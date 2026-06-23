Rusko chystá vlastní Starlink. Do pár let vypustí až 900 satelitů, komerční provoz startuje příští rok

Rusko plánuje v příštím roce spustit vlastní satelitní internetový systém, který má být menší alternativou ke Starlinku od SpaceX. Projekt vzniká v rámci snahy o větší technologickou soběstačnost a nezávislost na západních službách, které jsou v zemi navíc částečně omezené.
Za vývojem stojí společnost Iks Holding a její projektová divize Bureau 1440. Ta už na oběžnou dráhu vyslala první testovací várku 16 satelitů, které tvoří základ budoucí sítě. Cílem je postupně vybudovat plnohodnotnou konstelaci pro vysokorychlostní internet.
Až 900 satelitů na nízké orbitě
Podle plánů by měl systém vstoupit do komerčního provozu v roce 2027, přičemž zpočátku má mít zhruba 250 satelitů. Do budoucna se počítá s rozšířením až na přibližně 900 družic na nízké oběžné dráze, které by měly zajistit širší pokrytí.
„Dobrou zprávou je, že se už vytváří. Satelity se již vypouštějí. V nadcházejících týdnech zahájíme testování a jak bylo slíbeno, komerčně bude fungovat v roce 2027,“ řekl podle serveru Reuters Šelobkov na panelové diskusi na Petrohradském ekonomickém fóru.
Projekt je zároveň součástí širšího trendu budování nízkoorbitálních sítí, které mají umožnit internetové připojení i v odlehlých oblastech. Rusko tímto krokem reaguje na rostoucí význam Starlinku v civilní komunikaci i vojenském využití.
zdroj: Reuters, militarnyi.com