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Sdílíte Netflix s rodinou nebo kamarády? Tahle novinka spojená s e-maily vám zkomplikuje život

Matěj Vlk
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Netflix chce motivovat uživatele k zaplacení za extra členy, kteří budou mít usnadněné ověření pomocí vlastního e-mailu. Autor: Unsplash
Netflix chce motivovat uživatele k zaplacení za extra členy, kteří budou mít usnadněné ověření pomocí vlastního e-mailu.
V rámci tažení proti sdílení jednoho účtu začal Netflix postupně zavádět povinné zadání e-mailové adresy k jednotlivým podprofilům v účtu. Má motivovat uživatele k příplatku za extra členy.
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Netflix začal u části účtů vyžadovat samostatnou e-mailovou adresu pro každý běžný profil. Změna se podle všeho začala šířit 15. června 2026 ve Spojených státech a postupně je zaváděna do dalších zemí. Z původně jednoduchých profilů oddělujících členy domácnosti se stávají sekce s vlastním nastavením a dalšími preferencemi.

Co se mění

Dosud stačil jeden hlavní e-mail a heslo k účtu, kdy Netflix umožňuje až pět profilů v jednom účtu. Každý z nich má vlastní doporučení či historii sledování. Nová politika ale přidává k profilu i vlastní e-mail, který je mimo jiné využíván pro ověření při přihlášení a informace pro obnovu přístupu.

Netflix změnu popisuje jako jednodušší přihlašování a lepší správu profilu, kdy jsou jednotlivé podprofily méně závislé na majiteli účtu. Uživatel profilu si může spravovat i vybraná nastavení, například jazyk nebo zobrazení.

Výzva k zadání odděleného e-mailu k uživatelskému profilu.

Výzva k zadání odděleného e-mailu k uživatelskému profilu.

Autor: Reddit/Scotti_Dev

Vedlejším efektem je samozřejmě další tlak proti sdílení účtů více domácnostmi nebo přáteli. Firma už dříve zpřísnila sdílení účtů mimo domácnost a zavedla placené extra členy. Současně nabízí převod profilu, aby si uživatel mohl přenést historii sledování nebo seznam uložených titulů do jiného účtu. Přiřazení e-mailu k profilu tak pomůže například při zadávání ověřovacího kódu, což má více uživatelů motivovat k připlacení za extra člena.

Soukromí a reklamy

Část kritiky ale samozřejmě míří na sběr dalších kontaktních údajů. Protože e-maily více oddělí jednotlivé profily, bude pro Netflix snadnější cílení případných reklam a doporučování obsahu. Využití najde především v zemích, kde existují zlevněné tarify s reklamami.

Školení Hacking

Zatím není jasné, jak rychle se změna objeví v Evropě a zda u nás vůbec dojde k jejímu zavedení. Někteří mimoevropští uživatelé hlásí výzvu k doplnění e-mailu hned při přístupu k profilu. Jiní ji zatím nevidí vůbec, případně se nachází jen v nastavení profilu. Pokud se ale novinka v Evropě objeví, může to mnohým ztížit fungování se sdíleným účtem.

Zdroj: Arstechnica

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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Aneb jak nasrat platící zákazníky... U mě je teď na nasíracím žebříčku první Disney, takže je největší kandidát odseknutí od mých financí, Netflix je ale hned za ním, společně s Oneplay.
tynyt