SSD používající SLC pořád žijí. Solidigm uvádí model se 144vrstvou NAND, zvládne 100 000 přepisů

Už je to hodně dlouho, co se v oblasti SSD pro osobní počítače přestaly vyskytovat disky používající paměti NAND se záznamem SLC, který dosahuje nejvyšší výkon, ale také zejména nejlepší přepisovací životnost (takže asi lze říci i nejvyšší spolehlivost). Úplně pryč ale SLC SSD nejsou. Firma Solidigm, od které je jinak často slýchat propagaci QLC NAND, teď přináší na trh SSD opět používající SLC NAND pro maximální výdrž.

Toto SSD, nesoucí označení Solidigm D7-P5810, je určené pro servery, ale dalo by se teoreticky používat i v PC. Má totiž rozhraní U.2, které je přítomné na některých highendových deskách nebo se dá vyvést adaptérem ze slotu M.2.

Jde o 2,5" disk s tloušťkou 15 mm, který bude vyráběný v kapacitách 800 GB a 1,6 TB. Používá rozhraní PCI Express 4.0 ×4 s protokolem NVMe 1.3c a je založený na poměrně nové 144vrstvé 3D NAND. Pravděpodobně nejde o čipy, které jsou nativně vyráběné se zápisem SLC, ale o standardní TLC NAND Flash. Ale podobně, jako SSD používají část TLC či QLC NAND v režimu pseudoSLC cache, má toto SSD pravděpodobně trojnásobnou fyzickou kapacitu TLC čipů (2,4 TB a 4,8 TB), která je ale v tomto případě celá použita čistě v pseudoSLC režimu. To není na závadu a prakticky by tomuto použití TLC čipů nemělo nic bránit.





SSD je určené pro zátěže s intenzivním zapisováním dat a Solidigm uvádí, že dosahuje podobných parametrů, jako tzv. storage-class memory řešení, například Intel Optane. Propustnost při sekvenčním zápisu má být až 4000 MB/s, při sekvenčním čtení až 6400 MB/s. V náhodném přístupu má disk dosahovat až 495 000 IOPS v zápisu a 865 000 IOPS při čtení 4KB bloků (jde o čísla pro hloubku fronty 256). Latence mají být v souladu s předchozím přirovnáním k Optane nižší než u běžných SSD, 13 µs / 15 µs pro sekvenční a náhodný zápis, 10 µs pro sekvenční čtení, ale 53 µs pro náhodné čtení (tyto údaje jsou pro hloubku fronty 1).

Specifikace SLC disku Solidigm D7-P5810 Autor: Solidigm, via: AnandTech

100 000 přepisovacích cyklů

Jak to bude s onou výdrží, která by měla být hlavním tahákem modelu? Solidigm uvádí garantovanou životnost 73 PB celkového zápisu (pro 800TB model?). Nicméně užitečnější pro představu je asi podívat se na počet přepisovacích cyklů. Podle výrobce je garantováno 50 kompletních přepisovacích cyklů denně po dobu záruky (pět let), což vychází na více než 91 tisíc přepisovacích cyklů denně. Pro ilustraci – garance u běžných SSD pro PC s TLC NAND je obvykle okolo 600–700 cyklů. Byť některá SSD se z toho občas vymykala a dávala třeba 1500–1800 cyklů.

Reálná výdrž se bude asi ještě lišit proti tomu, co je garantováno v záruce – zaručená životnost by měla proti teoretickému potenciálu stanovená konzervativně. Oněch 50 cyklů denně je jinak údaj, který má platit při zatěžování náhodnými zápisy. Pokud by ale disk byl užívaný tak, že by se dominantně přepisoval sekvenčně (což asi znamená, že je zátěž optimálněji řízena a opotřebení je menší), uvádí výrobce výdrž dokonce 65 kompletních zápisů disku denně. Toto vychází na více než 118 tisíc přepisovacích cyklů při odkroucení celých pěti let v tomto režimu. V průměru by se tedy dalo mluvit o zhruba sto tisících cyklech, přičemž je zde šance, že reálně SSD vydrží víc.

Bohužel asi platí, že takováto SSD se už nevrátí do spotřebitelského segmentu, podobně jako z něj vypadla Optane SSD. Nicméně pokud máte nějaké hodně specifické potřeby třeba při zpracování videa, možná by mohla být relevantní. Díky založení na standardních čipech NAND by tato SSD mohla nakonec být i cenově výhodnější než zařízení založená na paměti 3D XPoint. Jako většina serverových SSD má ale Solidigm D7-P5810 poněkud vyšší spotřebu (12 W při aktivitě, při nečinnosti naštěstí „jen“ méně než 5 W).

Zdroje: AnandTech, Solidigm