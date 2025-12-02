Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Samsung ukázal Galaxy Z TriFold: dvojnásobná skládačka, ke které se jen tak nedostaneme

Mobilovinky

Samsung ukázal Galaxy Z TriFold: dvojnásobná skládačka, ke které se jen tak nedostaneme

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold
Všechny fotografie
Nejpokročilejší telefon Samsung má unikátní skládací konstrukci a dva displeje. Ten vnitřní má 10" a umožňuje plnohodnotný desktopový režim. Cena není extrémní, ale do Česka se Galaxy Z TriFold nedostane.

Po několika měsících Samsung finálně odhalil svůj první telefon se dvěma panty Galaxy Z TriFold, který zaujme nejen obrovským vnitřním displejem, ale rovněž stylem skládání. Navzdory názvu se totiž neskládá do písmene Z jako je tomu u Huawei Mate XT.

Velký i „malý“ displej

Samsung se totiž rozhodl jít cestou dvou displejů. Vnitřní se používá v rozloženém stavu a má obří úhlopříčku 10" a rozlišení 2 160 × 1 584 s adaptivní frekvencí 1–120 Hz. Naopak vnější je k dispozici ve složeném stavu (tedy režimu běžného telefonu) a má úhlopříčku 6,5" a rozlišení 2 520 × 1 080.

Samsung Galaxy Z TriFold se skládá kolem prostředního panelu – dva boční se na něj překlopí, takže vnitřní displej je v tomto stavu kompletně chráněn. Huawei naopak využívá třetinu displeje i ve složeném stavu a nemuselo tak do svého Mate XT zakomponovat vnější displej.

Zdroj: Youtube.com

Takto velký displej umožňuje pohodlně zobrazit tři aplikace vedle sebe, případně k telefonu připojit klávesnici s myší a přepnout jej do desktopového režimu DeX. Ten tady bude k dispozici i bez externího monitoru. Jen škoda, že zařízení nebude podporovat stylus S Pen.

Kvůli způsobu skládání mají panty rozdílnou tloušťku – při pohledu na otevřený telefon je ten levý tenčí, neboť se složí jako první. Pravá část potom při složení překrývá dvě třetiny telefonu a pant tak musí být o něco rozměrnější.

S pořádným foťákem

Různě tlusté jsou i jednotlivé panely – levý má 4 mm, prostřední 4,2 mm a prvý 3,9 mm. Celková tloušťka po složení je potom 12,9 mm. Jde tak o srovnatelnou tloušťku s modelem Galaxy Z Fold6.

Výrobci se povedlo do telefonu vměstnat i solidní fotovýbavu: hlavní snímač má 200 Mpx a k dispozici je i 10Mpx snímač s teleobjektivem. Pod ultraširokoúhlou čočkou se potom nachází snímač s rozlišením 12 Mpx. Kvůli skládání telefonu se dostalo i na dvě selfie kamery se stejným snímačem, ale rozdílnou šířkou záběru – vnější má 85° a vnitřní potom 100°. Protože technicky nešlo umístit obě selfie kamery na prostřední panel, ta vnitřní používaná s rozloženým displejem je součástí pravého panelu.

Galaxy AI bude placená, naznačují budoucí plány Samsungu. A to už možná od příštího roku Přečtěte si také:

Galaxy AI bude placená, naznačují budoucí plány Samsungu. A to už možná od příštího roku

Největší otazník v parametrech telefonu vzbuzuje kapacita akumulátoru. Ten má 5 600 mAh, což pro takto obrovský telefon není mnoho. Dá se předpokládat, že v rozloženém stavu vydrží jen několik hodin.

Naopak chvályhodná je odolnost vůči vodě, kterou specifikuje stupeň krytí IP48.

Samsung Galaxy Z TriFold se začne za 10 dnů prodávat v domovské Koreji a později zamíří například do Číny, Singapuru nebo Spojených států. Naopak do Evropy se nejspíš nedostane, české zastoupení oficiální dostupnost na tuzemském trhu vyloučilo.

Cena je nastavena na 3 590 400 KRW, což by bez daně znamenalo asi 51 000 Kč.

Zdroj: Samsung

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte v plánu využít adventní nabídky operátorů?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Proč přichází éra suverénních datových center?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem