Seagate také přechází na PCIe 5.0 SSD, Firecuda 540 zvládá rychlosti až 10 GB/s

PCI Express 5.0 se dál prosazuje v SSD. Moduly M.2 používající toto rychlejší rozhraní už nabízí řada značek a přidá se k nim i Firecuda 540 od Seagate. Následník předchozího highendového SSD Firecuda 530 už také poběží přes PCIe 5.0 ×4, přičemž bude dostupný v kapacitě až 4 TB. Vyjít by tyto moduly asi měly co nevidět, protože už se objevily v nabídce některých obchodů. Tato PCIe 5.0 SSD by proti jiným značkám měla být dobře sehnatelná i u nás.

Naše obchody zatím, zdá se, moc PCI 5.0 modulů v katalozích nemají, ale Seagate Firecuda 540 by snad mohla být ke koupi snáze, protože SSD této značky velké e-shopy mívají. Tento nový PCIe 5.0 modul by měl být založený na obvyklém řadiči Phison E26 s rozhraním PCIe 5.0 ×4, který zatím pohání téměř všechna „Gen5“ úložiště. K němu je pak osazená 3D NAND se záznamem TLC. Nabízené budou kapacity 1 TB, 2 TB a 4 TB, ale posledně zmiňovaná největší bude možná k mání až o něco později.

„Gen5“ NVMe moduly s řadičem Phison E26 se řadí do dvou kategorií podle použité NAND. Maximální výkon tohoto řadiče umožňuje sekvenční rychlosti až někde kolem 12,5 GB/s, což ale vyžaduje dražší a hůře dostupné typy čipů NAND. Řada těchto SSD používá běžnější levnější čipy NAND s nižší rychlostí a Firecuda 540 podle udávaného výkonu patří do této kategorie.

Seagate Firecuda 540 Autor: Seagate

Rychlost sekvenčního čtení i zápisu mají dosahovat až 10 GB/s pro 2TB model. Údaje pro náhodný přístup nejsou uvedené, ale moduly s Phisonem E26 mohou dosahovat až 1 500 000 IOPS ve čtení a až 2 000 000 IOPS v zápisu, takže Firecuda 540 by mohla jít až na tyto hodnoty. Menší 1TB model bude mít zřejmě výkon o něco nižší kvůli omezenějšímu paralelismu. Lze očekávat i o něco horší IOPS, zatímco sekvenční rychlosti klesnou na 9500 MB/s při čtení a 8500 MB/s při sekvenčním zápisu.

Seagate Firecuda 540 Autor: Seagate

Zatím bohužel nemáme čísla o spotřebě, ale jako ostatní PCIe 5.0 moduly asi tato SSD bude třeba dobře chladit. Firecuda 540 bude podle fotografií prodávaná bez chladiče, počítá tedy s tím, že moduly pokryjete pasivem dodávaným se základní deskou.

Zapisovací výdrž bude lehce nadprůměrná, vyšší než typických 600–700 cyklů. Pro 1TB model je totiž garantováno 1000 TB celkového zápisu a pro 2TB pak 2000 TBW, čili zhruba 1000 přepisovacích cyklů na buňku. Určitá zajímavost je, že disk má vedle standardní pětileté záruky ještě další tříletou „záruku“, po dobu které máte nárok na služby obnovy dat po havárii disku (modulu) zdarma. Tuto službu Seagate zavedl před časem u některých HDD, ale je k dispozici i pro toto SSD.

1TB a 2TB modely Firecuda 540 už se objevily například na Amazonu, takže se dá očekávat vydání v poměrně brzkém horizontu.

Zdroje: TechPowerUp, ComputerBase, Amazon