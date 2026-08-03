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Státní zdravotní ústav čelil hackerskému útoku. Citlivá ani laboratorní data naštěstí nebyla v ohrožení

Matěj Vlk
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K hacku se hlásí skupina Fedbusiness, o které ale není prakticky nic známé. Autor: Unsplash
K hacku se hlásí skupina Fedbusiness, o které ale není prakticky nic známé.
Web Státního zdravotního ústavu vyřadil v sobotu večer kybernetický útok. Útočníci při něm změnili obsah úvodní stránky a zbytek webu přestal fungovat. Interní systémy a data prý zůstala v bezpečí.
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Útok začal v sobotu 1. srpna kolem 22:30, kdy se na úvodní stránce objevily zelené a červené nápisy v turečtině. Součástí změněného obsahu byl také Atatürkův citát „Yurtta sulh, cihanda sulh“, který v překladu znamená „Mír doma, mír ve světě“.

Z dostupných informací však nelze určit ani totožnost nebo motiv útočníků. Krátce před 23. hodinou, tedy asi půlhodinu po začátku útoku, zůstal web zcela bílý a bez textu. Šlo o okamžik, kdy web odstavili jeho správci. Později se na něm objevilo oznámení o rekonstrukci a dočasném omezení, které na něm svítí i v okamžiku psaní článku (pondělí dopoledne).

Data mimo server

SZÚ (Státní zdravotní ústav) oznámil incident Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a následně zahájil forenzní analýzu napadeného serveru. Ta má objasnit způsob průniku i rozsah změn provedených útočníky. Podle ústavu nebyla ohrožena citlivá data ani laboratorní údaje v interních databázích.

V této podobě web vydržel asi půlhodinu od začátku útoku.

V této podobě web vydržel asi půlhodinu od začátku útoku.

Autor: Matěj Vlk

Napadený web provozuje externí dodavatel a server není přímo propojený s informačními systémy instituce. Kybernetický incident proto podle dosavadního vyjádření neomezil samotný provoz SZÚ.

Oddělení obou systémů je nutné vzhledem k agendě ústavu, který pracuje s epidemiologickými informacemi a laboratorními výsledky. Zajišťuje také činnosti související s ochranou veřejného zdraví.

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Návrat potrvá

V neděli dopoledne ústav uvedl, že stránky zůstanou kvůli analýze nedostupné pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin. Před opětovným spuštěním bude nutné prověřit napadený server a odstranit případné zranitelnosti.

Zdroj: iRozhlas, síť X

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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