Cnews.cz  »  Internet  »  Seznam oživil Lidé.cz. Staronovou sociální síť zaplnil diskuzemi a zakázal Caps Lock

Internet

Seznam oživil Lidé.cz. Staronovou sociální síť zaplnil diskuzemi a zakázal Caps Lock

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Logo Lidé.cz Autor: Seznam.cz/Ilustrace ChatGPT
Sociální síť Lidé.cz přišla i s novou vizuální identitou.
Lidé.cz jsou od 11. listopadu novou sociální sítí po vzoru X nebo Threads. Obsah zatím tvoří převážně diskuze z Novinek a Seznam Zpráv, příspěvky však lze psát přímo na nové profily.

Seznam včera odstartoval další pokus s projektem Lidé.cz. Před dvaceti lety šlo o platformu sdružující chat, diskuzní fóra, fotogalerie nebo bazar, před pěti lety čistokrevnou seznamku typu Tinder a nyní Seznam službu přetvořil v sociální síť. Její princip je obdobný jako známe z X nebo Threads, je však úzce propojena s diskuzemi na Seznam Zprávách, Novinkách a dalších webech pod Seznamem.

Překlopené diskuze

Seznam na Lidé.cz postupně přesunuje diskuze, které se objevují pod zpravodajskými články. Co komentář, to nový příspěvek na profilu uživatele. Kromě toho se ale samozřejmě na novou síť lze registrovat i s novým účtem a využívat ji i mimo diskuze. Seznam upřednostňuje ověřené uživatele a vystupování pod reálným jménem. K tomu slouží ověření pomocí MojeID nebo Bankovní identity.

Screenshot Lidé.cz

Nová podoba sítě Lidé.cz.

Autor: Matěj Vlk

Příspěvky, které lze psát přímo na uživatelský profil, mohou mít až 1 600 znaků a doplnit je lze obrázky. Na nový příspěvek lze reagovat pomocí odpovědí, které se sdružují do vláken. Přidávat lze rovněž reakce pomocí lajků a další emotikon.

Zajímavostí je zobrazení trendů na nové síti přímo na hlavní stránce, kdy Seznam v jednoduché infografice vizualizuje nejčastější témata diskuzí. Stejně tak se zde zobrazuje žebříček nejkomentovanějších článků.

Rozdělení výpisu článků je stejné jako známe z X, tedy na dvě části – personalizovaný feed označený jako Pro vás a příspěvky sledovaných uživatelů. Pokud se naopak příspěvky některého z uživatelů líbit nebudou, po rozkliknutí jeho profilu jej lze zcela zablokovat.

Plánujete nové Lide.cz vyzkoušet?

Zobraz výsledek

Bez urážek a Caps Locku

Seznam ve svých pravidlech nastavil docela striktní pravidla, která mají vést ke kultivaci diskuzí a rovněž omezit případné šíření dezinformací. Zakázáno je proto vkládání odkazů a textů z webů, které iniciativy jako NFNZ, Konspiratori.sk a Nelež označují jako dezinformační.

V pravidlech je rovněž zakázáno psát příspěvky verzálkami a nadužívat emotikony. Seznam nechce v diskuzích a příspěvcích tolerovat ani reklamní příspěvky, tapetování opakovaně vkládaným obsahem a samozřejmě psát příspěvky, které by mohly porušovat zákony ČR.

Seznam Lidé.cz znovuspustil k 11. listopadu, její propagaci prozatím ponechává pouze na banneru, který zobrazuje nad běžnými diskuzemi na Seznam Zprávách a Novinkách. Novou sociální síť prozatím nezobrazuje na hlavní stránce, stejně jako o ní zatím přímo na Seznamu nevyšel článek představující novou službu.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Plánujete nové Lide.cz vyzkoušet?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Internet se baví slabým heslem Louvre

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI