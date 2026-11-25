Oblíbená mobilní aplikace Můj vlak, kterou každý den využije kolem sto tisíce lidí, dostává novou užitečnou funkci. Lze si v ní ověřit, zda na vás ve stanici počká navazující spoj. Jde o funkci nazvanou Ověřit přípoj.
“Cestující se zakoupenou jízdenkou mohou sami požádat o ověření, zda na ně navazující vlak v přestupní stanici počká. Informaci tak získají přímo v aplikaci, bez nutnosti obracet se na průvodčího. Odpověď zajistí dispečeři Českých drah a zobrazí se všem uživatelům aplikace cestujícím daným spojem,” shrnuly podle serveru Lupa.cz České dráhy, které Můj vlak provozují.
“Požadavek se prostřednictvím informačních systémů dostane k dispečerům Českých drah, kteří posoudí konkrétní situaci a rozhodnou, zda navazující vlak na zpožděný spoj počká. Informaci o rozhodnutí cestující obdrží přímo v aplikaci, zpravidla krátce před příjezdem do přestupní stanice. Cestující si přitom mohou ověřit návaznost nejen na vlaky Českých drah, ale také na spoje dalších železničních dopravců,” doplnil dopravce.
“Novinka zároveň propojuje požadavky cestujících s dosavadním systémem komunikace průvodčích a dispečerů. Ověření přípoje mohou i nadále zprostředkovat také průvodčí prostřednictvím služební aplikace ČD Komunikátor. Dispečeři tak budou mít k dispozici informace z obou kanálů a mohou lépe vyhodnotit potřeby přestupujících cestujících. Při posuzování některých situací jim pomohou také automatizované nástroje.”
zdroj: Lupa.cz, České dráhy