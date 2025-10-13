Cnews.cz  »  Internet  »  Studenti pozor. Google rozdává zdarma roční přístup k umělé inteligenci AI Pro

Studenti pozor. Google rozdává zdarma roční přístup k umělé inteligenci AI Pro

Dominik Dobrozenský
Dnes
Google AI Pro zdarma Autor: Nwz / Shutterstock
Google AI Pro zdarma pro studenty
Plnoletí studenti vysokých škol mohou získat roční Google AI Pro zdarma. Nabídka běží až do 9. prosince 2025 a k aktivaci stačí pouhé ověření studentského statusu skrze SheerID.

Google nabízí zdarma studentům roční předplatné předplatné AI Pro zahrnující pokročilou umělou inteligenci Gemini 2.5 Pro, 2 TB místa v cloudu, generátor obrázků Veo 3 a mnoho dalšího. Nabídka se objevila v řadě zahraničních zemí už před pár týdny, nyní je však dostupná i u nás.

Rok zdarma studentům vysoké školy

Nabídka Google AI Pro na rok zdarma je dostupná všem studentům vysoké školy, kteří již dosáhli plnoletosti a mají osobní účet Google. Nabídky mohou využít i ti, kteří si již v minulosti Google AI Pro zaregistrovali nebo kteří mají stávající aktivní předplatné. Těm bude stávající předplatné zrušeno a vrácena platba za zbylou část fakturačního cyklu.

Nabídku lze využít až do 9. prosince 2025 na této adrese, kde budete vyzváni k ověření studentského statusu přes SheerID (proces může trvat až 48 hodin). Následně je potřeba zadání platební metody v Google Payments a potvrdit zkušební období. Po jeho vypršení se vám automaticky prodlouží předplatné Google AI Pro, ovšem bez strhnutí částky z vašeho účtu.

linux_sprava_tip

ChatGPT nově ovládá jiné aplikace. Vytvoří playlist ve Spotify, zarezervuje hotel přes Booking.com a mnoho dalšího Přečtěte si také:

ChatGPT nově ovládá jiné aplikace. Vytvoří playlist ve Spotify, zarezervuje hotel přes Booking.com a mnoho dalšího

Google AI Pro nabízí:

  • přístup k nejnovější umělé inteligenci Gemini 2.5 Pro,

  • funkce Deep Research a generování videí Veo 3,

  • 1000 kreditů měsíčně na funkce Flow a Whisk,

  • 5× větší limit pro používání NotebookLM,

  • vyšší limity pro agenta Jules sloužícího k programování,

  • vyšší denní požadavky v Gemini CLI a Gemini Code Assist,

  • Gemini v Gmailu, Dokumentech a dalších Google aplikacích,

  • 2 TB úložného prostoru na Google Fotky, Disk a Gmail.

Podrobné informace pro získání zkušebního období Google AI Pro pro studenty najdete na stránkách Googlu, případně na Google One.

Tip autora: Podobná nabídka běží i pro majitele letošních vlajkových smartphonů řady Galaxy S25. Ti mají možnost získat zdarma na půl roku předplatné Google AI Pro zahrnující stejné výhody. Nabídka platí do 1. 2. 2026 a lze ji uplatnit přímo v mobilní aplikaci Gemini na vašem zařízení.

Google AI Pro

Google AI Pro na půl roku zdarma pro majitele vlajkových Samsung Galaxy S25

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

zdroj: Google (1, 2, 3)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

