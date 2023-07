SanDisk Extreme Pro Portable SSD (minirecenze)

Cena obyčejných externích disků této kapacity začíná zhruba na 1200 Kč a SSD přijde zhruba na dvojnásobek. Přes USB se ale dají protlačit i hodně vysoké rychlosti. Abyste využili výhod SSD, chce to minimálně USB 3.0, což je samozřejmostí i u starších počítačů. Testovaný kousek Extreme Pro Portable SSD s kapacitou 1 TB (SDSSDE81–1T00) slibuje na krabičce rychlost 2000 MB/s pro čtení i zápis a pro takovou potřebujete USB 3.2 Gen2×2. To již takovou samozřejmostí není.

Ač záleží hlavně na vnitřním provedení, disk (pardon za nepřesné označení, které i čipovým úložištím už asi zůstane napořád) má pěkné pogumované tělo s hliníkovými prvky a je příjemně kompaktní. Výřez by zřejmě šel použít na zavěšení, ale spíše jde o designový prvek. Asi by mě nenapadlo disk někam věšet, nebo jsem záměr výrobce nepochopil. Hliníková část kromě vyztužení neslouží příliš přímo pro odvod tepla a při delším kopírování disk hřeje více. SSD je ale na vysoké teploty stavěné.

SanDisk Extreme Pro Portable SSD – kabely Autor: Radomír Kejduš Porovnání velikosti s externím HDD Autor: Radomír Kejduš

V krabičce k disku dostanete dva krátké USB kabely, jeden s USB-C a druhý na jedné straně s USB-A. Menší problém může nastat jen v případě, kdy budete mít u disku zrovna ten druhý kabel. Typicky u televizoru potřebujete USB-A, ovšem u notebooku je už vhodnější USB-C. Ale to není chyba tohoto disku – to, že jsou v balení oba dva, je naopak chvályhodné.

Pomocí jednoduchého USB měřáku ukazuje tento disk odběr 0,3 A při 4,95 V, tedy asi 1,5 W. Při zápisu je to pak nejvýše 0,45 ampéru, tedy 2,2 W. Externí SSD je na rozdíl od toho s pohyblivými součástmi odolné proti otřesům, SanDisk uvádí i odolnost proti prachu a vodě IP55 a záruku 5 let.

Můj počítač má jeden USB-C standardu USB 3.2 Gen 2×2 a druhý pak Gen1, který je rozšířenější. Pro srovnání jsem naměřil rychlosti v obou dvou. Rozdíl je prakticky jen u sekvenčních operací.

Crystal Disk Mark

Maximální rychlosti (USB-C 3.2 Gen1) Autor: Radomír Kejduš Maximální rychlosti (USB-C 3.2 Gen2×2) Autor: Radomír Kejduš Reálné rychlosti (USB-C 3.2 Gen1) Autor: Radomír Kejduš Reálné rychlosti (USB-C 3.2 Gen2×2) Autor: Radomír Kejduš

HD Tune

Čtení (USB-C 3.2 Gen1) Autor: Radomír Kejduš Čtení (USB-C 3.2 Gen2×2) Autor: Radomír Kejduš Zápis (USB-C 3.2 Gen1) Autor: Radomír Kejduš Zápis (USB-C 3.2 Gen2×2) Autor: Radomír Kejduš

Jak to vypadá uvnitř? Rozdělat tento disk není tak složité, jen to uživatelsky nedává smysl. Na internetu jsou k nalezení videa, jak tento disk někdo rozebírá. Uživatelsky to nejde a ani by to nedávalo smysl. Uvnitř se nachází samotný NVMe SSD zasunutý v modulu s USB-C konektorem a přídavným čipem.