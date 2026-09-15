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Sociální sítě už nepůjde používat bez věkového omezení. Bez rodičů už ani ránu

Matěj Vlk
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Vedle sociálních sítí se budou pravidla vztahovat i na videoplatformy nebo velké herní služby. Autor: Unsplash
Vedle sociálních sítí se budou pravidla vztahovat i na videoplatformy nebo velké herní služby.
Velké platformy jako jsou sociální sítě nebo herní služby budou muset ověřovat věk uživatele. Minimálně do 15 let nepůjde založit účet bez ověřeného souhlasu rodiče.
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Evropská komise ve čtvrtek představí návrh EU Kids Act pro sociální sítě, videoslužby, online hry a AI chatboty. Děti by podle svého věku dostávaly různé účty, zatímco platformy by musely ověřovat věk a mimo jiné nabídnout systémy rodičovské kontroly.

Více věkových skupin

Aktuální návrh nepočítá s jednou konkrétní věkovou hranicí, naopak zavádí několik skupin s rozdílným přístupem. Nejvolnější režim by měli uživatelé od 15 let, kteří by si mohli založit vlastní účet, byť s dohledem rodičů. Děti ve věku 13 a 14 let by získaly tzv. úvodní účet otevřený rodičem, s omezeným kontaktem s cizími lidmi, přísnými časovými limity a rodičovskými nástroji. Pro věk od 3 do 12 let by účet kompletně spravoval rodič a fungoval by jen u dětských služeb s přísnými bezpečnostními standardy. Děti mladší 3 let by přístup k online službám neměly.

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O věkových hranicích se ještě povede debata a zmíněné skupiny tak nemusí být finální. Jedna z dřívějších variant počítala s úplným zákazem sociálních sítí pro děti mladší 13 let a rodičovským souhlasem mezi 13 a 15 lety. Novější návrh naopak připomíná spíše postupné odemykání funkcí a možností jako známe při levelování ve hrách. Jen místo úrovní bude klíčovou metrikou věk uživatele.

Zásadní změnou bude ověřování věku uživatele, které v současné době nefunguje – je plně v kompetenci uživatele a většinou spočívá v zatržení políčka. Nově by jej ale sociální sítě či videoslužby vyžadovaly při založení účtu a neobešly by se například bez dokladu, zaslání fotografie či jiného reálného ověřovacího mechanismu.

Tzv. EU Kids Act se ale zdaleka netýká jen omezení věkových hranic. Řešit bude i podobu online služeb. Například u sociálních sítí a videoslužeb se hovoří o zvláštním režimu pro vysoce rizikové platformy s výrazně přísnější regulací. Ten by měl mimo jiné zasahovat například do algoritmů doporučeného obsahu. Je možné, že pro dětské uživatele by mohly být zcela zakázány a příspěvky by musely být řazeny chronologicky.

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Dlouhá cesta

Návrh má tento týden projednat všech 27 členů Evropské komise a schválit jej pro další proceduru. Ursula von der Leyenová může podrobnosti k EU Kids Act oznámit ve středečním projevu o stavu Unie ve Štrasburku. Naopak finálnímu schválení ještě bude předcházet dlouhé vyjednávání se samotnými členskými státy, které často mají rozdílné představy o kontrole online prostoru. Země jako Rakousko, Dánsko, Francie, Řecko či Španělsko navíc mezitím připravují vlastní národní pravidla. Francouzská vláda v pondělí předložila přepracovaný návrh poté, co předchozí verzi zákazu sociálních sítí do 15 let zrušila Ústavní rada.

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Zdroj: Reuters

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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