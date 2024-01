Samsung Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra jsou prorostlé umělou inteligencí (představení)

Design zůstává podobný loňským modelům a stále jde o trojici různě velkých a různě vybavených telefonů. Tedy jinými slovy S24: kompakt, S24+: větší displej/baterie/RAM a S24 Ultra: mobilní bestie se stylusem. Parametry unikly již před vánoci díky známému účtu evleaks (blogger Evan Blass).

Základ však mají podobný. Pohání je stejný procesor Snapdragon 8 Gen3 na 4 nm (model z konce roku 2023) upravený pro potřeby Samsungu – pozměněná by měla být jednotka NPU. Chlazení má na starosti technologie Vapor Chamber (chladící médium mění skupenství na páru a zase zpět). Spekulace o nasazení Exynosu pro Evropu se nepotvrdily.

Sledujte představení spolu s námi:





Snapdragon pro všechny

Akumulátor u Galaxy S24 má 4000 mAh a standardní 25W nabíjení, zatímco oba vyšší modely (4900 a 5000 mAh) už zvládnou 45 W. Nabíječku v balení ale nečekejte. Galaxy S24+ a S24 Ultra už mají podporu nejnovějšího bezdrátového standardu Wi-Fi 7, což je ale v konektivitě jediný rozdíl. Všechny modely mají odolnost IP68.

Displej typu AMOLED má stejný základ, tedy frekvenci 1 až 120 Hz a nejvyšší jas 2600 nitů. Galaxy S24 má proti svému předchůdci Galaxy S23 o milimetr větší tělo a úhlopříčka narostla z 6,1 na 6,2". Galaxy S24+ je pak se svými 6,7" určen pro fanoušky velkých telefonů a má i vyšší rozlišení 1440 × 3088 px. Galaxy S24 Ultra pak přidává ještě o kousek větší úhlopříčku 6,9" a chrání jej i lepší sklo Gorilla Glass Armor. Také vypadá na pohled hranatěji a v těle opět skrývá šikovné pero S Pen.

7 let aktualizací

Samsung se vytasil se softwarovou podporou, kde Androidy tahaly vždy za kratší konec. Nově slíbil 7 velkých aktualizací a k tomu 7 let bezpečnostních aktualizací. Samsung tím dorovnal Pixel a nové Galaxy by tam měly vydržet více let praktického používání. Doposud nabízel 4 velké aktualizace.

Samsung se u barevných variant zad inspiroval u minerálů a podle nich je také nazval (Amber, Onyx, Sandstone, Jade, Marble…). Všechny by měly být dostupné i u nás. Rám telefonu je z hliníku (Armor Aluminum 2.0), jen model Ultra má vůbec poprvé na tomto místě titan.

Barevné varianty pro S24 a S24+

Barevné varianty pro S24 Ultra

Funkce založené na umělé inteligenci

Prakticky vše v novém Galaxy má nějakým způsobem vylepšovat AI. Stojí za tím jednotky NPU v procesoru. Samsung je využil u více funkcí. S češtinou si ale ne vždy poradí.

Live Translate je obousměrný hlasový a textový překladač v reálném čase. Je integrovaný přímo v telefonní aplikaci a podle Samsungu zůstává hovor zcela soukromý. Musíte být ale online a přihlášený k účtu Samsung.

Tlumočník (Interpreter) zase překládá osobní hovory. Ne ty přes telefon, ale například když si s někým naživo povídáte a každý mluvíte jiným jazykem, tak na obrazovce vidíte překlad.

Autor: Samsung

Textový asistent (Chat Assist). Zvládne za vás vymyslet nebo přeformulovat text. Umí 13 jazyků, ovšem mimo češtinu.

Nové funkce se dostaly i do Android Auto. Shrne vám například příchozí zprávy a navrhne vhodné odpovědi.

Poznámkový asistent (Note Assist). Formátuje vaše poznámky a vytváří jejich shrnutí. Čeština není podporována.

Asistent přepisu (Transcript Assist). Tohle umí u vašich hlasových zpráv, které převede na text a vytvoří shrnutí. Případně je do textu i přeloží z jiného jazyka. Čeština není podporována.

Autor: Samsung

Jako první telefon v historii zavádí intuitivní službu Circle to Search with Google, což je hledání založené na gestech. Stačí dlouze stisknout domovské tlačítko a můžete na displeji Galaxy S24 cokoli zakroužkovat, zvýraznit, připsat poznámku nebo na cokoli kliknout – objeví se jako výsledky vyhledávání.

Autor: Samsung

Uživatelé řady Galaxy S24 si mohou vybrat, do jaké míry nechají umělou inteligenci využívat jejich osobní data – lze to nastavit v menu Galaxy AI, ve kterém se online zpracování dat pro účely umělé inteligence dá i zakázat.

AI ve fotografii

Nový fotografický systém Quad Tele s pětinásobným optickým zoomem a 50Mpx snímačem funguje díky technologii Adaptive Pixel Sensor tak, že kvalita snímků s 2×, 3×, 5× a 10× zvětšením má zcela odpovídat regulérnímu optickému zoomu.

Obrazový procesor dokáže analyzovat informace z gyroskopického senzoru, díky nimž odliší pohyb filmaře od pohybu objektu v záběru. To znamená efektivnější redukci šumu. V režimu Super HDR uvidíte i náhledy výsledných snímků ještě před stiskem spouště.

Nástroj Generativní úpravy (Generative Edit) na pozadí přidá objekty vytvořené generativní umělou inteligencí. AI dokáže narovnat křivě vyfotografovaný záběr nebo posunout objekt tak, aby kompozice působila lépe. Při každém použití generativní umělé inteligence k vylepšení záběru se ve fotografii zobrazí vodoznak a příslušná informace se objeví i v metadatech. K dispozici je například snadné mazání nechtěných objektů, což uměly některé telefony i předtím.

Na fotografie je nejlépe vybavený model Ultra se svým 200Mpx snímačem s optickou stabilizací. Další čočky jsou určené pro širokoúhlou fotografii a dvojice teleobjektivů (jeden periskopový) nabídne 3× a 5× zoom.

Ceny a dostupnost

V prodeji od 31. ledna, do té doby běží předprodej, kdy je možné koupit model s větší pamětí za cenu nižšího. Při odprodání staršího telefonu Samsung lze dosáhnout na bonus do 2500 Kč. Nejvyšší paměťové konfigurace 12 GB + 1 TB u modelu Ultra má být v prodeji pouze přímo na webu Samsungu.

Galaxy S24

21 999 Kč (8+128 GB)

23 499 Kč (8+256 GB), 21 999 Kč v předprodeji

Galaxy S24+

27 999 Kč (12+256 GB)

30 999 Kč (12+512 GB), 27 999 Kč v předprodeji

Galaxy S24 Ultra

35 499 Kč (12+256 GB)

38 499 Kč (12+512 GB), 35 499 Kč v předprodeji

44 499 Kč (12+1 TB). 38 499 Kč v předprodeji

Samsung se chlubí řadou recyklovaných materiálů. Vůbec poprvé je prý použit i recyklovaný kobalt v bateriích, asi 50 %. Samozřejmostí je i balení vyrobené z recyklovaného papíru a nenajdete v něm nabíječku.