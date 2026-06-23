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Věda a technika

Rusko chystá vlastní Starlink. Do pár let vypustí až 900 satelitů, komerční provoz startuje příští rok

Dominik Dobrozenský
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Vypuštění prvních satelitů pro alternativu Starlinku v Rusku Autor: Bureau 1440
Vypuštění prvních satelitů pro alternativu Starlinku v Rusku
Rusko plánuje do příštích let vybudovat vlastní satelitní internetovou síť, která má fungovat jako menší alternativa ke Starlinku a postupně pokrýt velkou část území i odlehlých oblastí.
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Rusko plánuje v příštím roce spustit vlastní satelitní internetový systém, který má být menší alternativou ke Starlinku od SpaceX. Projekt vzniká v rámci snahy o větší technologickou soběstačnost a nezávislost na západních službách, které jsou v zemi navíc částečně omezené.

Za vývojem stojí společnost Iks Holding a její projektová divize Bureau 1440. Ta už na oběžnou dráhu vyslala první testovací várku 16 satelitů, které tvoří základ budoucí sítě. Cílem je postupně vybudovat plnohodnotnou konstelaci pro vysokorychlostní internet.

Až 900 satelitů na nízké orbitě

Podle plánů by měl systém vstoupit do komerčního provozu v roce 2027, přičemž zpočátku má mít zhruba 250 satelitů. Do budoucna se počítá s rozšířením až na přibližně 900 družic na nízké oběžné dráze, které by měly zajistit širší pokrytí.

Příprava ruských satelitů pro vysokorychlostní internet v rámci programu Rassvet

Příprava ruských satelitů pro vysokorychlostní internet v rámci programu Rassvet

Autor: Bureau 1440

„Dobrou zprávou je, že se už vytváří. Satelity se již vypouštějí. V nadcházejících týdnech zahájíme testování a jak bylo slíbeno, komerčně bude fungovat v roce 2027,“ řekl podle serveru Reuters Šelobkov na panelové diskusi na Petrohradském ekonomickém fóru.

Cyber26

Projekt je zároveň součástí širšího trendu budování nízkoorbitálních sítí, které mají umožnit internetové připojení i v odlehlých oblastech. Rusko tímto krokem reaguje na rostoucí význam Starlinku v civilní komunikaci i vojenském využití.

zdroj: Reuters, militarnyi.com

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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Iks Holding ... iks .... ~ iks = x ... X ... SpaceX .... :-D ...tento vesmir ma pekny zmysel pre ironiu :-D
mirec2283