Cnews.cz  »  Hry  »  Skvělé Red Dead Redemption lze zdarma stahovat na telefony a tablety. Má to ale háček

Hry

Skvělé Red Dead Redemption lze zdarma stahovat na telefony a tablety. Má to ale háček

Matěj Vlk
Včera
přidejte názor

Sdílet

Jedna z nejlepších her historie dorazila na mobilní zařízení v rámci Netflix Games. K hraní je tedy vyžadováno aktivní předplatné streamovací platformy.

Netflix už 4 roky nabízí v rámci svého předplatného přístup k osmi desítkám her. Velká část z nich je inspirována nejúspěšnějšími tituly streamovací platformy jako jsou Squid Game nebo Stranger Things, stejně jako dalšími známými seriály. Postupně se sem ale dostávají i větší hry – Football Manager 26 nebo Farming Simulator 23. Na začátku prosince ale dorazil vůbec největší titul – Red Dead Redemption.

Pro Android i Apple

O chystaném portu pro mobilní platformy se vědělo už nějakou dobu, stejně jako o spolupráci s Netflixem. Ta nyní vyústila ve vydání této veleúspěšné hry z roku 2010 pro mobilní zařízení. K dispozici je pro Android, iOS a iPadOS a ke stažení je přímo v oficiálních obchodech, tedy Google Play a App Store. Na nich je dostupná zdarma, nicméně pro její spuštění je vyžadován účet Netflixu, stejně jako aktivní předplatné.

Vedle základní hry nabízí mobilní Red Dead Redemption i oblíbené rozšíření Undead Nightmare, které přináší zcela novou kampaň. Ta se nese v temném a sarkastickém tónu zombie apokalypsy na divokém západě. Stejně tak je základní hra doplněna o obsah z GOTY edice.

Screenshot Red Dead Redemption Undead Nightmare

K dispozici je i rozšíření Red Dead Redemption Undead Nightmare

Autor: Rockstar Games

Studio Rockstar Games kromě mobilních variant, za kterými stojí Netflix, oznámilo rovněž možnost první Red Dead Redemption hrát na Playstation 5, Xbox Series X|S a Nintendo Switch 2. Pokud uživatel vlastní původní verzi pro starší konzole, na upgrade má bezplatný nárok.

Hra původně vyšla na Playstation 3 a Xbox 360. Na PC se dostala až na konci minulého roku a mimo slevové akce je na Steamu dostupná za plnou cenu 50 eur.

Zdroj: Rockstar Games

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Co vyhledáváte při nákupu nejčastěji?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Jak funguje platforma IBM Power11?

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday