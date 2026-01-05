Steam odhalil herní hity roku 2025. Mezi nejprodávanějšími září i české klenoty

Valve zveřejnil zajímavé statistiky nejúspěšnějších her za uplynulý rok 2025. Jako vždy jsme se nedočkali podrobného pořadí, ale pouze rozřazení do čtyř kategorií – Platinum, Gold, Silver a Bronze.
Statistiky jsou rozděleny do několika kategorií, mezi které patří nově vydané hry, neprodávanější a nejhranější tituly, ty nejlépe optimalizované pro Steam Deck a VR, nejlepší dema a tituly nejlépe přizpůsobené ovládání gamepadem.
Kompletní seznam her ve všech kategoriích najdete přímo na Steamu. Mezi nejúspěšnější nové hry, které obsadily 1. až 12. místa, se zařadilo i české Kingdom Come: Deliverance II od studia Warhorse. Stejné vysoké umístění si hra připsala i v kategorii nejprodávanějších titulů.
Úspěchy slaví i další čeští vývojáři. Například studio SCS Software s DLC Nordic Horizons pro hru Euro Truck Simulator 2 obsadilo bronzovou příčku v kategorii nově vydaných her. V kategoriích nejhranější a nejlépe optimalizovaný pro gamepad pak dosáhlo na zlaté umístění. Tradičním zástupcem těchto statistiky je i český Beat Saber, který každoročně získává první příčky v kategorii VR her.zdroj: Steam