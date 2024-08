Samsung zpřístupňuje Circle to Search širší veřejnosti. Doposud vlajková funkce zamíří i do levnějších telefonů a tabletů

Od svého představení si funkce Galaxy AI získala přízeň nespočtu uživatelů zejména kvůli svým funkcím spojeným s umělou inteligencí. Doposud však byly všechny funkce jako Circle to Search dostupné pouze pro majitele vlajkových zařízení Samsungu (potažmo Pixelů). Tomu je však nyní konec a funkce Circle to Search with Google se podívá i na levnější zařízení.

Podle zprávy Samsungu na webu obdrží Circle to Search telefony řady Galaxy A (konkrétně modely Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A35 a Galaxy A34) a tablety Galaxy Tab S9 FE. Funkčnost Circle to Search a její vyvolání přitom budou stejné jako na aktuálně provozovaných modelech.

„Díky novým funkcím se výrazně rozšíří možnosti telefonní řady Galaxy A a tabletů Galaxy Tab S9 FE, takže se špičková technologie dostane do rukou většímu množství uživatelů. Chceme zpřístupnit umělou inteligenci nejvyšší třídy široké veřejnosti, aby uživatelé měli více možností při práci i tvůrčí činnosti.“ říká TM Roh, prezident a ředitel divize Mobile eXperience v Samsung Electronics.

Výhoda Circle to Search spočívá zejména v jednoduchosti používání. Pro vyhledání totiž nemusíte provádět žádné screenshoty nebo se přepínat na jinou aplikaci, stačí pouze kdekoliv podržet domovské tlačítko (případně linku ve spodní části displeje v případě ovládání telefonu pomocí gest) a označit na displeji místo, které chcete vyhledat. Mimo vyhledávání dokáže Circle to Search with Google také překládat, skenovat QR nebo čárové kódy nebo vám například pomoci s vyřešením úlohy před vámi.