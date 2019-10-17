Cnews.cz  »  Hardware  »  Silicon Power vydává levné NVMe SSD P34A60: TLC 3D NAND a řadič s HMB

Silicon Power vydává levné NVMe SSD P34A60: TLC 3D NAND a řadič s HMB

Jan Olšan
17. 10. 2019
Parametry SSD Silicon Power P34A60
Zdá se, že se nám tu sešly zprávy o nových SSD méně známých tchajwanských výrobců. V úterý M.2 modul T-Force Cardea Zero Z440 s podporou PCI Express 4.0, teď pro změnu oznámila nové NVMe SSD firma Silicon Power. Ta vydává NVMe modul založený ještě na PCI Expressu 3.0, ale zase zaměřený na nízkou cenu a dostupný v kapacitě až 2 TB.

Tato novinka se jmenuje Silicon Power P34A60 a představuje levnější alternativu pro disky P34A80, které už stejná firma chvíli nabízí (ono P34 na začátku by měl být kód pro rozhraní PCI Express 3.0 ×4, zbytek názvu pak rozlišení různých modelů). Jde o klasické moduly M.2 s rozměrem 80 mm a rozhraním právě PCI Express 3.0 ×4, byť jeho přínosů nad rámec dvoulinkového zapojení toto SSD využívá jen z menší části. Moduly se prodávají holé bez pasivního chladiče.

P34A60 bude k dostání ve variantách s kapacitou 256 GB, 512 GB, 1 TB a 2 TB. Použitá je 3D NAND typu TLC od Micronu. Řadič přímo ve specifikacích uveden není, ale web ComputerBase tuto informaci získal a uvádí, že je použitý SiliconMotion SM2258XT. Ovšem výrobce upozornil, že specifikace SSD v tomto není úplně fixní, a je vyhrazené právo změnit v budoucnu komponenty za nějaké jiné (ale mělo by to být s nezhoršeným výkonem). Toto občas bývá u levných SSD, pamatujeme to třeba u Kingstonů.

HMB místo DRAM

Řadič SM2263XT používá protokol NVMe 1.3 a techniku SLC cache pro zápis (což je dnes ale naprostá norma). A také technologii Host Memory Buffer neboli HMB. Jde totiž o SSD bez DRAM, ale tento hendikep částečně obchází vyhrazení části operační paměti jako bufferu pro uložení potřebných metadat (mapovací tabulky), což dovoluje získat zpět část výkonu, o který SSD bez DRAM typicky přicházejí.

Parametry SSD Silicon Power P34A60

K výkonu bohužel nejsou uvedená žádná čísla pro IOPS (tedy náhodný přístup), toto SSD možná asi nebude pro ty, kdo potřebují výrazný výkon, ale spíše pro nenáročné – i když kdo ví, třeba v testech relativně překvapí. Sekvenční rychlosti ale uvedené jsou. Ve čtení má modul zvládat až 2200 MB/s, v zápise až 1600 MB/s. Není nicméně řečeno, zda to platí i pro nižší (256GB/512GB) modely. Nikde bohužel není řečeno, jaká je zapisovací výdrž, nicméně záruka je nadstandardní, pět let.

Opět podle ComputerBase by se tyto moduly měly na trh dostat v průběhu aktuálního čtvrtého čtvrtletí roku. Cena je 38 $ (1450 Kč/41 €) za 256GB verzi, 57 $ (1600 Kč/62 €) za 512GB a za 1TB model dáte 110$ (3100 Kč/120 €). Cenu 2TB modelu firma nesdělila, což z nějakého důvod firmy dělají často. Je možné, že se v obchodech objeví později než 256GB až 1TB verze.

Jan Olšan

