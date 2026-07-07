Šéfové AI firem mírní tón: pracovní apokalypsa se konat nebude, AI nás jen tak nenahradí

Poslední rok až dva byla rétorika týkající se pracovního trhu jasná – umělá inteligence se postará o výraznou redukci pracovních míst. Ostatně největší technologické firmy ohlašovaly jednu vlnu propouštění za druhou. Tón se ale postupně začíná obracet a predikce začínají hovořit spíše o zvyšování produkce.
Opatrnější slovník
Sam Altman na konci května uvedl, že OpenAI poměrně dobře odhadovala technologický vývoj, ale hůře sociální a ekonomické dopady. Krátkodobý zásah do nástupních kancelářských pozic podle něj nebyl tak tvrdý, jak sám čekal. Obecně se očekávalo, že AI z trhu prakticky vymaže juniorské pozice. Byť se ale počty nově zaměstnaných lidí snižují, nejde o výraznější propad, o kterém předpovědi OpenAI hovořily.
Podobně se mění i veřejné vystupování dalších šéfů firem v oboru. Dario Amodei z Anthropicu dříve varoval před zánikem až poloviny juniorských kancelářských míst. Nově hovoří o měnícím se přístupu samotných firem – mohou s AI dělat stejnou práci s menším počtem lidí, nebo se stejným týmem zvládnout více práce. Mnohem častěji, než bylo predikováno, volí druhou možnost. Ta ale vyžaduje lepší řízení a ochotu měnit zažité procesy, což je především v korporátech složité.
Měnící se narativ potvrzují i dlouhodobé průzkumy mezi velkými IT firmami. Šetření mezi 1 200 šéfy z 21 zemí ukázalo, že 69 % respondentů čeká po investicích do AI zachování současné zaměstnanosti nebo nové nábory. Podíl těch, kteří očekávají snížení počtu zaměstnanců, klesl ze 46 % v lednu 2025 na 20 % v květnu. Firmy tak pracují spíše s možností, že se umělá inteligence postará o růst produktivity při zachování obdobného počtu zaměstnanců.
Zdroj: WSJ