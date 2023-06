Takhle bude vypadat nový Nothing Phone (2). Změn není mnoho, přesto je poznáte

Letos v létě chce Nothing oficiálně představit druhou generaci svého stejnojmenného smartphonu. V nedávno uniklých informací, které vypustil server Smartprix společně s tipérem @OnLeaks, lze vidět možné rendery, jak by mohla druhá generace Nothing Phone vypadat.

Stejný, ale přesto trochu jiný

Na renderech vidíme bílou variantu s transparentními zády a na první pohled stejným rozložením prvků. Když se však podrobněji zadíváte, začnete objevovat jisté odlišnosti. Dvojice fotoaparátů by měla mít nově dvojici přisvětlovacích LED diod a červenou kontrolku indukující nahrávání nahradí červený proužek. Posledním detailem na zadní straně má být zkrácení LED pásku patřícímu k systému Glyph.

Nothing Phone (2) vlevo vs Nothing Phone (1) vpravo Autor: Smartprix

Mírných změn má doznat i přední strana, která by měla dostat mírně zaoblené sklo a hrany telefonu. Vzhledem by tak měla připomínat více iPhone. Z potvrzených informací pak víme, že displej letošního Nothing Phone (2) se zvětší o 0,15" (konkrétně na 6,7") a co do výkonu bude smartphone poháněn Snapdragonem 8+ Gen 1 společně s 8GB RAM a až 256GB vnitřním úložištěm. Baterie by pak měla mít 4700 mAh.

zdroje: smartprix