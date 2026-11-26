Uživatelé si začali všímat rychle klesající kondice akumulátoru, kterou telefon zobrazuje v Nastavení. Stav baterie prý klesá o jednotky procent během několika dní. Majitel Galaxy S25 zaznamenal pokles z 98 na 95 % za tři dny, jiní hlásí ztrátu několika procentních bodů každé čtyři až pět dní. Ve standardním stavu je běžný pokles o jeden procentní bod během několika měsíců. Kromě toho uživatelé zmiňují i rychlejší vybíjení telefonu, tedy v okamžiku, kdy jej aktivně nepoužívají. Stížnosti se týkají hlavně řad Galaxy S24 a S25, objevují se ale i u ohebného Galaxy Z Fold 7.
Čekání na opravu
Samsung potvrdil, že o problému s baterií po aktualizaci na One UI 9 ví – na síti X odpověděl jednomu z uživatelů, který si na klesající stav baterie stěžoval. Zároveň slíbil, že náprava přijde ve verzi One UI 9.5. Ta ale podle všeho mezi koncové uživatele dorazí až v prvním čtvrtletí příštího roku.
Co přesně způsobuje chybu, Samsung nevysvětlil. V tom nejlepším scénáři jde jen o softwarový bug, který špatně interpretuje data o akumulátoru a jeho reálná kondice takto rychle neklesá. Po aktualizaci by se údaj mohl vrátit na původní hodnoty. Naopak v nejhorším případě systém baterii opravdu opotřebovává a žádná aktualizace původní kapacitu nevrátí.
One UI 9.5 je zatím v betaverzi pouze pro řadu Galaxy S26 a stabilní verze má dorazit v prvních měsících příštího roku na modely S26 a ohebné Z Fold 8 a Z Flip 8. Starší modely (kterých se chyba týká) přijdou na řadu později.
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Zdroj: Android Police