SilentiumPC Fera 2 a Arctic Freezer 13 Pro: chladiaci profíci pre masy

Stredobodom šetrnejších používateľov, zároveň ale rázne odmietajúcich vyšší hluk na procesore či majúcich požiadavku na nenásilné pretaktovanie CPU, sú chladiče s cenovkami plus/mínus 700 Kč.
Nie je to zase až tak dávno, čo sme mali v testoch chladič s doposiaľ najlepším pomerom výkonu k hlučnosti v tejto kategórii, SilentiumPC Fera Pro, ktorý preukázateľne vyfúkol žezlo dlho kraľujúcemu Gelidu Tranquillo.
Zlou správou je, že Poliaci už nadobro ukončili jeho výrobu. Dobrou zase to, že vyrukovali s jeho nástupcom s prozaickým prívlastkom „2“. Pokiaľ ale očakávate, že chce svojho predchodcu predbiehať objemnejším rebrovaním, ste na omyle. Fera dvojka je takmer o štvrť kila ľahšia a i napriek tomu má podľa slov výrobcu dosahovať lepších výsledkov (SPC okolnosti síce nekonkretizuje, hovorí o 2 °C v záťaži), a to pri nižšej hlučnosti. Pri pravdivosti týchto informácií by teda išlo snáď o vôbec najúčinnejší lacný chladič na trhu.
Náprotivníkom bude konečne už niečo od spoločnosti Arctic, ktorú sme tak dlho obchádzali, konkrétne Freezer 13 Pro. Od jeho vydania ubehol síce už nejaký ten piatok, dokonca je starší než pred dvoma rokmi testovaný Freezer i30, každopádne, malo by ísť o to lepšie, čo sklady švajčiarskych fabrík skrývajú. Ilúzie o skvelých výsledkoch si však nerobíme, produkcia kedysi populárneho Arcticu stagnuje už niekoľko rokov.
Fungovanie chladičov z krajiny helvétskeho kríža možno asi len ťažko prirovnávať k povestným hodinkám a asi si hovoríte, prečo ťahať do testov chladič disponujúci nižším TDP než má až na základňu s priamym dotykom trubičiek konštrukčne prakticky identická itridsiatka, ktorá v testoch nijako neoslnila. Odpoveďou sú merania tretích strán (napr. na Circuittremic), kde sa v priamom porovnaní objavili oba chladiče a Freezer 13 Pro i cez nižší udávaný tepelný výkon dosahuje výrazne lepších výsledkov. Žeby DHT nebolo až takou výhrou?
SilentiumPC Fera 2 a Arctic Freezer 13 Pro (vpravo)
|Parametre
|SilentiumPC Fera 2 HE1224
|Arctic Freezer 13 Pro
|podpora pätíc
|Intel LGA 2011/1366/115×/775,
AMD FM2(+)/FM1(+)/AM2(+)/AM3(+)
|Intel LGA 2011/1366/115×/775,
AMD FM2(+)/FM1(+)/AM2(+)/AM3(+)
|TDP
|N/A
|max. 300 W
|rozmery chladiča
|152 × 77 × 125 mm [V/D/Š]
|159 × 96 × 134 mm [V/D/Š]
|hmotnosť chladiča
|555 g
|890 g
|heatpipe
|4× (6 mm)
|4× (8 mm)
|ventilátor
|1× 120mm
|1× 120mm
|otáčky ventilátora
|500–1400 ot./min
|300–1350 ot./min
|udávaná hlučnosť
|8,9–21 dBA
|0,4 Sone
|prietok vzduchu
|N/A
|max. 49,7 ft³/min
|statický tlak
|N/A
|N/A
|ložiská
|hydraulické
|fluidné
|cena k 16. 5. 2014
|619 Kč/22,50 eur
|870 Kč/31,70 eur
|web výrobcu
|www.silentiumpc.com
|www.arctic.ac
SilentiumPC Fera 2 HE1224: predstavenie
Kartónová škatuľa je pomerne pevná, vo vnútri je navyše chladič zabalený v plastovom obale s bezpečnými presahmi po stranách. V príslušenstve je okrem štandardného spojovacieho materiálu i jeden pár spôn navyše, čo u takto lacných chladičov, kde sa šetrí na všetkom, nebýva vždy bežné. Pasta Pactum PT-1 je v 1,5g striekačke. Udávaná tepelná vodivosť je 4 W/mK, čo sa dá v tejto cenovej označiť opäť za nadpriemer.
SilentiumPC tentokrát siahol po tichšom ventilátore s o niečo nižším prietokom. Ložiská má hydraulické (tzn. s predpokladom vyššej životnosti ako u podobne lacnej konkurencie s klznými), rýchlosť 500–1400 ot./min.
Pasív je úzky, so 430 g ľahký a medzi plnohodnotnými vežami dosahuje nižšieho vzrastu. A pokiaľ vezmeme do úvahy to, že má byť podľa špecifikácií pri o niečo nižšej hlučnosti o niečo výkonnejší než jeho objemnejší predchodca, z ktorého sme boli pred pol rokom nadšení, Poliaci sa pri optimalizáciách mágii zrejme nevyhli.
Každopádne, vežičku pretkáva štvorica 6mm heatpipe s priamym dotykom s heatspreaderom. Teplovodivé trubičky sú umiestnené vedľa seba v závese najintenzívnejšieho prietoku, ktorý na rebrovaní symbolicky rozbíja vlnkovanie na hranách rebier. Pevnosť konštrukcie je slušná, chronickí puntičkári a detailisti budú ale ohŕňať nos nad povrchovou úpravou vrchného rebra. Tá je totiž surová, SPC do funkčne neprínosných prvkov neinvestoval ani cent a kde-tu môžete naraziť na kozmetický defekt (škrabanec, respektíve linku navyše).
Stratové teplo je z IHS odvádzané napriamo zrezanými trubičkami. Cooler Master by ale asi namietal, že k maximalizácii efektivity prestupu tepla to musí byť bez hliníkových prechodov, kde vznikajú teplejšie (menej efektívne) miesta. Spomeňte na dnes už zabudnutý CM Hyper 212 v jeho evolučnej verzii s CDC.
Hliníkové medzery medzi heatpipe na rýchlosti prenosu tepla nepridávajú
SilentiumPC Fera 2 HE1224: montáž
Montáž
SilentiumPC zvolil na miesto tradičného backplate prispôsobiteľný kovový kríž, ktorý je možné pomocou pohyblivého spoja uprostred natvarovať tak pre obdĺžnikovú rozteč AMD ako i štvorcovú, intelácku.
Dlhé skrutky prerážajúce montážne otvory v backplate majú teste pod hlavičkou zúžené hrdlo, do ktorého po prevlečení základnou doskou krásne zapadnú maličké „O“ krúžky fixujúce základ montážneho systému. Dostať krúžky zo žliabkov von pri demontáži už ale vyžaduje pevnejšie nervy.
Ďalší priebeh inštalácie už verne zodpovedá tomu, čo poznáte z drvivej väčšiny chladičov. Na vytŕčajúce závity nasuniete dištančné stĺpiky, pri ktorých prekvapuje veľmi lacné a nepresné spracovanie. Nie, že by to bolo príliš podstatné, ale ich široký vnútorný priemer ani náhodou nezodpovedá uzučkým závitom.
Kolísku finalizujete dvojicou kovových držiakov. Na pätici Intelu ich môžete nasmerovať dvojako. U AMD je tu zase bohužiaľ obligátne obmedzenie na jediný smer fúkania – spredu dozadu.
Príjemným prekvapením je možnosť priskrutkovania spony k vrchu základne, čo chýbalo už nejednému chladiču. Pretože spona drží pevne tam, kde má, je montáž (hlavne priamo v skrini) podstatne pohodlnejšia.
Záverom pasív cez sponu pevne pripevníte k stredom držiakov veľkými palcovými skrutkami. A smelo na doraz ich môžete dotiahnuť i skrutkovačom. Všetky vzdialenosti sú vymedzené tak, že prítlak neprestrelíte.
Hroziace kolízie
Chladič je uzučký a pri štandardnej orientácii nad pamäťové sloty nezasahuje. Tí, pre ktorých bude lepšie fúkanie do stropu musia počítať s blokáciou prvého slotu. Spodnú hranu ventilátora je síce možné zarovnať so spodným rebrom, kedy budú vyhovujúce max. 4,5cm RAM, je dosť možné, že bude kolidovať s bočnicou.
Pozn.: vzdialenosť od stredu IHS k prvému pamäťovému slotu je v našom prípade 54 mm – platí i pre Gigabyte Z87-HD3 (LGA 1150)
Arctic Freezer 13 Pro: predstavenie
Chladič spolu s príslušenstvom je odetý v plastovom blistri. Pri silnejších nárazoch by som mal obavy hlavne o lopatky ventilátora. Obal je inak pohodlne rozoberateľný, predok o zadok drží po stranách pacičkami.
Medzi príslušenstvom toho veľa síce nenájdete, nič potrebné k montáži nechýba. K Intelu dostanete rámček s push-pinmi, pri AMD sa zaobídete s párom držiakov. Termopasta (MX-4) je predinštalovaná na základni.
Ventilátor 120mm formátu by mal pri PWM stabilne fungovať v rozpätí 300–1350 otáčok. Snehovo bielemu rotoru s jedenástimi lopatkami kontrastuje s čiernym rámčekom. Ten je unikátnym práve pre Freezer 13 Pro, čo predstavuje tradičný problém pri nutnosti výmene (napríklad po poruche). Atypický ventilátor samostatne nekúpite a štandardný inak než podomácky, gumičkami, neprichytíte. K doske sa pripája 4pin konektorom.
Pasív s hmotnosťou 780 gramov je pomerne mohutný. Rebrá sú až 0,5mm a tentokrát i to u i30 nešťastné, vrchné, drží pevne. Základňa je vyosená k jednej strane, vďaka čomu chladič predchádza kolízii s RAM.
Freezer 13 Pro umožňuje montáž iba jedného ventilátora, zadná časť je tvarovaná do zrezaných poloblúkov. Predok, prefukujúci ventilátor, je rovný. žiadne šarlatánstvo so znižovaním odporu vzduchu sa teda nekoná.
Raritou je prítomnosť ventilátora na vrchu základe. Ide o malý, 50mm radiálny vetráčik ochladzujúci kritické súčiastky v okolí pätice. Pracuje v rozmedzí 700–2700 ot./min a zdieľa jeden spoločný kábel s hlavným ventilátorom. Kto nemá potrebu chladiť napájaciu kaskádu a rád by nižší hluk, môže ho jednoducho odpojiť.
Neleštená, ale rovná základňa je tvorená plným blokom medi, z ktorého ústi štvorica silnejších 8mm heatpipe pozohýbaných do tvaru „U“. Trubice sú na každej strane v jednom rade za sebou v usporiadaní trošičku „cik-cak“. O efektivite ich rozmiestnenia sa dá polemizovat, hlavne v kontexte s prázdnou zadnou časťou rebier.
Arctic Freezer 13 Pro: montáž
Montáž
Freezer sa inštaluje cez push-piny. Nejde však o tie úplne obyčajné, ktoré poznáte z boxovaných chladičov, ale o sofistikovanejšie riešenie. Montáž spolieha na retenčný rámček.
Do každého rohu zastrčíte piny a tento komplet zasadíte v požadovanej orientácii do montážnych otvorov okolo pätice. Následne piny pevne zaistíte perkami (bacha na to, aby ste ich zastrkávali v správnej polohe – tú poznáte podľa tvaru hlavičky pinu/perka, musí sa zhodovať). Korektnú montáž jednoducho overíte pod päticou, a to zistením, či perká dostatočne prerazili a teda rozšírili nožičky každého jedného pinu.
Nakoniec chladič priskrutkujete ku stredom rámčeka. Pri fyzickej manipulácii s počítačom nezabúdajte na fakt, že celý, pomerne subtílny systém drží na plastových kolíčkoch, ktoré pri nešetrnejšom zaobchádzaní nie je až taký problém strhnúť. Všetka sranda môže rýchlo skončiť i prasknutím plastového rámčeka.
Zložitosť a časová náročnosť montáže na Intel nie je o nič nižšia než u plnokovových montážnych systémoch. Expresná montáž (čo je dnes, kedy má výrez v plechu za procesorom už každá normálna skriňa, jediná výhoda push-pinov) sa v tomto prípade nekoná. Raz-dva máte namontované až na platforme AMD. Chladič po preskrutkovaní príslušných držiakov na základni už len jednoducho zacvaknte o východzí rámček dosky.
Hroziace kolízie
Kolízia s pamäťami pri štandardnej polohe chladiča nehrozí ani tentokrát. Po pootočení o 90 ° narazí rámček ventilátora ale už i na 3,3cm moduly. To je ale reč o odporúčanej polohe ventilátora, ktorý je možné zdvihnúť o pol centimetra bez toho, aby chladič na výšku presahoval špecifikovaných 159 mm.
Pozn.: vzdialenosť od stredu IHS k prvému pamäťovému slotu je v našom prípade 54 mm – platí i pre Gigabyte Z87-HD3 (LGA 1150)
V čom, s čím a za akých podmienok testujeme
So vzduchovým tunelom, ktorý používame k testovaniu procesorových chladičov, ste sa už stretli v predchádzajúcej metodike, ktorá prešla až k dnešnému dňu niekoľkými inováciami. Jednou z najzásadnejších je zmena orientácie tunelu. Doteraz merania prebiehali so základnou doskou vodorovne, čo však vo väčšine prípadov nekorešponduje s jej situovaním v praxi, kde je k plechu PC skrine pripevnená skôr zvislo. Vtedy sa účinnosť každého chladiča do istej miery líši a v neposlednom rade sa vertikálnej montáži nebudú tešiť ani poddimenzované montážne systémy s horším prítlakom.
Vzduch tunelom z jedného konca na druhý preháňa štvorica ventilátorov zregulovaných k nízkym otáčkam. Tri 120mm spomalené k 600 ot./min a jedná stropná stoštyridsiatka s 550 ot./min. Najpodstatnejšou zmenou je ale výmena procesora za výhrevnejší Intel Core i7–920 s TDP 130 W. Aby bolo možné preveriť i slabšie chladiče či poslednou dobou posilňujúce trpasličie modely do malých (HT)PC, počítame s testovaním tak s procesorom vo východom nastavení, ako i na už pretaktovanom so zvýšenou voltážou, a to zase kvôli vyššej strednej triede a high-endu.
Hlučnosť chladičov meriame nezávisle od zvyšku zostavy, v uzavretom boxe, kde sa hlukomer s pracovným rozsahom 30–70 dBA dostane bez problémov k svojej spodnej hranici. V režime „slow“ síce dokáže spadnúť i hlboko pod rozsah, avšak frekvencia jediného merania za sekundu je pre účely našich meraní nepoužiteľná. Nie je to však prekážkou k tomu, aby ste si vytvorili dostatočnú predstavu o tom, ako je na tom práve ten váš s hlučnosťou v porovnaní s ostatnými.
Snímač SL-100 je mimoriadne citlivý, to aby človek pri rozlišovaní nižších otáčok zadržiaval dych, takže o plnohodnotné pomerové porovnanie rozhodne neprídete. Len teda, zaznamenané výstupy nemožno nijak porovnávať so špecifikáciami udávaných výrobcom, odčítaných zrejme z „profi“ zariadení. Nielen kvôli schopnejším prístrojom a rôznorodým meraniam, ale tiež kvôli tomu, že sa u aktívnych chladičov spravidla uvádza žiaľ iba hlučnosť samotného ventilátora (bez pasívu).
K extrémnemu zaťaženiu používame utilitku Intel Burn Test. Po ukončení testovacieho maratónu sa po zosadení práve dotestovaného modelu opätovnou montážou v jednom z režimov vždy uistíme, či sa opakovateľnosť merania skrz dvojicu inštalácií nevychyľuje od normálu, a teda, či sa zaznamenané výsledky zhodujú. Krajná tolerancia je jeden stupeň Celzia pre jedno zo štyroch jadier, čo v grafoch už po spriemerovaní predstavuje max. +/- 0,25 °C.
Je však nutné poznamenať, že nepoužívame teplovodivú pastu dodávanú s príslušenstvom alebo nejakú už nanesenú na základni, ale osvedčenú Arctic MX-2, a to z jednoduchého dôvodu. Nie vždy je totižto jednoducho rozoznateľné, či ide o jej nezapekací, alebo zapekací typ, u ktorého sa očakávaná tepelná vodivosť dostaví až po dlhšej dobe prevádzky. V skutočnosti to síce nijak nevadí, ale pre „pásové“ testovanie je to problém práve z dôvodu časovej náročnosti.
V neposlednom rade je dôležitá i kontrola nad teplotou vzduchu na vstupe do skrinky. V našom prípade sa počas testovania pohybuje vždy v rozmedzí 21–21,4 °C, a to platí tak v chladných, ako i v horúcich letných mesiacoch.
Testovacia konfigurácia
|Komponent
|Testovacia zostava
|základná doska
|Gigabyte GA-EX58-UD5 (BIOS v. F12)
|procesor
|Intel Core i7–920 @ 3,9 GHz (1,406 V)
|pamäte
|3× 2 GB DDR3 G.Skill
|grafická karta
|Nvidia GeForce GTX 280
|systémový disk
|Crucial M4
|napájací zdroj
|SeaSonic X-660
Pozn.: popis k jednotlivým meraniam nájdete už rozpísaný v nasledujúcich kapitolách prináležiacich príslušným režimom. Pri porovnávaní myslite i na to, že jednotlivé pomery sa môžu v praxi viac či menej odlišovať. Úlohou nasledujúcich testov je pri rovnakých podmienkach ilustrovať výkon na jednej z mnohých modelových situácií.
Automatická regulácia
Automatická regulácia
Najjednoduchším spôsobom fungovania s aktívnym chladičom je zapojenie jeho ventilátora na konektor CPU_FAN. Vtedy, keď je vybavený štvorpinovým konektorom, sa riadenie otáčok podľa teploty obstaráva pulzná modulácia. Napriek tomu, že trojpinových ventilátorov ubúda, stále s nimi treba počítať. K tomu sme sa vybavili doskou od spoločnosti Gigabyte umožňujúcou u chladičov bez podpory PWM regulovať otáčky automaticky zmenou napájacieho napätia.
Pre tento režim je CPU s TDP 130 W ponechaný v továrenských nastaveniach a má teda, na rozdiel od režimu patriac ďalšej kapitole, aktivované i všetky funkcie vrátane tých úsporných pre zníženie spotreby. Zaujímať vás to bude hlavne pri posudzovaní výsledkov mimo záťaž, v režime 33 dBA sú už totiž funkcie EIST a C1E deaktivované.
SilentiumPC Fera 2
Výsledky meraní
SilentiumPC Fera 2 skončil v teplotných testoch síce pri chvoste, regulácia otáčky vysoko nevyženie, vďaka čomu je najtichším lacným chladičom v testoch. V porovnaní s Fera „jednotkou“ stráca 2 °C, ktoré ale kompenzuje s o 2 dBA nižšou hlučnosťou, a to i v idle. Po tejto stránke teda nemôžeme nič vytýkať.
Freezer 13 Pro je o triedu hlučnejší a zaraďuje sa tak k šedému priemeru. Zaujímavosťou je, že v záťaži krásne kopíruje výsledky Gelidu Tranquillo (rev. 2). Mimo záťaž je už ale s 39 dBA zbytočne hlučným.
|Chladič
|ventilátor
|otáčky v záťaži
|otáčky mimo záťaž
|Gelid Tranquillo rev. 2
|1× 120 mm
|1377
|786
|Gelid The Black Edition
|2× 120 mm
|1360
|898
|SilverStone Heligon HE01
|1× 140 mm
|775
|474
|Zalman LQ315
|1× 120 mm
|1839
|1580
|Corsair H80
|2× 120 mm
|1683
|1123
|Akasa Venom Medusa
|2× (120/140 mm)
|942
|767
|SilverStone Heligon HE02
|–
|–
|–
|Noctua NH-U14S (s NA-RC7)
|1× 140 mm
|980
|740
|Phanteks PH-TC12DX
|1× 140 mm
|1578
|1028
|Scythe Mugen 4
|1× 120 mm
|1075
|745
|SilverStone Argon AR01
|1× 120 mm
|1850
|1245
|Zalman FX100 Cube
|–
|–
|–
|Scythe Ninja 3 rev. B (6 V)
|1× 120 mm
|950
|530
|Phanteks PH-TC14PE
|2× 140 mm
|1015
|807
|Noctua NH-D14 SE2011
|2× (120/140 mm)
|860
|624
|Noctua NH-U12S
|1× 120 mm
|1010
|678
|Noctua NH-U12P SE2
|2× 120 mm
|919
|604
|Be Quiet! Shadow Rock 2
|1× 120 mm
|1308
|924
|Thermalright Macho rev. A (BW)
|1× 140 mm
|1018
|678
|Raijintek Themis
|1× 120 mm
|1247
|1062
|SilentiumPC Fera Pro HE1224
|1× 120 mm
|1290
|944
|Cooler Master Hyper 212 Plus
|1× 120 mm
|1418
|982
|Reeven Hans
|1× 120 mm
|1098
|803
|Spire TME III
|1× 120 mm
|1053
|721
|Coolink Corator DS (PWM)
|1× 120 mm
|1607
|1159
|Coolink Corator DS (voltage)
|1× 120 mm
|1087
|590
|Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
|2× 140 mm
|1421
|746
|Cooler Master V8 GTS
|2× 140 mm
|1448
|1225
|Antec Kühler H2O 650
|1× 120 mm
|1956
|1624
|Cooler Master Seidon 120M
|1× 120 mm
|1566
|1101
|Enermax ELC120
|2× 120 mm
|1218
|940
|Thermalright HR-22
|–
|–
|–
|Nofan CR-95C
|–
|–
|–
|Prolimatech Basic 81
|1× 120 mm
|1285
|971
|Prolimatech Megahalems rev. C
|–
|–
|–
|Deepcool Lucifer
|1× 140 mm
|1128
|800
|Sapphire Vapor-X
|2× 120 mm
|1424
|1080
|Thermaltake NiC C4
|2× 120 mm
|659/?
|400/?
|Noctua NH-U9B SE2
|2× 92 mm
|1080
|757
|Noctua NH-D15 (s NA-RC7)
|2× 140 mm
|863
|681
|SilentiumPC Fera 2
|1× 120 mm
|1049
|728
|Arctic Freezer 13 Pro
|1× 120 mm
|1117
|976
Zarovanie podľa rovnakej hlučnosti
Zarovnanie podľa fixných „33 dBA“
Náročnejších používateľov-ladičov, kupujúcich si chladič hlavne kvôli tichej prevádzke svojho počítača, bude dozaista zaujímať porovnanie výkonu pri rovnakej úrovni hluku. Za prijateľnú hladinu sme zvolili osvedčených 33 dBA, kedy už môžeme s čistým svedomím označiť prevádzku veľmi tichou, v uzavretej skrini z metra za takmer nepočuteľnú.
Ak v grafoch príslušný pruh nenájdete, znamená to, že nebolo možné chladič k stanovenej hlučnosti zregulovať. Pre vyložene pasívne chladiče alebo pasívy dodávané bez ventilátora budeme používať 140mm vetrák Noctua NF-A15.
Výsledky meraní
Hoci má Fera 2 k sľubovanému (2stupňovému) náskoku pred svojim predchodcom ďaleko, naopak, slabý stupeň stráca, celkovo nedopadol vôbec zle. Vzhľadom na cenu a hmotnosť chladiča sú namerané výsledky vynikajúcou vizitkou. Vlastnosťami mu je najbližšie o stovku drahší SilverStone Argon AR01. Horšie to už je s Freezerom. Konštatovaniu, že je pomerom ceny k výkonu nezaujímavým produktom sa bohužiaľ nevyhne.
Nie je hluk ako hluk
Otáčky ventilátorov sú síce zrovnávané na rovnakú úroveň akustického tlaku, napriek tomu môže byť charakteristika hluku rôzna. Zvuk sa môže totiž líšiť frekvenčným zložením, ktoré je v našich silách popísať iba slovne. O aerodynamickom hluku sa už v prípade skutočne nízkych decibelov baviť nemusíme, najvýznamnejšie rozdiely pramenia z puzdra motorčeka. Nebýva však častým javom, aby sa vyznačovali nepríjemným pískaním a skôr možno vnímať rozdielnosť použitých ložísk. Ona malá odlišnosť je ale vo väčšine prípadov skoro nepodstatná, aj v tichých zostavách väčšinou zanikne v zhluku ostatných komponentov (platňových diskov či všadeprítomných cievok).
|Chladič
|ventilátor
|ot./min
|Gelid Tranquillo rev. 2
|1× 120 mm
|900
|Gelid The Black Edition
|2× 120 mm
|800/700
|SilverStone Heligon HE01
|1× 140 mm
|540
|Zalman LQ315
|1× 120 mm
|700
|Corsair H80
|2× 120 mm
|–
|Akasa Venom Medusa
|1× 120 mm
|780
|SST Heligon HE02 (s NF-A15)
|1× 140 mm
|780
|Noctua NH-U14S
|1× 140 mm
|690
|Phanteks PH-TC12DX
|2× 120 mm
|700/700
|Scythe Mugen 4
|1× 120 mm
|720
|SilverStone Argon AR01
|1× 120 mm
|850
|Zalman FX100 Cube (s NF-B9)
|1× 92 mm
|1020
|Scythe Ninja 3 rev. B
|1× 120 mm
|720
|Phanteks PH-TC14PE
|2× 140 mm
|570/570
|Noctua NH-D14 SE2011
|2× (120/140 mm)
|600/554
|Themralright IFX-14 (s NF-A15)
|1× 140 mm
|660
|Noctua NH-U12S
|1× 120 mm
|780
|Noctua NH-U12P SE2
|2× 120 mm
|750/750
|Be Quiet! Shadow Rock 2
|1× 120 mm
|900
|Thermalright Macho rev. A (BW)
|1× 140 mm
|750
|Raijintek Themis
|1× 120 mm
|690
|SilentiumPC Fera Pro HE1224
|1× 120 mm
|840
|Cooler Master Hyper 212 Plus
|1× 120 mm
|810
|Reeven Hans
|1× 120 mm
|750
|Spire TME III
|1× 120 mm
|690–720
|Coolink Corator DS
|1× 120 mm
|660
|Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
|2× 140 mm
|660
|Cooler Master V8 GTS
|2× 140 mm
|540
|Antec Kühler H2O 650
|1× 120 mm
|–
|Cooler Master Seidon 120M
|1× 120 mm
|–
|Enermax ELC120
|2× 120 mm
|–
|Thermalright HR-22 (s NF-A15)
|1× 140 mm
|750
|Prolimatech Basic 81
|1× 120 mm
|–
|Prolimatech Megahalems rev. C (s NF-A15)
|1× 140 mm
|750–780
|Deepcool Lucifer
|1× 140 mm
|690
|Sapphire Vapor-X
|2× 120 mm
|–
|Thermaltake NiC C4
|2× 120 mm
|600/?
|Noctua NH-U9B SE2
|2× 92 mm
|930/930
|Noctua NH-D15 (2× NF-A15)
|2× 140 mm
|660/660
|Noctua NH-D15 (1× NF-A15)
|2× 140 mm
|690/690
|SilentiumPC Fera 2
|1× 120 mm
|780
|Arctic Freezer 13 Pro
|1× 120 mm
|720
Arctic Freezer 13 Pro
Maximálny a znížený výkon (+ priebeh hluku)
Maximálny a znížený výkon
V tejto kapitole si prídu na svoje najmä používatelia preferujúci pred nižšou hlučnosťou skôr maximálny chladiaci výkon. Ale svoje tu nájdu tiež tí, ktorí predsa len siahnu buď po dodávanej redukcii, alebo budú za pomoci regulátora hľadať ten správny kompromis medzi stále vysokým výkonom a rozumnou hlučnosťou.
Nastavenia maximálneho výkonu asi netreba nijak zvlášť rozpitvávať, je to jednoducho výkonnostný strop každého chladiča, kedy sa ventilátor pri 12 V otáča na sto percent.
Ak výrobca nedodáva spomaľovaciu redukciu, k zníženému výkonu priškrtíme rýchlosť na 2/3 podľa vzorca [(max. – min.)] / 3 × 2 + min., kde max. a min. predstavujú maximálne a minimálne špecifikované otáčky.
Výsledky meraní
Na plné otáčky obidva chladiče dosahujú síce rovnakého výkonu, Freezer je o 2 dBA hlučnejší. Na vyššom hluku sa do značnej miery podieľa i malý vetráčik na jeho základni. V prípade, že ho nezapojíte, hluk pri maximálnom prietoku klesne o cca 3 dBA. Zároveň ale stúpnu teploty v okolí pätice (v našom prípade na MOSFEToch kaskády CPU z cirka 56 na 59 °C), čo však nemusí trápiť počítače s dobre navrhnutým systémovým chladením. Pri zníženom výkone, pri podobnej hladine hluku, Freezer už stráca výraznejšie.
|Chladič
|ventilátor
|maximálny výkon*
|znížený výkon
|Gelid Tranquillo rev. 2
|1× 120 mm
|1470 rpm
|1250 rpm
|Gelid The Black Edition
|2× 120 mm
|1620/1500 rpm
|1320/1220 rpm
|SilverStone Heligon HE01
|1× 140 mm
|2040 rpm
|1500 rpm
|Zalman LQ315
|1× 120 mm
|1920 rpm
|1650 rpm
|Corsair H80
|2× 120 mm
|2520/2520 rpm
|2000/2000 rpm
|Akasa Venom Medusa
|2× (120/140 mm)
|1920/1700 rpm
|1080/960 rpm
|SilverStone Heligon HE02
|–
|–
|–
|Noctua NH-U14S
|1× 140 mm
|1500 rpm
|1100 rpm
|Phanteks PH-TC12DX
|2× 120 mm
|1800/1800 rpm
|1400/1400 rpm
|Scythe Mugen 4
|1× 120 mm
|1410 rpm
|1080 rpm
|SilverStone Argon AR01
|1× 120 mm
|2190 rpm
|1800 rpm
|Zalman FX100 Cube (s NF-B9)
|1× 92 mm
|1710 rpm
|1320 rpm
|Scythe Ninja 3 rev. B
|1× 120 mm
|1920 rpm
|1320 rpm
|Phanteks PH-TC14PE
|2× 140 mm
|1260/1260 rpm
|750/750 rpm
|Noctua NH-D14 SE2011
|2× (120/140 mm)
|1230/1136 rpm
|840/775 rpm
|Noctua NH-U12S
|1× 120 mm
|1440 rpm
|1080 rpm
|Noctua NH-U12P SE2
|2× 120 mm
|1290/1290 rpm
|1020/1020 rpm
|Be Quiet! Shadow Rock 2
|1× 120 mm
|1680 rpm
|1200 rpm
|Thermalright Macho rev. A (BW)
|1× 140 mm
|1230 rpm
|1170 rpm
|Raijintek Themis
|1× 120 mm
|1500 rpm
|1320–1350 rpm
|SilentiumPC Fera Pro HE1224
|1× 120 mm
|1560 rpm
|1170 rpm
|Cooler Master Hyper 212 Plus
|1× 120 mm
|1920 rpm
|1530 rpm
|Reeven Hans
|1× 120 mm
|1620 rpm
|1170 rpm
|Spire TME III
|1× 120 mm
|1650 rpm
|1410 rpm
|Coolink Corator DS
|1× 120 mm
|1860 rpm
|1410 rpm
|Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
|2× 140 mm
|2550 rpm
|1860 rpm
|Cooler Master V8 GTS
|2× 140 mm
|1590 rpm
|1260 rpm
|Antec Kühler H2O 650
|1× 120 mm
|2460 rpm
|1800 rpm
|Cooler Master Seidon 120M
|1× 120 mm
|2100 rpm
|1800 rpm
|Enermax ELC120
|2× 120 mm
|2250 rpm
|1860 rpm
|Thermalright HR-22
|–
|–
|–
|Nofan CR-95C
|–
|–
|–
|Prolimatech Basic 81
|1× 120 mm
|1680 rpm
|1260 rpm
|Prolimatech Megahalems rev. C
|–
|–
|–
|Deepcool Lucifer
|1× 140 mm
|1410 rpm
|1170 rpm
|Sapphire Vapor-X
|2× 120 mm
|1860 rpm
|1620–1650 rpm
|Thermaltake NiC C4
|2× 120 mm
|2040 rpm
|1650–1680 rpm
|Noctua NH-U9B SE2 (LNA)
|2× 92 mm
|1620 rpm
|1230 rpm
|Noctua NH-D15 (2× NF-A15)
|2× 140 mm
|1530 rpm
|1140 rpm
|Noctua NH-D15 (1× NF-A15)
|2× 140 mm
|1530 rpm
|1140 rpm
|SilentiumPC Fera 2
|1× 120 mm
|1320 rpm
|1110 rpm
|Arctic Freezer 13 Pro
|1× 120 mm
|1320 rpm
|990 rpm
* V kooperácii s pretekajúcim vzduchom tunelom dosahujú vetráky vyššej rýchlosti než v boxe k meraniu hlučnosti, do akej miery závisí od vlastností rotora. V tomto režime teda párujeme maximálnu zaznamenanú hlučnosť (v boxe) s maximálnymi otáčkami odčítaných už z tunelu.
Priebeh hluku v závislosti od rýchlosti ventilátorov
V grafe je zachytené, ako u vybraných chladičov závisí hlučnosť na otáčkach. Otáčky chladičov, ktoré majú dva a viac ventilátorov točiacich sa na rôznych otáčkach sú znižované v rovnakom pomere, vychádzajúc z maximálnych otáčok.
Pozn.: Pri posudzovaní výsledkov berte do úvahy tak pomerne vysokú (2dBA) eventuálnu chybu používaného hlukomera (i keď, po opakovateľnosti merania to až tak tragicky nevyzerá), ako i fakt, že regulátor nedokáže zobraziť otáčky vždy podľa predstáv, zodpovedajúc napríklad jednotkám rpm odčítaných z autoregulácie. Lepšie je to už s krokmi medzi desiatkami, stovky sú takmer bezproblémové. Horšie je, keď si ventilátory nedokážu pri stanovenom napätí udržať konštantnú rýchlosť otáčania.
K riadeniu otáčok používame regulátor Scythe Kaze Master Pro
Pasívne, so sys. chladením
Pasívne, so sys. chladením
S novou metodikou pribúda režim pasívnej prevádzky chladičov. Dôležité je slovíčko chladičov, pretože ani tu systémové ventilátory nevypíname a bežia pri štandardnom počte i zaužívanej rýchlosti.
V tomto režime už procesor kmitá zase na východzej frekvencii. Jednu vec však musíte mať na pamäti, a to, že výsledky sú iba orientačné a ich jediným účelom je porovnať chladiče za istej modelovej situácie medzi sebou navzájom. Obzvlášť to platí pri pasívnej prevádzke, kedy teploty narastajú i klesajú po podstatne dlhšiu dobu než pri priamom aktívnom ochladzovaní pasívu. V neposlednom rade sú závislé tiež od prehrievania plechov skrinky, čo sa v plexi tuneli neprejaví.
Po prekročení 95 stupňov Celzia na jadre je testovanie ukončené, v grafe vtedy príslušný pruh chýba.
Výsledky meraní
S rovnakými ventilátormi
S rovnakými ventilátormi
Z nasledujúcich testov sa dozviete, aký je výkon a hlučnosť chladičov pri použití referenčných ventilátorov. Najmä u lacnejších chladičov výrobcovia používajú menej kvalitné ventilátory, ktoré náročnejší používatelia zvyknú vymieňať za tichšie či efektívnejšie. V tomto prípade ich zaujíma v prvom rade výkon pasívnej časti.
Aj keď dodávané ventilátory nevymeníte, pri porovnaní výsledkov ľahko zistíte, u ktorých chladičov výrobca nešetril na pasíve, a kde naopak nižší výkon pasívnej časti dobieha rýchlejší (a hlučnejší) ventilátor. Z výsledkov mimo iné vyčítate i úroveň optimalizácie. Inými slovami to, kedy mohla voľba ventilátorov padnúť na vhodnejšie a na druhej strane, kedy môžete výmenou za iné potenciál chladiča degradovať.
Pri vyššom výkone už zanikajú zvuky ako vrčanie motorčeka alebo pískanie ložísk a hlavnou zložkou hluku vydávaného chladičom je aerodynamický hluk, ktorý spôsobuje vzduch prúdiaci cez telo radiátora. Za týchto okolností má už na celkovú hlučnosť podstatný vplyv tvarovanie, hustota i usporiadanie rebier pasívu.
Konfigurácia Nanoxií rozmiestnením i počtom zodpovedá návrhu výrobcu. V prípade, že bude konštrukcia vyložene nabádať k inému osadeniu, testy a výsledky z neho nájdete v texte pod grafmi.
Výkon i hlučnosť meriame pri maximálnych a znížených otáčkach (2000 ot./min a 1200 ot./min). Ak by vás lákalo porovnávať hlučnosť pri rovnakých otáčkach Nanoxií a dodávaných ventilátorov, porovnávajte s rezervou, tu už môže významnú rolu zohrať eventuálna chyba merania.
Nasledujúce merania realizujeme iba vtedy, keď chladič nevyužíva neštandardného uchytenia ventilátorov a montáž bežných ventilátorov s rozmermi 120 × 120 × 25 mm je možná bez úprav. Informácia o počte ventilátorov je vždy uvedená v popisku za označením chladiča, v zátvorke (1×/2×).
Arctic Freezer 13 Pro s Nanoxia FX12–2000
Výsledky meraní
Efektivita pasívu Fera 2 je na vynikajúcej úrovni. Chladič s lepším pomerom výkon/hmotnosť vo výsledkovej databáze nenájdete. A to platí tak pri zníženom ako i vysokom prietoku.
Hoci Freezer 13 Pro používa unikátne uchytenie ventilátora, štandardný ventilátor nie je problém prichytiť gumičkami. Arctic v testoch síce najhoršie nedopadol, vo všetkých ukazovateľoch za Ferou jasne zaostáva.
Otlačky termopasty po demontáži
SilentiumPC Fera 2 a Arctic Freezer 13 Pro (vpravo)
Teplovodivú pastu pri montáži aplikujeme tzv. hráškovou metódou, teda vo forme kvapôčky o priemere približne 5 mm do prostriedku tepelného rozvádzača CPU. Tento spôsob považujeme komplexne za najvhodnejší. Rozotieranie po celej ploche a následné nerovnosti vo vrstvičke podnecujú po priložení chladiča k vzniku vzduchových vankúšikov znižujúcich efektivitu prestupu tepla, ktorej miera závisí mimo iné od konzistencie pasty a povrchu základne či IHS.
V praxi u stabilných základní (rozumejte tvoriacich pevný blok – netýka sa DHT, teda zbrúsených trubičiek s priamym dotykom) plytvať pastou až tak ako my nemusíte, stačiť bude i polovičné množstvo. Nie je nevyhnutné, aby bola v kontakte celá plocha, podstatné je miesto nad jadrami (stred). V prípade, že vami použitá pasta disponuje okrem tepelnej i elektrickou vodivosťou, dbajte na to, aby pri montáži chladiča nepretiekla za okraj heatspreaderu.
Pri nanášaní pasty využívame metódy „pea“
Záverečné zhrnutie
Napriek tomu, že si SPC Fera 2 odnesie za skvelý pomer ceny k výkonu „Smart buy!“, chválospevy výrobcu o zvýšení chladiaceho výkonu pri súčasnom znížení hmotnosti ignorujte. Suma sumárom síce ponúka lepšie vlastnosti než starší model zo série, výkonnostne sa na Fera „1“ prinajlepšom len hranične blízko doťahuje. A to nielen pri vysokom zahrievaní nášho zaťaženého pretaktovaného procesora, ale i v idle či na defaulte (TDP 130 W). Niekoľko pozoruhodných vylepšení oproti už tak skvelému predchodcovi ale má.
Používatelia pulznej regulácie bez nejakých vyladovačiek navyše (tj. proste zapichnúť a fungovať) budú radi za citeľne tichší chod (i v idle) – po tejto stránke je to vo svojej cenovej kategórii fakt jednotka. V testoch pri „33 dBA“ na staršiu Feru síce strácal slabý stupeň, je to skutočne zanedbateľná hodnota neadekvátna podstatne nižšej hmotnosti pasívu (430 vs. 780 g). Nové rozloženie heatpipe totižto využíva rebrovanie výrazne efektívnejšie. Najbližším konkurentom je, zdá sa, o stovku drahší a rovnako ľahučký SilverStone AR01.
Jedna z mála vecí, ktorou sa Fera 2 nemôže pochváliť, je neexistujúca povrchová úprava vrchného rebra s drobnými kozmetickými nedostatkami, kvôli čomu chladič nevyzerá nijako zvlášť skvostne. Je to ale detail, ktorý nemá vplyv na funkčnosť. Na druhej strane si zaslúži pochvalu za zdokonalenie montážneho systému.
Drahší a tažší Arctic Freezer 13 Pro dorovnáva Feru až pri vyššej hlučnosti. To sú tri kľúčové vlastnosti robiace z jedného z lepších chladičov Arcticu ďalší nekonkurenckie-schopný produkt. Áno, vďaka zvučnému menu spoločnosti je vysoko pravdepodobné, že sú predaje chladičov Arctic vyššie než SilentiumPC. Nech je tomu ale akokoľvek, kúpa Freezerov je nevýhodná, čo možno po testoch sedmičky a i30 tvrdiť o celej sérii.
Upozornenie na záver: nenechajte sa oklamať zavádzajúcimi špecifikáciami. TDP 300 W u Arcticu (Freezer 13 Pro) rozhodne neznamená to isté ako u SilverStone (Heligon HE01). Tieto údaje nepodliehajú žiadnej norme a nemožno ich tak medzi sebou spoľahlivo porovnávať. Smutné je, že v prípade Arcticu ani v rámci jednej firmy, čo už smrdí tendenčnou manipuláciou. Interné testovanie vlastných produktov predpokladám neobchádzajú.
SilentiumPC Fera 2 HE1224
+ vzhľadom na cenu vynikajúci výkon
+ lepší pomer cena/výkon za 600 Kč zrejme neobjavíte
+ pri PWM regulácii patrí medzi to tichšie v záťaži i v idle
+ skvelá efektivita (nízka hmotnosť, vysoký výkon)
+ neprepadáva sa ani pri nízkych otáčkach
+ stabilná a pohodlná montáž k základnej doske
+ v príslušenstve spony pre rozširujúci ventilátor
+ nezakrýva sloty pamäťových modulov
- nižší výkon, než výrobca deklaruje
- malé, nepodstatné kozmetické chybičky na vrchnom rebre
- na procesoroch AMD možnosť natočenia iba jedným smerom
cena s daňou k 16. 5. 2014: 619 Kč/22,50 eur (czc.cz)
Graf ceny produktu SilentiumPC Fera PRO, HE1224 poskytuje server Heureka.cz
Arctic Freezer 13 Pro
+ slušný výkon pri max. otáčkach
+ (odpojiteľný) vetráčik pre chladenie napájacej kaskády
+ rýchla a jednoduchá montáž k päticiam AMD
+ nezakrýva sloty pamäťových modulov
- horší pomer cena/účinnosť
- ventilátor s neštandarným rámčekom
- subtílnejšie, plastové uchytenie k základnej doske
- na procesoroch AMD možnosť natočenia iba jedným smerom
cena s daňou k 16. 5. 2014: 870 Kč/31,70 eur (tiphardware.cz)
Graf ceny produktu Arctic Cooling Freezer 13 Pro poskytuje server Heureka.cz
Chladiče do testov poskytli 100Mega a TNTrade
Za technickú podporu ďakujeme obchodu Tiphardware