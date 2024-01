Steam začne pečlivě označovat hry vytvořené pomocí umělé inteligence

Umělá inteligence je jednou z nejrychleji se rozšiřujících technologií moderní doby a její vstup do videoherního světa byl prakticky jen otázkou času. Toho si jsou vědomi jak hráči a vývojáři, tak i samotné videoherní platformy. A právě Steam přišel s tím, že začne pečlivěji označovat hry, u kterých byla při vývoji použita umělá inteligence.

V nedávném blogovém příspěvku Valve samo přiznává, že chce na svoji platformu Steam dostat více her, než kolik bylo s dřívějšími pravidly možné. Speciální pozornost mají tituly vyvíjené s použitím umělé inteligence, u kterých byla doposud jejich distribuce kvůli nerozhodnosti Valve krapet obtížnější. Nyní se ale vše vyjasnilo a na Steam přibydou dvě nové kategorie – Pre-Generated a Live-Generated.

Zatímco do první kategorie Pre-Generated (předgenerováno) bude spadat jakýkoliv druh obsahu (kód, zvuk, obraz a další), pro jehož vytvoření byla použita umělá inteligence během vývoje. Druhou kategorií Live-Generated (živě generováno) musí být označen obsah, který využívá AI za průběhu hry ke generování obsahu.





Obě kategorie musí dodržovat jasně nastavená pravidla, tedy nesmí obsahovat nezákonný obsah nebo obsah porušující autorská práva a hra musí být v souladu s marketingovými materiály dané videoherní společnosti. Steam pak před vydáním vyhodnotí obsah her generovaný pomocí AI a pokud nedojde k žádnému pochybení, hra bude moci projít směrem k veřejnosti.

V prohlášení se Steam vyjádřil i k sexuálnímu obsahu generovanému pomocí AI: „Dnešní změny jsou výsledkem toho, že jsme zlepšili naše chápání odvětví umělé inteligence a s ní i spojených rizik, k čemuž pomohly i diskuse s vývojáři her, kteří AI používají. To nám umožní být mnohem otevřenější k vydání her využívajících AI na Steamu. Jedinou výjimkou bude sexuální obsah pro dospělé, který je generován v reálném čase pomocí umělé inteligence. Tento typ obsahu momentálně nejsme schopni na Steamu vydávat.“

Steam bude po vývojářích požadovat podrobnější informace o tom, jaké ochranné mechanismy do svých her implementovali za účelem eliminace škodlivého nebo jinak nezákonného obsahu, který může AI vytvořit. Nejen vývojáři, ale i samotní hráči budou moci nahlašovat, pokud skrze generativní AI vytvoří některý z nepovoleného obsahu.

Ze zveřejněných informací je patrné, že se Valve hrám tvořeným s pomocí umělé inteligence nebrání, má ale pochybnosti o obsahu, který může AI vytvářet.