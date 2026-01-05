Cnews.cz  »  Hry  »  Steam odhalil herní hity roku 2025. Mezi nejprodávanějšími září i české klenoty

Hry

Steam odhalil herní hity roku 2025. Mezi nejprodávanějšími září i české klenoty

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nejlepší hry na Steamu v roce 2025 Autor: Casimiro PT / Shutterstock
Nejlepší hry na Steamu v roce 2025
Mezi žebříčky her se české zastoupení objevilo hned několikrát a v několika kategoriích. Své pozice obhájily tituly Kingdom Come: Deliverance, Euro Truck Simulator 2 i Beat Saber.

Valve zveřejnil zajímavé statistiky nejúspěšnějších her za uplynulý rok 2025. Jako vždy jsme se nedočkali podrobného pořadí, ale pouze rozřazení do čtyř kategorií – Platinum, Gold, Silver a Bronze. 

Statistiky jsou rozděleny do několika kategorií, mezi které patří nově vydané hry, neprodávanější a nejhranější tituly, ty nejlépe optimalizované pro Steam Deck a VR, nejlepší dema a tituly nejlépe přizpůsobené ovládání gamepadem.

Školení Linux

Kompletní seznam her ve všech kategoriích najdete přímo na Steamu. Mezi nejúspěšnější nové hry, které obsadily 1. až 12. místa, se zařadilo i české Kingdom Come: Deliverance II od studia Warhorse. Stejné vysoké umístění si hra připsala i v kategorii nejprodávanějších titulů.

Úspěchy slaví i další čeští vývojáři. Například studio SCS Software s DLC Nordic Horizons pro hru Euro Truck Simulator 2 obsadilo bronzovou příčku v kategorii nově vydaných her. V kategoriích nejhranější a nejlépe optimalizovaný pro gamepad pak dosáhlo na zlaté umístění. Tradičním zástupcem těchto statistiky je i český Beat Saber, který každoročně získává první příčky v kategorii VR her.

Kamioňáci vítězí. Tvůrci Euro Truck Simulator 2 se stali nejcennější herní společností v Česku Přečtěte si také:

Kamioňáci vítězí. Tvůrci Euro Truck Simulator 2 se stali nejcennější herní společností v Česku

zdroj: Steam
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak jste letos komunikovali na Vánoce s blízkými?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Finanční limity, které se od letoška mění

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Zdravotnictví v roce 2026: bílé plomby na pojišťovnu a prevence

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026