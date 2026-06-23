Steam Machine je tady, zveřejněné ceny jsou ale drsné. Zájemce čekají restrikce a dlouhé pořadníky

Loni na podzim představila firma Valve, stojící za herním obchodem a distribuční sítí Steam, zajímavý malý herní počítač (či zařízení někde na pomezí PC a herní konzole) Steam Machine. Bohužel to bylo v době, kdy už se rozjížděla exploze cen pamětí a SSD, jejichž ceny se pak zněkolikanásobily. Steam Machine kvůli tomu byla odložena a jde na trh až teď. Bohužel ale za ceny, které věru nepotěší, a s omezenou dostupností.
Ceny oznámeny, předobjednávky otevřeny
Cena zařízení byla předmětem spekulací od začátku, ovšem s rostoucí cenou pamětí bylo čím dál víc jasné, že bude muset být výrazně horší, než se při vývoji zařízení plánovalo. Okamžik pravdy přišel včera, když firma Valve oznámila předobjednávky a s nimi i ceny.
Zařízení lze předobjednat buď v základní edici, která má 512GB SSD a je dodávaná bez gamepadu Steam Controller, nebo alternativně také s gamepadem přiloženým za o něco vyšší cenu. Dále pak existuje dražší edice s 2TB SSD, kterou lze také objednat s gamepadem přibaleným, nebo bez něj. Nezávisle na tom 2TB verze jako bonus přidává také dva alternativní čelní panely pro změnu vzhledu: červený textilní a dřevěný.
Steam Machine 512GB
Levnější možnost, Steam Machine 512GB, má oficiální cenu 1049 $, pro EU pak je stanovena cena 1039 €, která na rozdíl od americké už obsahuje daň z přidané hodnoty. Pokud chcete zařízení i se Seam Controllerem, je to za 1128 $ a 1108 €. Pro Českou republiku by z toho při aktuálním kurzu vycházely ceny 25 100 Kč a 26 800 Kč.
Steam Machine 2TB
Pokud jste náročnější a chcete mít hned z výroby úložiště, na které se vejde víc než jen pár her, budete si muset připravit víc. Cena za 2TB verzi bez gamepadu je 1349 $ a 1359 € v EU, s gamepadem pak 1428 $, respektive 1428 €. To už v české kotlině bude 32 900 Kč, nebo 34 500 Kč (se Steam Controllerem). Je třeba říct, že jako SSD používá Steam Machine standardní modul ve slotu M.2, takže lze koupit levnější model a upgradovat ho později, pokud jednou ceny SSD klesnou.
Až na kapacitu SSD jsou parametry stejné, tak jak jsme o nich psali v článku o tomto zařízení (viz odkaz níže). Systém má procesor od AMD s šesti jádry Zen 4 a maximální frekvencí 4,8 GHz, 16 GB operační paměti DDR5 a grafickou kartu architektury RDNA 3, která je o něco ořezaným derivátem Radeonu RX 7600. GPU obsahuje 1792 shadery (28 CU) a disponuje 8GB pamětí GDDR6, připojeno je přes PCIe 4.0 ×8. Výkon ve hrách by podle testů měl být zhruba někde mezi Radeonem RX 6600 a Radeonem RX 7600.
Steam Machine podle všeho nebude vycházet finančně výhodněji než běžné herní PC. Obvykle asi dostanete lepší výkon (a budoucí rozšiřitelnost), pokud za stejnou cenu sestavíte standardní skládačkový počítač s Radeonem RX 7600 nebo ideálně třeba i Radeonem RX 9060 XT, byť pak výsledek nebude tak malý a integrovaný a může mít vyšší spotřebu.
Původně to tak dopadnout nemělo, podle některých zpráv prý bylo cílem, aby cena byla někde okolo 800 $.
Seznamy čekatelů a zvláštní postup předobjednávek
Toto uvedení na trh ale nebude probíhat úplně obvyklou formou. Místo standardní dostupnosti v obchodech (nebo v obchodu Steam) bude minimálně zpočátku použitý podobný systém předobjednávek a pořadníků, jako při vydání prvního Steam Decku.
Firma otevřela předobjednávky, nicméně ty nebudou fungovat čistě stylem kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ti, kdo si zaregistrují předobjednávku do 19:00 ve čtvrtek 25. 6., vstoupí do slosování, v kterém se ze zaregistrovaných vyberou ti, kdo dostanou možnost koupit kus z prvních vyrobených šarží. Valve pak bude vylosovaným posílat emaily s možností objednávku závazně potvrdit, zřejmě ve více vlnách, jak budou výrobní série přicházet z továren. „Výherci“ pak budou mít 72 hodin na reakci, než možnost propadne a příležitost dostane někdo jiný ze seznamu. Valve očekává, že bude dopředu zaregistrovaným posílat postupně nabídky ke koupi během celého zbytku letošního roku.
Ani získání onoho místa ve frontě, respektive v onom slosování, ale není jen tak. Předobjednat se smí jen jedno zařízení na jednu domácnost a není to otevřeno komukoli, ale jenom uživatelům Steamu, kteří nemají nově založený účet a už před 27. 4. 2026 udělali alespoň jeden nákup. Seznamy zájemců by měly být rozdělené mezi několik regionů, například USA, Austrálii, Spojené Království, Japonsko, Hong Kong, Tchaj-wan a EU, kde jsme samozřejmě zahrnuti i my.
Tento systém naznačuje buď značný očekávaný zájem, nebo také to, že zpočátku nebude ke koupi moc kusů. Valve prozradila, že měla v posledních měsících problém nejen s tím, jak paměti a SSD potřebné pro zařízení zdražovaly, ale i s množstvím, které jich je na trhu k dispozici. Často údajně nebylo vůbec možné sehnat dodávku čipů bez ohledu na nabízenou cenu.
Různá omezení kladená na zájemce o objednávku by snad mohla trochu zmírnit problém, který v podobných situacích způsobují „scalpeři“, skupují nedostatkové zboží a poté ho obratem prodávají za vyšší ceny na aukčních serverech a bazarech, čímž ceny pro běžné zákazníky šroubují výš a výš. Nedostupnost normálními kanály určitě scalpery bude přitahovat, ale aspoň na část regulérních zájemců se dostane bez toho, aby museli překupníkům platit jejich napálené ceny.
Zdroje: Valve, VideoCardz