Hardware

Samsung vylepší oblíbený projektor The Freestyle. Nabídne lepší svítivost, akumulátor i promítání na barevnou zeď

Matěj Vlk
Dnes
Samsung The Freestyle Autor: Samsung
Samsung The Freestyle+
Inovovaný projektor vypadá podobně jako současná generace, nabídne ale lepší svítivost. Zároveň přibyly i sofistikovanější funkce korekce obrazu.

Samsung má ve své nabídce pokročilou řadu projektorů The Premiere, která směřuje na náročnější diváky, ale také přenosné projektory The Freestyle. Ty nabízejí zcela samostatné promítání díky operačnímu systému a vestavěnému akumulátoru. Projektor lze snadno přenášet a projekci zprovoznit v řádu jednotek minut. Nyní Samsung ukázal novou generaci nazvanou The Freestyle+.

S vyšší svítivostí

Samsung u předchozích modelů dobře zvládl software, a i produkovaný zvuk patřil v kontextu velikosti a kategorie k lepším. Problémem ale byla nízká svítivost 230 ANSI lumenů, která se hodí pouze při dobrém zatemnění. U nové generace uvádí výrobce svítivost na hodnotě 430 ISO lumenů, které sice nelze přímo přepočíst na ANSI lumeny, bude to ale znamenat hodnotu kolem 530 ANSI lumenů. Došlo tak k více než zdvojnásobení jasu.

Samsung The Freestyle

Samsung The Freestyle

Autor: Samsung

Tato hodnota umožňuje při zachování rozumné úhlopříčky do 2 metrů produkci solidního obrazu i v šeru bez dokonalého zatemnění. Pro večerní sledování filmů tak půjde o dostatečnou svítivost, byť na spodní hranici. Přes den ale bude vyžadováno zatemnění těžkými závěsy, případně zmenšení úhlopříčky. Samsung zvýšením svítivosti zároveň dotahuje oblíbené základní modely značek jako Xgimi, které začínají právě nad 500 ANSI lumeny.

S korekcí obrazu

Nový model rovněž bude soběstačný co se týče nastavení obrazu a jeho kalibrace. Samozřejmostí je průběžné ostření, automatický keystone (korekce lichoběžníku) v obou směrech a navíc se přidalo i zarovnání na plátno. Pokud tedy projektor může detekovat černé okraje plátna, obraz na něj zarovná bez ručních zásahů. Specialitou je potom automatická úprava obrazu při projekci na barevnou zeď, kdy projektor sám zkoriguje barvy.

Aktuálně nemáme bližší parametry ani vlastnosti projektoru, takže neznáme princip této funkce. Například Benq umí projekci na barevnou zeď u modelu GP520, kdy projektor detekuje jednu z podporovaných barev a upraví barvy tak, aby byl obraz přirozený nezkreslený podkladem. Funkce je v tomto případě omezena na několik světlých barev. U Samsungu očekávám obdobný princip.

O dobrou přenositelnost se stará nejen akumulátor (o zatím nespecifikované kapacitě) a také dobrá polohovatelnost. Projektor disponuje stojanem, na kterém jej lze otáčet v rozmezí 180° a promítat třeba na strop.

Bližší informace se dozvíme při premiéře v rámci veletrhu CES, kde Samsung odhalí i cenu. Aby mohl projektor konkurovat současné nabídce, neměla by přesáhnout hranici 15 tisíc. To je ostatně částka, za kterou se doprodávaná aktuální generace.

Zdroj: Samsung

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

