Spotify dává volnost neplatičům. Povolí jim vybírat a přehrávat skladby bez omezení

Dominik Dobrozenský
Dnes
Spotify předplatné Autor: JRdes / Shutterstock
Bezplatní uživatelé získají možnost vybírat skladby
Neplatící uživatelé dostanou větší svobodu. Nově si mohou přehrát jakoukoliv skladbu dle vlastního výběru.

Spotify poslední týdny chrlí jednu novinku za druhou. Sotva před pár dny spustil dlouho slibované bezztrátové audio, už přidává další funkci, která tentokrát potěší hlavně neplatící uživatele. Ti si totiž nově mohou přehrát jakoukoliv skladbu dle vlastního výběru.

Poslech zdarma je zase o něco přívětivější

Doposud museli uživatelé bez předplatného spoléhat na náhodné přehrávání alb či playlistů a trpělivě čekat, než se dostanou k písni, kterou chtěli slyšet. K tomu je navíc omezoval i omezený počet přeskakování.

Nově si mohou vybrat libovolnou skladbu z vyhledávání, alba či playlistu a okamžitě si ji přehrát. Ostatní omezení bezplatného tarifu ale zůstávají. Uživatelé se tedy nevyhnou reklamám, nemají přístup k offline poslechu ani nejvyšší kvalitě audia a zůstává i počet limitace přeskakování.

Spotify zvyšuje ceny napříč světem a Česko není výjimkou. Kolik nově zaplatíme? Přečtěte si také:

Spotify zvyšuje ceny napříč světem a Česko není výjimkou. Kolik nově zaplatíme?

Zajímavé je, že bezplatní uživatelé dnes tvoří nadpoloviční část celé základny Spotify. Z 696 milionů aktivních uživatelů jich podle magazínu Techcrunch bylo v posledním čtvrtletí 433 milionů bez prémiového předplatného. Novinka proto není jen vstřícným krokem vůči posluchačům, ale i strategickým tahem. Firma se totiž snaží zvýšit příjmy z reklamy alespoň na 20 %. K červnu letošního roku tvořily příjmy z reklam jen 11 % celkových tržeb.

zdroj: Techcrunch
"Doposud museli uživatelé bez předplatného spoléhat na náhodné přehrávání alb či playlistů a trpělivě čekat, než se dostanou k písni, kterou chtěli slyšet. K tomu je navíc omezoval i omezený počet přeskakování." Chtělo by to dodat, že se to týká jen mobilní verze. U dektopové si můžete vybrat konkrétní song a není zde limitace přeskočení snad odjakživa.
CCc

