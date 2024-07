S čím přesně mají Ryzeny 9000 problém? Křemík nepotřebuje revizi a parametry se nemění

Včera přišla špatná správa pro ty, kdo už jsou natěšení na příchod procesorů AMD s novými jádry Zen 5, když firma oznámila nalezení nějakých problémů u prvních sérií procesorů Ryzen 9000, které už mířily do obchodů, a přistoupila k odkladu uvedení. AMD v prvním prohlášení neuvádělo nic o tom, o jaký typ problémů jde, ale nějaké další informace se posléze objevily a snad by mohly uklidnit. Také už víme, kdy si budete moci přečíst recenze.

O příčinách odkladu se objevily různé zvěsti – například že některé procesory z nějakých důvodů vykazovaly výrazné odchylky ve výkonu, nebo že byl problém s během pamětí na přetaktované rychlosti DDR5–8000 (přes profily EXPO), objevila se zvěst, že některé procesory potřebují vyměnit IO čiplet. Těžko říct, zda se tyto domněnky točí okolo nějakého reálného základu, nebo jde jen o spekulace či nějak zkreslené zprávy.

AMD ale některé detaily později dodalo oficiálně. Webu Tom’s Hardware firma přímo řekla, že problémy, které při kontrole odhalila, nejsou nic, co by vyžadovalo revizi nebo respin samotného křemíku, nemělo by tedy snad jít o žádný problém samotného návrhu, ale ani výroby čipů v TSMC.





Potíže byly údajně (opět je to informace, kterou dostal od AMD Tom’s Hardware) způsobené na úrovni pouzdření (packaging), tedy při sestavení křemíku dohromady na substrát. Problém byl údajně odhalen při testování procesu pouzdření procesoru. Nebo přesněji byly asi zjištěny nějaké nedostatky ve výstupním testování a byly přidány další kontroly, které mají zachytit problémy při pouzdření, o které se zde jedná. Teoreticky by mohlo jít i o něco v podstatě nesouvisejícího s návrhem Ryzenů 9000, jako je nedokonalá aplikace pájky sloužící pro přenos tepla z čipu do jeho kovového krytu (rozvaděče tepla).





Současně také tento incident nepovede k žádným změnám specifikací. Problém by měl tkět čistě v individuálních odchylkách procesorů. Ty by mělo vyřešit upravené testování procesorů při výrobě a firma první série, které byly stažené z distribuce, pošle nazpět k testování. Dotčené várky Ryzenů 9000 tedy nezůstanou na ocet (až na kusy, které skutečně upraveným sítem testů neprojdou). Je to doufejme známka toho, že tento problém snad opravdu nebude trápit procesory Ryzen 9000 dlouhodobě.

Procesory AMD Ryzen 9000 a architektura Zen 5: Parametry modelů představené na Computexu 2024 Autor: AMD, via Anandtech

AMD se údajně snaží stáhnout z distribuce všechny potenciálně postižené procesory za účelem onoho přetestování, aby se na trhu neobjevily žádné kusy s dotyčným problémem. Má se to týkat i OEM trhu, tedy procesorů dodaných výrobcům počítačů do kompletních sestav.

Že něco pokoutně proklouzne, ale asi není úplně vyloučeno. Už se objevily zprávy, že se tu a tam podařilo před začátkem prodejů nějaký procesor někomu získat (pokud to ovšem nebyl neprodejní vzorek pro testování). Zejména v takových šedivých případech je možné, že se nějaké malé množství kusů vyhne nucenému návratu do továrny. Doufejme, že to budou jen izolované exempláře a v celosvětovém měřítku to nebude mít význam.





Kdy vyjdou recenze?

Odklad vydání se dotkne i recenzí, protože i vzorky pro média jsou zřejmě postižené tímto nuceným vyměňováním. AMD ale alespoň vyjasnilo, kdy se recenze dají čekat. Jejich termíny vydání budou den před samotným začátkem prodeje, takže zájemci budou mít nějaký čas na to, aby si testy prošli a rozmysleli si, zda si nějaký Zen 5 pořídit.

Bude to platit pro obě vlny procesorů zvlášť. To znamená, že nejprve budou k dispozici jen recenze Ryzenu 5 9600X s šesti a Ryzenu 7 9700X s osmi jádry – toto jsou levnější modely s jen jedním CPU čipletem, prodávat se začnou 8. 8. a recenze vyjdou 7. 8., pravděpodobně v 15:00.

Výkonnější procesory s dvěma CPU čiplety, tedy Ryzen 9 9900X s 12 jádry a Ryzen 9 9950X s 16 jádry, vyjdou 15. 8. a recenze opět vyjdou o den dřív v 14. 8. (ve středu). Bohužel tedy nebude hned při vydání možné porovnat levnější modely s tím, co bude nabízet highend. Nebude tedy jasné, zda třeba dvoučipletové procesory nebudou mít nějak výrazně odlišný výkon ve hrách. I když v tomto případě by asi jako vodítko mohlo sloužit to, jak se chovají odpovídající modely generace Ryzen 7000X, vzhledem k tomu, že až na procesorové jádro samotné používají procesory téměř stejnou „uncore“ infrastrukturu.





