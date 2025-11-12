Seznam oživil Lidé.cz. Staronovou sociální síť zaplnil diskuzemi a zakázal Caps Lock

Seznam včera odstartoval další pokus s projektem Lidé.cz. Před dvaceti lety šlo o platformu sdružující chat, diskuzní fóra, fotogalerie nebo bazar, před pěti lety čistokrevnou seznamku typu Tinder a nyní Seznam službu přetvořil v sociální síť. Její princip je obdobný jako známe z X nebo Threads, je však úzce propojena s diskuzemi na Seznam Zprávách, Novinkách a dalších webech pod Seznamem.
Překlopené diskuze
Seznam na Lidé.cz postupně přesunuje diskuze, které se objevují pod zpravodajskými články. Co komentář, to nový příspěvek na profilu uživatele. Kromě toho se ale samozřejmě na novou síť lze registrovat i s novým účtem a využívat ji i mimo diskuze. Seznam upřednostňuje ověřené uživatele a vystupování pod reálným jménem. K tomu slouží ověření pomocí MojeID nebo Bankovní identity.
Příspěvky, které lze psát přímo na uživatelský profil, mohou mít až 1 600 znaků a doplnit je lze obrázky. Na nový příspěvek lze reagovat pomocí odpovědí, které se sdružují do vláken. Přidávat lze rovněž reakce pomocí lajků a další emotikon.
Zajímavostí je zobrazení trendů na nové síti přímo na hlavní stránce, kdy Seznam v jednoduché infografice vizualizuje nejčastější témata diskuzí. Stejně tak se zde zobrazuje žebříček nejkomentovanějších článků.
Rozdělení výpisu článků je stejné jako známe z X, tedy na dvě části – personalizovaný feed označený jako Pro vás a příspěvky sledovaných uživatelů. Pokud se naopak příspěvky některého z uživatelů líbit nebudou, po rozkliknutí jeho profilu jej lze zcela zablokovat.
Plánujete nové Lide.cz vyzkoušet?
Bez urážek a Caps Locku
Seznam ve svých pravidlech nastavil docela striktní pravidla, která mají vést ke kultivaci diskuzí a rovněž omezit případné šíření dezinformací. Zakázáno je proto vkládání odkazů a textů z webů, které iniciativy jako NFNZ, Konspiratori.sk a Nelež označují jako dezinformační.
V pravidlech je rovněž zakázáno psát příspěvky verzálkami a nadužívat emotikony. Seznam nechce v diskuzích a příspěvcích tolerovat ani reklamní příspěvky, tapetování opakovaně vkládaným obsahem a samozřejmě psát příspěvky, které by mohly porušovat zákony ČR.
Seznam Lidé.cz znovuspustil k 11. listopadu, její propagaci prozatím ponechává pouze na banneru, který zobrazuje nad běžnými diskuzemi na Seznam Zprávách a Novinkách. Novou sociální síť prozatím nezobrazuje na hlavní stránce, stejně jako o ní zatím přímo na Seznamu nevyšel článek představující novou službu.