Na nízké dráze
Společnost Bureau 1440 vypustila v březnu prvních 16 operačních družic Rassvet a dalších 16 následovalo v červenci. Nosné rakety je vynášejí do výšky kolem 300 km, dál se musí satelity dostat svépomocí pomocí vlastního pohonu. Potíží současné konstelace je fakt, že se do plánované výšky 800 km nad zemským povrchem nedostala jediná družice. Většina z nich se stabilizovala kolem 500 km, některé ještě níž. Čtveřice satelitů zanikla v atmosféře, jiné dopadly zpět na zemský povrch. Není tak zřejmé, kolik z 32 vypuštěných satelitů funguje alespoň v omezené míře, odhady hovoří většinou o 12 kusech.
Samotné ztráty několika nových družic nejsou ničím překvapivým, ostatně podobné problémy provázely začátky Starlinku. U prvních 60 prototypů SpaceX tenkrát postupně selhalo 13 % družic. Až u následujících 420 kusů klesla míra selhání asi na 3 % a současná generace Starlink V2 se podle dostupných statistik pohybuje kolem 0,01 %.
Nižší oběžná dráha kolem 500 km umožňuje satelitní konstelaci funkčnost satelitního internetu, nabízí ale menší pokrytí. V současné době to pro ruskou armádu znamená asi 90 minut denně vlastního satelitního internetu nad frontovou linií.
Stovky dalších kusů
Bureau 1440 chce mít do konce roku 2027 ve vesmíru přibližně 300 družic a do roku 2035 počítá s konstelací 924 kusů. Aby bylo bojiště pokryto kompletně, bylo by potřeba minimálně dalších 16 startů s dalšími družicemi, což je v současné době pro firmu nerealizovatelné.
Tempo vypouštění je tedy pro Rassvet mnohem větší překážkou než několik vadných družic. Ruský kosmický průmysl v posledních desetiletích vyráběl řádově desítky kosmických zařízení ročně, v tomto případě ale má jít o sériovou výrobu stovek satelitů. Tu mimochodem účinně brzdí i bránící se Ukrajina. V srpnu zasáhly její bezpilotní letouny závod spojený s výrobou raket Sojuz a podniká i další útoky proti ruské kosmické infrastruktuře.
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Zdroj: ExtremeTech