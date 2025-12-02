Samsung ukázal Galaxy Z TriFold: dvojnásobná skládačka, ke které se jen tak nedostaneme

Po několika měsících Samsung finálně odhalil svůj první telefon se dvěma panty Galaxy Z TriFold, který zaujme nejen obrovským vnitřním displejem, ale rovněž stylem skládání. Navzdory názvu se totiž neskládá do písmene Z jako je tomu u Huawei Mate XT.
Velký i „malý“ displej
Samsung se totiž rozhodl jít cestou dvou displejů. Vnitřní se používá v rozloženém stavu a má obří úhlopříčku 10" a rozlišení 2 160 × 1 584 s adaptivní frekvencí 1–120 Hz. Naopak vnější je k dispozici ve složeném stavu (tedy režimu běžného telefonu) a má úhlopříčku 6,5" a rozlišení 2 520 × 1 080.
Samsung Galaxy Z TriFold se skládá kolem prostředního panelu – dva boční se na něj překlopí, takže vnitřní displej je v tomto stavu kompletně chráněn. Huawei naopak využívá třetinu displeje i ve složeném stavu a nemuselo tak do svého Mate XT zakomponovat vnější displej.
Takto velký displej umožňuje pohodlně zobrazit tři aplikace vedle sebe, případně k telefonu připojit klávesnici s myší a přepnout jej do desktopového režimu DeX. Ten tady bude k dispozici i bez externího monitoru. Jen škoda, že zařízení nebude podporovat stylus S Pen.
Kvůli způsobu skládání mají panty rozdílnou tloušťku – při pohledu na otevřený telefon je ten levý tenčí, neboť se složí jako první. Pravá část potom při složení překrývá dvě třetiny telefonu a pant tak musí být o něco rozměrnější.
S pořádným foťákem
Různě tlusté jsou i jednotlivé panely – levý má 4 mm, prostřední 4,2 mm a prvý 3,9 mm. Celková tloušťka po složení je potom 12,9 mm. Jde tak o srovnatelnou tloušťku s modelem Galaxy Z Fold6.
Výrobci se povedlo do telefonu vměstnat i solidní fotovýbavu: hlavní snímač má 200 Mpx a k dispozici je i 10Mpx snímač s teleobjektivem. Pod ultraširokoúhlou čočkou se potom nachází snímač s rozlišením 12 Mpx. Kvůli skládání telefonu se dostalo i na dvě selfie kamery se stejným snímačem, ale rozdílnou šířkou záběru – vnější má 85° a vnitřní potom 100°. Protože technicky nešlo umístit obě selfie kamery na prostřední panel, ta vnitřní používaná s rozloženým displejem je součástí pravého panelu.
Největší otazník v parametrech telefonu vzbuzuje kapacita akumulátoru. Ten má 5 600 mAh, což pro takto obrovský telefon není mnoho. Dá se předpokládat, že v rozloženém stavu vydrží jen několik hodin.
Naopak chvályhodná je odolnost vůči vodě, kterou specifikuje stupeň krytí IP48.
Samsung Galaxy Z TriFold se začne za 10 dnů prodávat v domovské Koreji a později zamíří například do Číny, Singapuru nebo Spojených států. Naopak do Evropy se nejspíš nedostane, české zastoupení oficiální dostupnost na tuzemském trhu vyloučilo.
Cena je nastavena na 3 590 400 KRW, což by bez daně znamenalo asi 51 000 Kč.
