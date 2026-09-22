Takto vypadají fotomobily roku: Vivo X500 Pro a Pro Max zamíří i do Česka. Opět lákají na obří teleobjektiv

Vivo uvedlo v Číně tři fotomobily X500, X500 Pro a X500 Pro Max. Nejdražší varianta nabízí 200Mpx teleobjektiv, záznam 4K videa při 240 fps a 8 000mAh baterii. Jednoznačně tak bude aspirovat na nejlepší fotomobil roku. Naopak menší Pro míří na zájemce o kompaktnější tělo se zachováním skvělých fotoschopností. Základní X500 se na český trh nedostane.
Špička pro video
Modely X500 Pro a Pro Max používají 50Mpx hlavní snímač o velikosti 1/1,28“ od Sony. Oba telefony zvládnou nativní 4K video při 240 fps, 4K při 120 fps s kontinuálním fokusem a 10bitový Log ve 4K při 120 fps. K dispozici je kódování 10 bitů 4:2:2 i převod pro DaVinci Resolve, takže Vivo nabídne výborné možnosti při post-processingu. Těmito schopnostmi se zařadí mezi telefony s nejlepšími schopnostmi při natáčení videa v profi kvalitě.
Pro Max k hlavnímu snímači přidává 200Mpx teleobjektiv Samsung HP0 se snímačem o rozměru 1/1,4“, světelností f/2,67 a ohniskem odpovídajícím 85 mm (3,5× přiblížení). K dispozici bude i přídavný objektiv Zeiss, který prodluží ohnisko na 400 mm, tedy přibližně 17× optické přiblížení. Prostřední model X500 Pro dostal menší 64Mpx teleobjektiv Sony LYT-610 s ohniskem 85 mm. Ani jednomu modelu nechybí 50Mpx ultraširoký fotoaparát s ohniskem 15 mm a přední snímač s rozlišením 50Mpx. Všechny modely podporují také 200mm předsádku.
High-endové parametry
Nejmenší verze Vivo X500 Pro má úhlopříčku na 6,36“, zatímco Pro Max nabízí 6,85“ a rozlišení 3 168 × 1 440 bodů. Oba modely Pro používají LTPO displeje s rozsahem 1 až 144 Hz a dosahují 4 400, respektive 4 500 nitů. Všechny modely podporují Dolby Vision a nabídnou ultrazvukovou čtečku otisků pod displejem. Nechybí ani odolnost se stupněm krytí IP69.
|Parametr
|Vivo X500 Pro
|Vivo X500 Pro Max
|Rozměry
|152 × 72 × 8,12 mm
|163 × 77 × 8,12 mm
|Hmotnost
|197 g
|229 g
|Displej
|6,36" OLED, 2660 × 1216 px, až 4400 nitů
|6,85" OLED, 3168 × 1440 px, až 4400 nitů
|Procesor
|Dimensity 9600 Pro + Vivo V3+ + VS1
|Dimensity 9600 Pro + Vivo V3+ + VS1
|RAM
|12 GB LPDDR5X
|12 / 16 GB LPDDR5X
|Úložiště
|256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.1
|256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.1
|Hlavní fotoaparát
|50 Mpx, OIS
|50 Mpx, OIS + gimbal
|Teleobjektiv
|64 Mpx, 3,5× zoom
|200 Mpx, 3,5× zoom
|Baterie
|6510 mAh
|8000 mAh
|Nabíjení
|90 W kabel / 40 W bezdrátově
|90 W kabel / 40 W bezdrátově
Varianty Pro a Pro Max dostaly 2nm čipset Dimensity 9600 Pro spolu s obrazovými čipy VS1+ a V3+. Baterie mají kapacitu 6 510 a 8 000 mAh. Všechny telefony podporují 90W kabelové a 40W bezdrátové nabíjení.
V Číně ihned po představení začaly předobjednávky všech tří modelů, do Evropy zamíří se zpožděním. Premiéra se zde odehraje 27. října, kdy se dozvíme oficiální ceny pro Vivo X500 Pro a Pro Max, stejně jako dodávané příslušenství. Dle předchozích zkušeností s cenotvorbou Viva si můžeme ceny při uvedení tipnout někde kolem 38 000 Kč za X500 Pro a 47 000 Kč za Pro Max.
Zdroj: Android Authority