Selhávají X3D procesory AMD Ryzen na deskách Asus? Firma zkoumá problémy s X870E a B850 modely

V loňském roce se opakovaně objevovaly incidenty, kdy na deskách ASRock odcházely zejména procesory Ryzen 7 9850XD, zřejmě kvůli chybnému řízení napájení, což pak firma opravovala v aktualizacích firmwaru. Teď se podobná hlášení objevila okolo desek Asus. Je to naštěstí zatím poměrně malý počet případů a není jasné, zda opravdu jsou spojené s nějakou závadou a nejde jenom o náhodu. Ale firma potvrdila, že zprávy prověřuje.
Pět selhání 9800X3D s B850 nebo X870 od Asusu v krátké době
Za poslední dva týdny se objevilo pět různých případů, kdy nějaký uživatel na Redditu hlásil selhání (a možné zničení) procesoru Ryzen 7 9800X3D v desce od Asusu. Kumulace těchto hlášení v krátké době budí obavy, jestli se třeba v jejich BIOSech (či přesněji řečeno UEFI) také neobjevila nějaká nebezpečná chyba, selhání způsobující, jako dříve u desek ASRock.
Problémy jsou hlášené s různými deskami, které ale spojuje použití čipsetů řady 800 – šlo o čtyři desky s čipsetem X870E a jednu B850, zatím nejsou zmíněné desky s čipsety řady 600. Nicméně je pravděpodobné, že ne všechny incidenty se dostanou na Reddit. Řada uživatelů je asi řeší jen v rámci reklamace s prodejcem nebo servisem a veřejnost se o nich nedozví.
Procesory podle uživatelů přestaly fungovat ve hře nebo po probuzení či restartu, načež už PC s procesorem nebylo schopno spuštění a deska začala na diagnostickém displeji ukazovat chybu 00. Nepomáhaly postupy jako reset CMOS, takže je pravděpodobné, že skutečně došlo k jejich fyzickému selhání, ať už kvůli nějakému defektu, nebo kvůli příliš vysokému napětí, což by mohla být právě chyba základní desky. Jeden z nešťastných procesorů fungoval údajně pouze dva dny, jiné případy nastaly údajně po delší době používání, takže v tomto není vidět nějaký vzorec.
Asus zahájil preventivní vyšetřování
Ačkoliv ještě není jisté, zda jde opravdu o nějaký problém jeho desek, Asus poměrně rychle zareagoval a vydal prohlášení, podle kterého o věcí ví. Firma spustila interní analýzu možných příčin. Zatím jde o preventivní kontroly kompatibility a fungování dotyčných desek založených na čipsetech řady 800 s Ryzeny 7 9800X3D. Tuto kombinaci Asus výslovně uvádí jako předmět zkoumání, doufejme tedy, že případné problémy se netýkají desek s čipsety řady 600 nebo procesorů Ryzen 7000 a 9000 mimo X3D modely. Asus uvádí, že na kontrolách spolupracuje i s AMD.
Doufejme tedy, že se problém vyřeší co nejdřív (nebo se vyjasní, že všechno by mělo být v pořádku). Prozatím Asus doporučuje mít v základní desce vždy aktuální BIOS a uživatelé se mají obrátit na podporu, pokud by se setkali s nějakými problémy.
Vzhledem k tomu, že desky Asus dosud zdá se netrpěly podobně rozšířenými poruchami jako ASRocky v předešlé době, je teoreticky možné, že se nějaká chyba vedoucí k nebezpečně vysokým napětím dostala až do nějaké z nedávných novějších verzí firmwaru a proto se hlášení začala objevovat až nyní.
Nelze ale vyloučit ani to, že selhání neměla příčinu v deskách a jejich nakupení v jeden čas se je náhodné. Teoreticky by třeba mohlo proto, že během vánoční dovolené dostaly některé herní počítače, přes rok využívané méně intenzivně, vyšší dávku intenzivní zátěže a neustály ji, jelikož neměly bezpečná nastavení napětí kvůli přetaktování.
Zde asi nezbývá než čekat na víc informací. Pokud jednu s desek Asusu s Ryzenem 7 9800X3D (nebo případně Ryzenem 9 9900X3D či 9950X3D) používáte, je možná dobrý nápad vypnout přetaktování a úpravy napětí a vrátit se na zcela „stock“ nastavení (a pokud chcete být hodně opatrní, můžete vypnout přetaktovávací profily EXPO či XMP u pamětí) do doby, než se věc vyšetří.