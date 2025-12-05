Skvělé Red Dead Redemption lze zdarma stahovat na telefony a tablety. Má to ale háček

Netflix už 4 roky nabízí v rámci svého předplatného přístup k osmi desítkám her. Velká část z nich je inspirována nejúspěšnějšími tituly streamovací platformy jako jsou Squid Game nebo Stranger Things, stejně jako dalšími známými seriály. Postupně se sem ale dostávají i větší hry – Football Manager 26 nebo Farming Simulator 23. Na začátku prosince ale dorazil vůbec největší titul – Red Dead Redemption.
Pro Android i Apple
O chystaném portu pro mobilní platformy se vědělo už nějakou dobu, stejně jako o spolupráci s Netflixem. Ta nyní vyústila ve vydání této veleúspěšné hry z roku 2010 pro mobilní zařízení. K dispozici je pro Android, iOS a iPadOS a ke stažení je přímo v oficiálních obchodech, tedy Google Play a App Store. Na nich je dostupná zdarma, nicméně pro její spuštění je vyžadován účet Netflixu, stejně jako aktivní předplatné.
Vedle základní hry nabízí mobilní Red Dead Redemption i oblíbené rozšíření Undead Nightmare, které přináší zcela novou kampaň. Ta se nese v temném a sarkastickém tónu zombie apokalypsy na divokém západě. Stejně tak je základní hra doplněna o obsah z GOTY edice.
Studio Rockstar Games kromě mobilních variant, za kterými stojí Netflix, oznámilo rovněž možnost první Red Dead Redemption hrát na Playstation 5, Xbox Series X|S a Nintendo Switch 2. Pokud uživatel vlastní původní verzi pro starší konzole, na upgrade má bezplatný nárok.
Hra původně vyšla na Playstation 3 a Xbox 360. Na PC se dostala až na konci minulého roku a mimo slevové akce je na Steamu dostupná za plnou cenu 50 eur.
Zdroj: Rockstar Games