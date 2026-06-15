Steam Hardware Survey „najednou“ ukázal vyšší tržní podíl grafik Radeon. Ve skutečnosti je za tím chyba Valve…

Přes víkend se objevily články o tom, že v aktuální statistice z hardwarového průzkumu Steamu zveřejněné firmou Valve „se poprvé objevily“ grafiky AMD s architekturou RDNA 4, to rovnou s ne úplně minimálním podílem. Ve skutečnosti je to trochu jinak. Podobně jako předchozí zprávy, dle nichž se grafiky s architekturou RDNA 4 měly prodávat tak špatně, že ani nejsou vidět ve statistice Steamu, jde o chybná data a chybné závěry.
Podíl Radeonů RX 9000 poprvé měřitelný ve statictice Steamu? Ve skutečnosti tam byl už dávno
Nejnovější průzkum Steamu uvádí skutečně razantní průlom pro novou generaci grafik Radeon. Aby se karta ukázala v podrobném výpisu jednotlivých modelů, musí její zastoupení překonat určitý práh (mělo by to být zhruba 0,15 %). Radeony RX 9000 dosud ve Steamu nebyly vidět, z čehož komentátoři usuzovali na jejich nízký podíl, jak bylo zmíněno v úvodu, zatímco různé modely nové generace Nvidie překonaly práh pro zobrazení poměrně rychle. Teď ovšem grafiky Radeon z nové generace vidět začaly být, ale ne tak, že by poprvé sotva překročily oněch 0,15 %, jejich procenta jsou naopak dost vysoká.
V tabulce níže můžete vidět některé řádky z podrobného výpisu Steam Hardware Survey pro modely GPU, který lze celý vidět zde. Radeon RX 9070 XT vylezl mezi dubnem a květnem z nuly na 1,33 % (jeho přímý konkurent GeForce RTX 5070 Ti má mimochodem 1,73 %, GeForce RTX 5080 1,47 % a RTX 3080 také 1,47 %). Radeon RX 9070 byl jediná karta nové generace, která byla vidět již předtím (přestože podle všeho byla méně populární), má 0,18 % beze změny. Radeon RX 9060 XT se z nuly vyhoupnul na 0,72 %.
Tyto náhlé průniky se ovšem neomezily jen na novou generaci. Také Radeon RX 7900 XT má najednou 0,36 % a Radeon RX 7600 nyní je na 0,48 % (obě předtím také byly na nule, čímž myslíme, že je Steam neukazoval).
Asi je jasné, že toto se nemohlo stát náhlým zlepšením prodejů. Podle všeho to dokládá už dřív kolující podezření, že doteď byla statistická data chybná a Steam z nějakého důvodu tyto grafiky nepočítal – či přesně řečeno, počítal je špatně. Spekulovalo se, že Steam například Radeony RX 9070 XT chybně detekoval jako Radeon RX 7800 XT – a skutečně: podíl této karty naopak náhle klesl z 1,29 na 0,68 %, což podezření potvrzuje. Další modely zřejmě byly detekovány pod generickým označením „AMD Radeon ™ Graphics“, jehož zastoupení mezi dubnem a květnem kleslo z 2,37 % na 0,90 %.
U většiny ostatních grafik jsou po opravě jen očekávatelné drobné pohyby, takže vliv problémů s detekcí by měl být izolovaný v rámci množiny GPU od AMD, zřejmě se nedělo, že by byla například karta AMD detekována jako GeForce.
Jinými slovy, není to tak, že by prodeje těchto GPU „poprvé pronikly do statistiky“. Při pohledu ne velikost změn to nelze napsat, aniž bychom se ptali, jak je náhlý nárůst o skoro procento a půl možný (hodně článků, které o tomto informovaly, se zamyslet neobtěžovalo – čest výjimkám!). Skutečnost je taková, že dosud byl podíl těchto grafik (ne)uváděn chybně, což teď bylo opraveno, a měly vyšší podíly již dříve. Jen se to už zpětně nedozvíme. Doufejme, že nyní již statistiky Steamu podobně problematické nejsou.
O opravách detekce Valve informovala už před časem v únoru (tehdy se změna objevila v beta verzi). Firma ale zmiňovala jen to, že byla opravena detekce kapacity paměti a detekce v počítačích s integrovanou i samostatnou grafikou (aby byla detekována výkonnější z nich – Valve teď počítá tu s větší pamětí). Změny v detekci Radeonů nebyly v poznámkách k vydání zmíněné, ale možná byly součástí tehdejších oprav.
Podíl Nvidie za poslední rok a půl klesal
Co by snad Steam ale neměl počítat chybně, je celková příslušnost GPU k té či oné značce. Celkové podíly GPU uvádí průzkum za květen takovéto: 72,42 % počítačů používalo GPU Nvidia, 19,13 % pak GPU od AMD; od Intelu (integrované nebo samostatné) mělo 8,05 % počítačů.
Můžeme to porovnat se stavem v prosinci 2024, což jsou nejstarší data, která teď web Valve ukazuje. Tehdy měla Nvidia 75,4 %, AMD 16,5 %, Intel 7,7 %. V datech mezi tím lze vidět, že podíly obou menších dodavatelů stoupaly s určitými výkyvy průběžně, zatímco Nvidia za tento rok a půl postupně ztrácela něco ze svého vysokého podílu. Jde o trend, který pokračoval i v posledních měsících a květnové údaje nejsou nějakým ústřelem od normálu (byť u Intelu je to vzhledem k malému nárůstu méně jasné).
Podíly procesorů: Setrvalý pokles Intelu
Podobně je to i v případě procesorů, kde je ovšem pohyb výraznější. V prosinci 2024 měla CPU od Intelu ve Steamu podíl 62,3 % a ta od AMD 37,7 %. Teď v květnu 2026 se podíly změnily na 53,94 % pro Intel a 46,06 % pro AMD. Opět jde o dlouhodobý a setrvalý trend, mezi tyto body si můžete v podstatě narýsovat linku (s výjimkou toho, že Steam občas ukazuje anomální měsíce tvořící náhlý „zobák“ v grafu, které zřejmě stále způsobuje výrazné využívání internetových kaváren například během čínského roku, kdy jsou jejich PC asi detekovány vícenásobně s každým uživatelem).
Může tedy být jen otázkou času, než procesory AMD nabudou mezi uživateli Steamu poloviční podíl – aktuálním tempem by to tu mohlo být za nějakého tři čtvrtě roku, pokud se mezitím Intelu nepovede propad zastavit. Nebo pokud se nestane nějaké překvapení s Arm procesory.
Je třeba připomenout, že toto nejsou procenta dotyčných GPU (a CPU) v aktuálních prodejích. Jde o údaj o tom, jaká GPU běží v různých počítačích se Steamem – nově koupených, ale i léta používaných. Změny v tomto podílu reflektují nové prodeje, ale jejich vliv je rozředěný velkým množstvím už dávno koupených PC. Kromě toho udávaný podíl ovlivňuje i to, jaké počítače a GPU uživatelé vyhodí či přestanou používat. Pokud tedy klesá podíl Nvidie a stoupá AMD, znamená to nejspíš, že v „přítoku“ nových GPU mají Radeony vyšší podíl, než byl předtím v množině nainstalovaných počítačů a zároveň asi i to, že Radeony ve starších počítačích nejsou vyhazovány dřív či ve větší míře, než karty od Nvidie.
Nečekaná jmény z historie
V květnu mimochodem připadal podíl 0,40 % na kolonku ostatní (za prosinec 2024 je uváděno 0,3 %). To znamená, že na různá nová čínská GPU, o které se pokouší docela velké množství tamních firem, zatím nezabraly mezi počítači, na kterých je Steam nainstalovaný a používaný, nijak velký podíl. Steam na Arm procesorech od Qualcomm či jiných (pod Linuxem) je buď jenom kousek z oněch čtyř desetin procenta, nebo počítače s Arm procesorem průzkum nezohledňuje (nejsou ostatně ani v průzkumu CPU). Procesory a GPU od Applu zahrnuté nejsou skoro určitě, Valve zřejmě „Macy“ nepočítá a podíly GPU ukazuje jen v rámci množiny PC.
Kus tohoto 0,4 % přitom tvoří i různé historické relikty v běžných (ale dost starých) PC. Steam uvádí separátní výpis GPU, které podporují pouze Shader Model 2.0 (DirectX 9.0b), a díky tomu, že v této kategorii už je málo regulérních grafik, jsou mezi nimi vidět také GPU Via Chrome a SiS Mirage, integrovaná ve starých čipsetech těchto značek. Některé novější modely S3 a VIA budou asi zamíchané (ale už ne viditelné kvůli relativně malému zastoupení) i v novějších kategoriích GPU.