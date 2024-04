Samsung uvolňuje Galaxy AI i do svých starších modelů. Circle to Search doputuje až k telefonům z roku 2021

Letošní vlajkové modely Samsungu se nesly hlavně na vlně umělé inteligence Galaxy AI, která nabízela pokročilé vyhledávání, živý přepis titulků a mnoho dalšího. Už při vydání letošních modelů S24 se proslýchalo, že Samsung má v plánu postupně uvolňovat funkce Galaxy AI i na vybrané starší modely, což se právě nyní děje.

Podle magazínu The Verge má Samsung začátkem příštího měsíce přinést vybrané funkce Galaxy AI do svých loňských vlajkových modelů skrze blížící se systémovou aktualizaci One UI 6.1. Lehce ořezaná verze Galaxy AI tak doputuje i do modelů Samsung Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Fold4, Z Flip4 a do tabletů Galaxy Tab S8 a Tab S8 Ultra.

Mírně ořezanou verzí se rozumí všechny funkce dostupné v Galaxy AI mimo Instant Slow-Mo, které dokáže okamžitě zpomalit přehrávané video, jakmile na něj klepnete. Tato funkce zůstane dominantou pouze u letošní vlajkové série S24 a loňských modelů S23.

Z dostupných informací také vyplývá, že Circle to Search pro inteligentní vyhledávání a Magic Rewrite dorazí s aktualizací One UI 6.1 dokonce i na Galaxy telefony z roku 2021, konkrétně Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra a skládačky Z Fold3 a Z Flip3.