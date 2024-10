Staré elektrospotřebiče můžete nově poslat k recyklaci zdarma přes Balíkovnu

Pokud se vejdete do limitu 15 kg a rozměru 50 × 50 × 50 cm, Česká pošta jej odveze k ekologické likvidaci. Stará pračka tedy neprojde, ale třeba kávovar či menší tiskárna už ano.

Starý elektrospotřebič můžete odvézt do sběrného dvora, ale nově také poslat s Českou poštou. Balíkovna ve spolupráci se společností Rema Systém spouští službu Rebalík.

Pokud to máte do sběrného dvora daleko a nevadí vám nutnost spotřebič zabalit do krabice, na webu rebalik.cz vyplníte formulář a na balík pak napíšete přidělený kód. V první fázi lze využít pobočky Balíkovny, ve druhé mají přibýt i samoobslužné boxy.





„Rebalík využívá reverzní logistiku, lidé tak mají možnost odevzdat starý elektrospotřebič stejnou cestou, jakou jsou zvyklí nechávat si doručovat své nákupy,“ uvádí Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti Rema Systém.

Stejná společnost nabízí odvoz elektrospotřebičů i přímo od vás od domu, takže nemusíte vůbec nikam chodit. Zde jsou podmínky minimální hmotnost 10 kg (a maximálně 100 kg), přičemž váha jednoho balíku nesmí překročit 31,5 kg. Nevýhodou oproti Balíkovně zde může být potřeba být v daném čase doma.

Ovšem některé elektrospotřebiče mají větší počet kovových částí, takže pokud se rádi v přístrojích vrtáte, můžete si je částečně rozebrat sami. Za takové díly vám naopak ve sběrně ještě zaplatí, čímž se vám v nějaké výši třeba vrátí recyklační poplatek, který jste za přístroj zaplatili, když byl nový.