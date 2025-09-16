Spotify dává volnost neplatičům. Povolí jim vybírat a přehrávat skladby bez omezení

Spotify poslední týdny chrlí jednu novinku za druhou. Sotva před pár dny spustil dlouho slibované bezztrátové audio, už přidává další funkci, která tentokrát potěší hlavně neplatící uživatele. Ti si totiž nově mohou přehrát jakoukoliv skladbu dle vlastního výběru.
Poslech zdarma je zase o něco přívětivější
Doposud museli uživatelé bez předplatného spoléhat na náhodné přehrávání alb či playlistů a trpělivě čekat, než se dostanou k písni, kterou chtěli slyšet. K tomu je navíc omezoval i omezený počet přeskakování.
Nově si mohou vybrat libovolnou skladbu z vyhledávání, alba či playlistu a okamžitě si ji přehrát. Ostatní omezení bezplatného tarifu ale zůstávají. Uživatelé se tedy nevyhnou reklamám, nemají přístup k offline poslechu ani nejvyšší kvalitě audia a zůstává i počet limitace přeskakování.
Zajímavé je, že bezplatní uživatelé dnes tvoří nadpoloviční část celé základny Spotify. Z 696 milionů aktivních uživatelů jich podle magazínu Techcrunch bylo v posledním čtvrtletí 433 milionů bez prémiového předplatného. Novinka proto není jen vstřícným krokem vůči posluchačům, ale i strategickým tahem. Firma se totiž snaží zvýšit příjmy z reklamy alespoň na 20 %. K červnu letošního roku tvořily příjmy z reklam jen 11 % celkových tržeb.zdroj: Techcrunch