Ryzeny 7000G „Phoenix“ s integrovanou grafikou RDNA 3 konečně pro desktopové AM5 desky?

AMD už má na trhu déle než rok novou desktopovou platformu AM5 nahrazující (aspoň výhledově) socket AM4, ale stále ještě chybí tzv. APU pro tento nový socket, tedy Ryzeny řady „G“ s výkonnější integrovanou grafikou. Ty by zároveň byly monolitické a energeticky efektivnější než současné čipletové modely. Vydání APU bylo doteď v nedohlednu, ale podle AGESA v základních deskách by desktopové modely Ryzen 7000G konečně měly být na cestě.

AMD by, zdá se, mohlo přeskočit generaci 6000 „Rembrandt“, což byly 6nm čipy s architekturou CPU Zen 3 a grafikou RDNA 2, a vydat na socketu AM5 rovnou 4nm Ryzeny 7000G Phoenix. Indikuje to fakt, že do aktuálních verzí softwaru AGESA, které jsou jádrem BIOSů pro AM5 desky, se dostala poprvé podpora pro architekturu „00A70Fxx“, což je identifikátor právě 4nm čipu Phoenix, používajícího už architekturu Zen 4 a grafiku RDNA 3 s až 768 shadery (12 CU).

Dosud, zdá se, v AGESA pro socket AM5 byla přítomná podpora jen pro procesory Raphael, tedy čipletové desktopové Ryzeny 7000 (identifikátor „00A60Fxx“). Nová verze AGESA ComboAM5PI 1.0.8.0 má ale už obsahovat podpůrné binární moduly pro obě rodiny procesorů, pro Phoenix má firmware SMU ve verzi 76.66.0.





Toto je asi raná podpora, která má za cíl, aby APU byla schopná nabootovat v co nejstarších verzích BIOSů, až přijdou na trh. V internetových nebo kamenných obchodech prodávané základní desky totiž často nemají nahraný ten nejnovější firmware. Oficiální podpora pak ale může být ohlášena až o několik verzí BIOSů později, když už bude AGESA více vyladěná. To znamená, že prvotní začlenění kódu s podporou Ryzenů 7000G nemusí znamenat brzké vydání těchto APU pro desktop, naopak stále ještě může uplynout několik měsíců.

Na druhou stranu to vypadá, že některé desky už začínají v historii změn pro své BIOSy hlásit podporu blíže nespecifikovaných nových procesorů, což by mohly být právě Ryzeny 7000G. Je to případ například desky Asus EX-B650M-V7, kde už byla zpozorována zmínka, že „Combo AM5 PI 1.0.8.0“ přidává podporu pro „v budoucnosti chystaná CPU“ (termín CPU použitý místo APU je asi třeba nebrat doslova).

BIOS pro desku Asus EX-B650M-V7 Autor: Asus, snímek Cnews

Ale kdy přesně by tedy APU Ryzeny 7000 pro socket AM5 mohly přijít do prodeje, to těžko říct. Není asi vyloučeno, že letos to nebude a AMD si je nechá až na příští rok, kdy by třeba mohly být ohlášené na lednovém CES 2024.

Konečně APU s novou architekturou GPU

Vydání nové generace desktopových APU by bylo vhodné o to víc, že všechny předchozí generace včetně Ryzenů 5000G „Cezanne“ používají ještě starší architekturu GPU Vega, přetrvávající od Ryzenů 2000G z roku 2018. Toto znamená, že nejspíš mohou poměrně brzo ztratit podporu v nových verzích ovladačů, takže nebudou dostávat nové optimalizace pro hry a nové funkce. Ovladače Radeon Software zatím stále podporují grafiky s architekturou Polaris a Vega, ale nedávno se objevily zvěsti, že interně už se nějaký přesun těchto generací do legacy fáze podpory může chystat.

Ryzeny 7000G by měly architekturu RDNA 3, která je pořád nejnovější v portfoliu AMD, takže by tento problém neměly. Pomohly by v podstatě i Ryzeny 6000G „Rembrandt“ s integrovanou grafikou RDNA 2, které AMD z nějakého důvodu přeskočilo a na platformu AM5 dosud nepustilo.

Zdroje: VideoCardz, Asus, HXL