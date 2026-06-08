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Steam Machine je takřka na dohled. Valve termín vydání prozradilo díky funkci ze Steam Decku

Matěj Vlk
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Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Controller
Valve Steam Controller
Valve Steam Controller
Valve Steam Controller
Valve Steam Controller
Valve Steam Controller
Valve Steam Controller
Valve Steam Controller
Valve Steam Controller
Valve Steam Controller
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Valve Steam Machine
Všechny fotografie
V únoru odložený start prodejů počítače Steam Machine a headsetu Steam Frame se rozběhne v některém z letních měsíců. Kromě toho Valve blíže specifikovalo parametry systému kompatibility pro nová zařízení.

Valve zatím neoznámilo přesné datum vydání ani cenu herního počítače Steam Machine ani VR headsetu Steam Frame. Máme ale potvrzeno, že se tak stane v létě. Ve vývojářském příspěvku tak Valve poprvé blíž specifikovalo termín poté, co v únoru vydání na neurčito odložilo.

Text, ve kterém tento časový rámec zazněl, se týká rozšířeného systému kompatibility pro obě nová zařízení. U ověřování her Valve počítá se základním cílem 30 FPS při rozlišení 1920 × 1080 pixelů. Steam Machine je přitom prezentovaný jako stroj pro hraní ve 4K při 60 FPS s využitím upscalingu. Z dostupných parametrů vyplývá šestijádrový procesor s cílovým TDP 30 W. Grafická část má architekturu RDNA3, 28 výpočetních jednotek, takt 2,45 GHz a TDP 110 W.

Zdroj: Youtube.com

Nové ověřování

Rozšíření programu Verified je pro Valve důležité kvůli očekávání uživatelů. Odznaky mají naznačit, zda hra nabídne dobrou zkušenost bez nastavování grafiky, ovladačů nebo rozhraní. U Steam Machine mají být pravidla blízká Steam Decku. Tituly, které na Decku fungují dobře, by měly na Machine běžet bez dalších zásahů vývojářů.

Rozdíl se může projevit u her, které na Decku neprošly systémem kompatibility kvůli nižšímu výkonu CPU nebo GPU. Výkonnější hardware může některým náročnějším titulům otevřít cestu k samostatnému ověření, i když na handheldu zůstanou bez plného doporučení.

Cyber26

Samostatný program pro Frame

Headset Frame používá Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 16 GB LPDDR5X RAM. Poběží na něm SteamOS a pro x86 hry má využít překladovou vrstvu. Valve ho ale podle dostupných informací navrhuje hlavně pro streamování her z PC. Program Steam Frame Standalone Verified se proto soustředí na režim hraní přímo na headsetu. Hodnotí výchozí grafické nastavení, čitelnost textu a rozhraní na vestavěném displeji. Kontroluje také, zda výchozí ovládání funguje s dodávanými olvadači.

Steam Machine se vrací. Valve vydává vlastní herní PC či konzoli a gamepad Steam Controller Přečtěte si také:

Steam Machine se vrací. Valve vydává vlastní herní PC či konzoli a gamepad Steam Controller

Zdroj: Steam

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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