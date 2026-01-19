Šance na zlevnění pamětí? Micron kupuje továrnu na Tchaj-wanu, aby mohl zvýšit výrobu

Asi není třeba opakovat, že je aktuálně trh počítačů a elektroniky v krizi kvůli cenám pamětí, které kvůli jejich nedostatku na trhu kvůli mánii okolo AI meziročně stouply několikanásobně – a budou asi zdražovat dál. Výrobci bohužel nemohou snadno navýšit výrobu, protože nové továrny jsou risk a trvalo by roky, než se spustí. Nicméně aspoň o něco by mohl situaci zlepšit Micron. Ten získá výrobní kapacitu jinak – koupí už existující provoz.
Hotová továrna PSMC zvedne výrobní kapacitu Micronu
Micron o víkendu oznámil, že uzavřel dohodu o společném záměru s tchajwanským menším výrobcem čipů, firmou Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC), dle níž od něj koupí celou továrnu. Micron za ní zaplatí 1,8 miliardy dolarů. Firmy také budou v budoucnosti spolupracovat na pouzdření čipů.
Nejde zatím o definitivní dohodu, která teprve bude formálně dojednána, ale s obchodem souhlasí obě firmy, takže překazit by věc asi mohly jen regulační úřady. Micron očekává, že obchod bude uzavřen v druhém čtvrtletí letošního roku.
Micron od Powerchipu koupí jeho nejnovější továrnu P5 v Tongluo na Tchaj-wanu, což je moderní linka s provozními prostory o výměře 28 tisíc metrů čtverečních zpracovávající 300mm wafery. Powerchip je firma vyrábějící paměti DRAM, je ale jedním z menších výrobců, kteří mají méně pokročilé starší procesy 20nm a „větší“ třídy. Obsluhují spíš okrajovější oblasti trhu jako jsou starší paměti, čipy pro embedded zařízení a podobně, zatímco v běžných počítačích a mobilech najdete spíš jen RAM od hlavních výrobců. Těmi jsou Samsung, Hynix, právě Micron a případně nově příchozí čínské firmy jako IMXT).
Protože jde o továrnu již postavenou pro výrobu pamětí, bude Micron moci do továrny P5 přenést svůj výrobní proces (nyní 1nm třídy). Údajně by po této konverzi továrna měla navýšit výrobu pamětí DRAM celé firmy Micron o více než 10 %, což by mělo mít pozitivní vliv na celý trh. O něco se zmírní nedostatek čipů na trhu, což je klíč k jejich zlevnění nebo přinejhorším aspoň ke zpomalení tempa jejich zdražování – podle toho, jak velký převis poptávky nad nabídkou na trhu bude panovat. Aktuálně je Micron podle analýzy TrendForce třetí největší výrobce DRAM s podílem na trhu okolo 26 %.
Zlepšení koncem roku 2027
Bohužel to má i horší stránky. Efekt nenastane hned, masová výroba v koupené továrně se má rozběhnout až v druhé polovině roku 2027, jelikož se nebude pracovat 100% s původním vybavením. Micron do továrny přenese některé vybavení, které už má, další bude nově pořízeno. Powerchip si naopak některá zařízení ponechá a přenese je do své další továrny (P3). Ono navýšení výroby Micronu o více než 10 % má konkrétně platit pro objem výroby v druhé polovině roku 2027 v porovnání s poslední čtvrtinou roku 2026.
Do doby, než se továrna plně rozběhne, by se paradoxně mohla situace trošku zhoršit, protože Powerchip přijde o část své existující kapacity, což se však bude týkat starších pamětí (DDR3, DDR4) a produktů pro embedded či průmyslový trh, i když je možné, že tento deficit odsaje i nějakou paměť, která by jinak šla na spotřebitelský trh. PowerChip má však méně pokročilé procesy 20nm třídy či ještě starší (podle TrendForce 25nm a 38nm), takže při stejném počtu vyrobených waferů dokáže dodat výrazně méně objemu paměti v gigabajtech. Nahrazení jeho výroby novějším procesem Micronu 1nm třídy (čímž se myslí něco mezi 10 nm a 19 nm) proto nakonec povede k větší užitečné produkci.
V rámci této transakce s Micronem by zřejmě mohlo dojít i k licencování technologie novějšího paměťového procesu – PSMC by prý mohlo získat přístup k 1Z procesu Micronu (což j třetí generace jeho technologie 1nm třídy). Tím by také mohla dodávat na trh více gigabajtů z jednoho vyrobeného waferu a mohla by se podílet na výrobě novějších technologií paměti jako je DDR5.
Dlouhodobě by to tedy mohlo mít přínosný efekt, byť se ve zprávách o transakci uvádí, že se PSMC teď chce přeorientovat na trh umělé inteligence a ostatní aktivity „postupně ukončit“. Takže hrozí, že se tím zlepší hlavně ceny paměti pro firmy zabývající se AI a běžní spotřebitelé či jiné průmyslové oblasti by z toho těžili jen nepřímo.
Zdroje: Micron, TrendForce, ComputerBase