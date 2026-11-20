Evropská streamovací služba SkyShowtime v závěru roku 2027 ukončí provoz. Její vlastníci, společnosti Comcast a Skydance, se po několikaměsíčním zvažování dalších možností rozhodli platformu uzavřít. Vyplývá to z oznámení představenstva zaměstnancům, o němž informoval například americký magazín TheWrap. Rozhodnutí se týká také České republiky.
Služba má podle serveru Lupa.cz během postupného ukončování činnosti dál běžně fungovat. Přesný termín jejího vypnutí v jednotlivých zemích zatím není znám.
Z čela firmy odchází generální ředitel Monty Sarhan, který ji vedl více než čtyři roky. Řízením závěrečné fáze provozu byl pověřen dosavadní finanční ředitel Mark Neil. Představenstvo rozhodnutí zdůvodnilo silnou konkurencí velkých světových platforem. SkyShowtime v tomto prostředí nedokáže dlouhodobě fungovat.
Už v září kolegové na Lupě informovali, že vlastníci SkyShowtime zvažují její prodej nebo uzavření. Platforma působí na 22 evropských trzích a podle TheWrap získala téměř deset milionů předplatitelů. Přesto dlouhodobě prodělávala. V roce 2024 vykázala provozní ztrátu 543,7 milionu eur při tržbách 275,1 milionu eur.
Rozhodnutí přichází krátce poté, co Skydance v říjnu dokončila převzetí Warner Bros. Discovery a získala tím také streamovací službu HBO Max. Skupina chce postupně propojit HBO Max s Paramount+. Jak se změny promítnou do dostupnosti filmů a seriálů ze SkyShowtime v Česku, zatím není jasné.
Celý text interního sdělení:
Vážení zaměstnanci společnosti SkyShowtime,
v září jsme vás informovali, že akcionáři SkyShowtime zahájili revizi strategických možností, na niž v říjnu navázaly konzultace se zaměstnanci. Tato revize je nyní u konce a akcionáři se rozhodli činnost společnosti SkyShowtime koncem roku 2027 ukončit. Od spuštění služby SkyShowtime se trh se streamovacími platformami výrazně proměnil. Velcí globální hráči nadále posilovali své postavení a masivně investovali do obsahu, technologií i sportovních přenosů.
V takto konkurenčním prostředí je pro regionální služby, jako je SkyShowtime, stále obtížnější dosáhnout rozsahu potřebného k dlouhodobému úspěchu. Navzdory vynikající práci a nasazení celého týmu dospěli akcionáři k závěru, že nejvhodnějším dalším krokem je postupné ukončení provozu.
Po více než čtyřech letech v čele společnosti SkyShowtime se Monty Sarhan dohodl s představenstvem, že nastal vhodný čas ze společnosti odejít. Děkujeme Montymu za jeho odhodlání a přínos na dosavadní cestě SkyShowtime. Zároveň děkujeme Marku Neilovi, který přijal roli prozatímního generálního ředitele a bude dohlížet na období postupného utlumování činnosti. Jsme odhodláni podporovat každého z vás po celou dobu tohoto procesu a průběžně s vámi sdílet informace o uvádění jednotlivých rozhodnutí do praxe.
Do té doby pokračuje provoz služby SkyShowtime pro naše předplatitele v běžném režimu. Konzultace se zaměstnanci nadále probíhají v souladu s místní legislativou a jejich načasování i průběh se mohou v jednotlivých zemích lišit. Rádi bychom poděkovali každému z vás za vaši usilovnou práci, profesionalitu a oddanost společnosti SkyShowtime i jejím předplatitelům. Vašeho přínosu si velmi vážíme a o dalším vývoji vás budeme včas informovat.
Představenstvo společnosti SkyShowtime
zdroj: Lupa.cz