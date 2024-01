Samsung chystá první PCIe 5.0 disky: SSD 990 Evo ale není highend, používá PCIe 5.0 ×2

Když Samsung na podzim 2022 uváděl SSD 990 Pro, chvíli se spekulovalo, že už by to mohl být NVMe modul s rozhraním PCIe 5.0 ×4, což se ale pak nevyplnilo a firma doteď taková SSD nevydala. Avšak brzy tento skluz dožene, aktuálně chystá modul s vlastním PCIe 5.0 řadičem. V případě SSD 980 Pro a 990 Pro bylo SSD od Samsungu mezi kandidáty na nejvýkonnější úložiště na trhu, ale v tomto případě to bude složitější.

Zatím nevíme, jak se bude jmenovat první highendové PCIe 5.0 SSD Samsungu (SSD 995 Pro? SSD 1000 Pro?). První modul s rozhraním PCIe 5.0 totiž paradoxně bude mířit do nižších cenových pater a jmenuje se SSD 990 Evo, což je už tradiční značka Samsungu pro cenově výhodnější a o něco méně výkonné moduly.

Samsung SSD 990 Evo

Samsung SSD 990 Evo má údajně nabízet rychlosti sekvenčního čtení „jen“ na úrovni 5000 MB/s a rychlosti sekvenčního zápisu až 4200 MB/s. To by tedy bylo kdesi na úrovni prvních PCIe 4.0 ×4 SSD s řadičem Phison E16 (která ale tehdy v roce 2019 byla vrcholem nabídky). Náhodný výkon má nicméně být dobrý, se 700 000 IOPS v náhodném čtení a až 800 000 IOPS v náhodném zápisu.





Důvod, proč takovýto modul potřebuje PCIe 5.0 ×2, je možná úspora energie v noteboocích. Řadič totiž bude alternativně podporovat provoz buď přes rozhraní PCI Express 4.0 ×4, nebo PCI Express 5.0 ×2. Obojí má stejnou propustnost až 8 GB/s (minus nějaká režie), což tomuto modulu bohatě stačí. Výhoda PCIe 5.0 by ale mohla být, že při použití jen dvou rychlejších (byť asi o něco žíznivějších na energii) linek bude SSD úspornější než se čtyřmi pomalejšími linkami.

Samsung SSD 990 Evo Autor: Samsung

Samsung každopádně na etiketě i na svém webu (moduly byly objeveny na ukrajinské variantě jeho stránek) uvádí kombinované rozhraní „PCIe 4.0 ×4 / 5.0 ×2“ a nějaký důvod to asi mít bude. Je také možné, že Samsung chtěl nejprve implementaci PHY a standardu PCIe 5.0 otestovat v méně důležité roli, než vypustí výkonnou verzi řadiče, který se bude na PCIe 5.0 plně spoléhat jako na svou hlavní funkci. Pokud by byla u tohoto menšího řadiče nalezena chyba znemožňující použít PCIe 5.0, nevadilo by to moc, protože by se dal stále používat v režimu PCIe 4.0 ×4.

Moduly se budou dát koupit v kapacitě 1 TB a 2 TB a budou dodávané bez chladiče. Jsou však osazené nálepkou s grafenovou vrstvou, která má coby rozvaděč tepla zlepšovat chlazení řadiče a čipů NAND. Měly by být založené na V-NAND typu TLC a poskytovat tak obvyklou dobrou výdrž (na poměry SSD). Řadič je vlastní, má mít označení „Samsung Piccolo“ (kód S4LY022), což potvrzuje, že jde o úspornější a méně výkonné řešení, patrně jen se čtyřmi kanály. SSD 990 Evo je také podle všeho typu DRAMless, tedy místo vyhrazené mezipaměti používá jen HMB (prostor vyhrazený v RAM počítače).

Highendový typ PCIe 5.0 řadiče od Samsungu bude jistě osmikanálový a moduly budou disponovat vlastní mezipamětí DRAM, výkon by u takových mohl být minimálně dvojnásobný.

Samsung SSD 990 Evo Autor: Samsung

Podle Samsungu má SSD 990 Evo pracovat s o 70 % lepší energetickou efektivitou (proti SSD 970 Evo), což je dáno o 43 % vyššími dosahovanými přenosovými rychlostmi. A asi tedy i nižší spotřebou, aby celkově vycházela o 70 % lepší efektivita. Samsung uvádí, že pro SSD 970 Evo mu vychází 636 MB/s a 550 MB/s na jeden watt spotřeby při sekvenčním čtení a zápisu, zatímco u SSD 990 Evo 1TB to je 1020 MB/s a 933 MB/s na jeden watt příkonu).

Samsung také explicitně uvádí, že toto SSD bude podporovat tzv. Connected Standby či Modern Standby, tedy režim, kdy je počítač sice vypnutý, ale periodicky se na krátkou chvíli probouzí, aby například zkontrolovat, zda nemáte nové maily, nějaké nové články nebo videa, která vás zajímají, a tak podobně, či nejsou naplánované nějaké úkoly.

Oficiální oznámení tohoto SSD se ještě neuskutečnilo, ale pravděpodobně je za dveřmi a Samsung tyto moduly bude prezentovat na CES 2024 tento týden. Podle WinFuture by se v Německu zřejmě mohly začít prodávat koncem aktuálního měsíce (ledna). U nás by to snad mohlo být podobné.

Zdroje: WinFuture, Samsung