Studenti pozor. Google rozdává zdarma roční přístup k umělé inteligenci AI Pro

Google nabízí zdarma studentům roční předplatné předplatné AI Pro zahrnující pokročilou umělou inteligenci Gemini 2.5 Pro, 2 TB místa v cloudu, generátor obrázků Veo 3 a mnoho dalšího. Nabídka se objevila v řadě zahraničních zemí už před pár týdny, nyní je však dostupná i u nás.
Rok zdarma studentům vysoké školy
Nabídka Google AI Pro na rok zdarma je dostupná všem studentům vysoké školy, kteří již dosáhli plnoletosti a mají osobní účet Google. Nabídky mohou využít i ti, kteří si již v minulosti Google AI Pro zaregistrovali nebo kteří mají stávající aktivní předplatné. Těm bude stávající předplatné zrušeno a vrácena platba za zbylou část fakturačního cyklu.
Nabídku lze využít až do 9. prosince 2025 na této adrese, kde budete vyzváni k ověření studentského statusu přes SheerID (proces může trvat až 48 hodin). Následně je potřeba zadání platební metody v Google Payments a potvrdit zkušební období. Po jeho vypršení se vám automaticky prodlouží předplatné Google AI Pro, ovšem bez strhnutí částky z vašeho účtu.
Google AI Pro nabízí:
-
přístup k nejnovější umělé inteligenci Gemini 2.5 Pro,
-
funkce Deep Research a generování videí Veo 3,
-
1000 kreditů měsíčně na funkce Flow a Whisk,
-
5× větší limit pro používání NotebookLM,
-
vyšší limity pro agenta Jules sloužícího k programování,
-
vyšší denní požadavky v Gemini CLI a Gemini Code Assist,
-
Gemini v Gmailu, Dokumentech a dalších Google aplikacích,
-
2 TB úložného prostoru na Google Fotky, Disk a Gmail.
Podrobné informace pro získání zkušebního období Google AI Pro pro studenty najdete na stránkách Googlu, případně na Google One.
Tip autora: Podobná nabídka běží i pro majitele letošních vlajkových smartphonů řady Galaxy S25. Ti mají možnost získat zdarma na půl roku předplatné Google AI Pro zahrnující stejné výhody. Nabídka platí do 1. 2. 2026 a lze ji uplatnit přímo v mobilní aplikaci Gemini na vašem zařízení.