Steamu se daří nejlépe v historii: rekordní množství her i přihlášených uživatelů

Až na pár výjimek vychází na Steamu vždy více her než v předchozím roce. A právě v tom loňském podle databáze SteamDB vyšlo na Steamu celkem 14 528 her, což zprůměrováno a zaokrouhleno vychází na nějakých 40 her denně. Největší „boom“ nastal přibližně v roce 2014, kdy Steam dramaticky změnil pravidla pro přidání her a na platformu se tak bez jakékoliv „kontroly kvality“ mohly vrhat desítky lepších či horších herních titulů.

Počet přidaných her na Steamu má napříč lety až na výjimky vždy vzrůstající tendenci Autor: SteamDB

Pokud byste se podívali po konkurenci, tak druhou platformou v počtu nejvíce přidaných her je Nintendo se svým Switchem, na který v loňském roce zavítalo 2360 her.

Historicky nejvyšší počet přidaných her ale není jediný rekord, který v poslední době Steam zaznamenal. Další mu náleží v počtu přihlášených uživatelů. Poslední rekord 33 598 520 uživatelů najednou zaznamenaný v březnu 2023 překonal Steam hned z kraje letošního roku, konkrétně 7. ledna 2024 s 33 675 229 uživateli. Tedy o více jak 76 tisíc uživatelů.

Nový rekord v počtu přihlášených uživatelů zaznamenal Steam hned zkraje letošního roku 7. ledna Autor: SteamDB

Pro kontext se nejedná o počet uživatelů, kteří v jeden moment hrají nějakou hru, ale o počet aktuálně přihlášených uživatelů. Pro nalezení odpovědi ohledně hráčů ve hře v jeden moment opět poslouží databáze SteamDB. Podle ní si Steam udržuje přibližně od 5 do 10 milionů hráčů napříč různou denní dobou.

Mezi nejhranější tituly patří trochu nepřekvapivě Counter Strike 2 a Dota 2, velké oblibě se těší ale i PUBG, Apex Legends, hra roku 2023 Baldur’s Gate 3, GTA V nebo Nakara: Bladepoint.