Sony má po dlouhé době nové gramofony: nestojí majlant a cílí na začínající audiofily

Všechny fotografie
Sony představilo dvojici gramofonů mířící do střední třídy. Cenou, funkcemi i designem mohou zaujmout nenáročné uživatele a začínající audiofily se zájmem o bezdrátový poslech z vinulu.

Do nabídky Sony dorazily po sedmi letech nové modely do kategorie gramofonů. Míří spíše na méně náročné uživatele, vyšší model ale může zaujmout i začínající audiofily. Výrobce výrazně neexperimentoval s designem ani funkcemi, nové gramofony ale mohou zaujmout uživatele, kteří chtějí vinyly poslouchat i pomocí bezdrátových sluchátek.

Totožná mechanika

Nové gramofony jsou plně automatické, takže po vložení desky a stisknutí tlačítka se ramínko automaticky nastaví do ideální pozice a po skončení přehrávání se vrací zpět. Většina mechanických a elektronických částí je totožná u obou modelů – hliníkový talíř, ramínko i pohon. Ten umožňuje tradiční přepínání mezi 33,3 a 45 ot./min.

Stejná je i elektronika, která se stará o bezdrátový přenos zvuku pomocí Bluetooth. Podporují kodek aptX Adaptive (96 kHz/24 bit), takže bezdrátový poslech pomocí kvalitních sluchátek není jen nouzovou variantou.

Oba modely mají vestavěný předzesilovač a lze je tak přímo připojit k libovolným aktivním reproduktorům nebo domácímu hifi systému. Nechybí přepínač phono/line pro vyřazení předzesilovače a přepínat lze i výstupní zisk mezi 3 hodnotami. Nechybí USB pro případnou digitalizaci vinylů.

Gramofony se liší v prvé řadě přenoskou, kdy levnější varianta PS-LX3BT disponuje přítlakem 3,5 gramů, dražší PS-LX5BT potom 2 gramy. Sony nespecifikovalo použité přenosky, dá se ale předpokládat použití nestandardních modelů, které bude obtížné (či nemožné) koupit samostatně a svépomocí vyměnit.

Rozdílně jsou řešeny i výstupní kabely: zatímco dražší varianta má běžné RCA konektory pro použití vlastních kabelů s cinch konektory, u levnějšího gramofonu jsou tyto kabely napevno.

Gramofony se dostanou na český trh během letošního jara, přičemž Sony PS-LX3BT bude stát 7 990 Kč a dražší Sony PS-LX5BT potom 9 990 Kč.

