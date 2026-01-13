Cnews.cz  »  Návody a tipy  »  Tahle šikovná funkce Spotify vám ušetří hromadu času. Ale užijete si jí jen na Androidu

Tahle šikovná funkce Spotify vám ušetří hromadu času. Ale užijete si jí jen na Androidu

Dominik Dobrozenský
Dnes
Přidání zkratek Spotify na domovskou obrazovku Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Přidání zkratek Spotify na domovskou obrazovku
Máte oblíbené playlisty nebo interprety? Co takhle přeskočit otevírání aplikace a dlouhé hledání v hudební knihovně? Jde to tímto jednoduchým trikem.

Je poměrně vzácné narazit na funkci, která je dostupná výhradně na Androidu a na iOS chybí. Přestože se výrobci aplikací snaží o paritu, pokud dojde k rozdílu, často z něj těží spíš iPhony. To však není případ této funkce na Spotify, která vám umožní rychle přidat na domovskou obrazovku libovolného interpreta nebo album a rychle je spouštět bez dlouhého hledání v přeplněné hudební knihovně.

Jak na přidání zkratek Spotify playlistů na domovskou obrazovku?

Postup je překvapivě jednoduchý. Pokud máte oblíbeného interpreta nebo playlist, ke kterému se vracíte stále dokola, můžete si ho připnout přímo na plochu telefonu a mít jej rychle a vždy po ruce.

Pro přidání zkratky stačí postupovat takto:

  1. Otevřete Spotify a vyhledejte si interpreta/playlist, který chcete na domovskou obrazovku svého telefonu přidat.

  2. Spusťte přehrávání libovolné skladby od daného interpreta nebo z vybraného playlistu. Hudbu nechte hrát a jděte na domovskou obrazovku (nebo do seznamu aplikací).

  3. Klepněte a podržte ikonu Spotify, dokud se neobjeví okno s právě přehrávaným playlistem/umělcem.

  4. Přetáhněte prstem tuto zkratku na domovskou obrazovku.

  5. Celý proces opakujte tak často, kolik chcete mít rychlých zástupců na domovské obrazovce.


Zdroj: Youtube.com

Pokud se vám zdá proces příliš složitý, podívejte se na krátké video s rychlou ukázkou.

Na ploše si tak můžete vytvořit i celé složky s oblíbenými interprety a playlisty a mít k nim okamžitý přístup, aniž byste museli pokaždé otevírat Spotify a procházet přeplněnou hudební knihovnou nebo „přealgoritmovanou“ nabídkou. Tato funkce podle mých zkušeností funguje pouze s konkrétními interprety a playlisty. Alba tímto způsobem nepřidáte.

Proč funguje jen na Androidu?

Důvod je opět docela jednoduchý. Spotify na Androidu využívá systémové API pro aplikační zkratky, které iOS v této podobě nenabízí. Apple sice umožňuje přidávat rychlé akce na domovskou obrazovku, u Spotify se ale omezuje jen na několik naposledy přehrávaných playlistů.

Alternativou na iOS je použití Zkratek. To je ale řešení, které je složitější, zdlouhavější a pro řadu uživatelů méně pohodlné než přímé zkratky na Androidu.

ChatGPT nově ovládá jiné aplikace. Vytvoří playlist ve Spotify, zarezervuje hotel přes Booking.com a mnoho dalšího Přečtěte si také:

