Stinná stránka boomu AI: Paměti pro starší počítače bude těžké sehnat, výroba skončila kvůli HBM3

Paměti HBM2, HBM3 a tak dále byly původně poměrně okrajovou záležitostí, používanou na drahém serverovém a výpočetním hardwaru, ale v malých sériích. Boom akcelerátorů AI (jako GPU Nvidie) ale najednou tyto paměti katapultoval mezi velmi žádané zboží, které teď tvoří velká procenta celkové výroby pamětí DRAM. Stalo se to i na úkor výroby starších operačních pamětí – na paměti HBM údajně přešla velká část linek doteď vyrábějících pamětí DDR3.

Podle zprávy webu IT Home oba korejští výrobci operačních pamětí, tedy Samsung a Hynix, ukončují provoz svých linek vyrábějících paměti DDR3. Úplně by měli přestat dodávat čipy DDR3 někdy v druhé polovině roku, tedy v řádu měsíců. Toto jim má umožnit přesměrovat kapacity na lukrativnější paměti, zejména to má být paměť HBM3 pro akcelerátory AI.

Linky, které nyní vyrábějí DDR3, se asi nedají překlopit na náročné vrstvené paměti typu HBM přímo, bude třeba řadu přístrojů vyměnit a linku nově vybavit. Ovšem taková modernizace provozu závodu, který už má funkční cleanroom a infrastrukturu, je rychlejší a snazší než postavit novou továrnu, proto pro tyto firmy dává smysl zavřít výrobu poměrně málo ziskové staré technologie a zdroje použít pro aktuálně nejvýnosnější a nejžádanější produkt z portfolia.





Po tomto kroku zůstane ve výrobě DDR3 jen Micron (pokud tedy sám nebude korejské konkurenty následovat) a jeho dceřiná firma Inotera, tedy z tradičních výrobců (v malém měřítku by také snad mohla pokračovat firma Nanya také z Tchaj-wanu). Situaci by nakonec mohla zachraňovat Čína a její relativně noví výrobci. Mělo by jít o firmy Xi’an UniIC a ChangXin (CXMT).

Tyto firmy jsou sice podezřívány z toho, že se jim podařilo se v technologii výroby pamětí DRAM etablovat pomocí ukradeného IP konkurentů (například Micronu) a podobných metod, ale paradoxně to může skončit tak, že původní výrobci z trhu odejdou, a tak nebude jiná možnost než tyto starší typy pamětí nakupovat v Číně. Nějaké moduly s čínskými čipy se již objevily i v českých obchodech a v případě DDR3 i za celkem dobrou cenu zdatně konkurující bazaru. Otázka ale je, zda tyto nízké ceny vydrží i teď.

DDR3 je stále třeba pro oživení a údržbu starších PC

Paměti DDR3 jsou už nějakou dobu mimo mainstreamový trh s počítači – poslední procesory a desky používající paměti DDR3 byly procesory FX a APU na platformách AM3+ a FM2+ od AMD a u Intelu část desek platformy LGA 1151 pro procesory Skylake, Kaby Lake a Coffee Lake od Intelu (Core 6. až 9. generace). Po nichž již byla standardem paměť DDR4 a nyní jsme zhruba ve fázi, kdy se trh překlápí z DDR4 na DDR5, aktivně jsou ale používané obě technologie.

Moduly DDR3 používaly procesory AMD předcházející architekturu Zen (DDR3–1600 od Transcendu) Autor: Cnews

Pro nové počítače už tedy paměti DDR3 nejsou potřeba, ale pokud jejich výroba skončí dříve, než by jinak bylo přirozené a bez dostatečného „dojedzu“, může vzniknout nedostatek těchto čipů pro legacy uživatele, jako je trh embedded. Se zdražováním pamětí DDR3 by pak zdražovaly také moduly DDR3 pro osobní počítače, které se stále prodávají pro potřeby upgradů a výměn. Na trhu pamětí jsme za poslední léta opakovaně viděli, že převis poptávky nad nabídkou může vyhnat ceny komoditních čipů a modulů na dvojnásobky až trojnásobky předešlých cen.

Na tento vývoj tak dost možná budou doplácet ti, kdo chtějí udržet použitelnost nějakého staršího počítače používajícího paměti DDR3 a zvětšit mu RAM na dnes adekvátní kapacitu. Sestavy s výkonem dnes už zastaralými, ale pořád „pojízdnými“ procesory, jako jsou generace Sandy Bridge / Ivy Bridge, Haswell a Skylake od Intelu tak mohou jít zbytečně do odpadu, protože paměti DDR3 pro ně budou tak drahé, že se jakákoliv modernizace nebude vyplácet.

Totéž samozřejmě platí pro notebooky, kde výrazné zdražení pamětí DDR3 může dost zabít použitelnost mnoha repasovaných modelů. Ty v původní konfiguraci obvykle měly dnes malé kapacity jako 2, 3, 4, či 6 GB RAM, takže pro aktuální používání byť třeba i „jen na internet“ je dokoupení větších modulů DDR3 dost potřeba.

Zdroje: IT Home, Tom’s Hardware