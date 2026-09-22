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Takto vypadají fotomobily roku: Vivo X500 Pro a Pro Max zamíří i do Česka. Opět lákají na obří teleobjektiv

Matěj Vlk
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Předností všech představených telefonů je především pokročilá fotovýbava. Autor: Vivo
Předností všech představených telefonů je především pokročilá fotovýbava.
Kromě základního modelu X500 se na český trh dostanou oba představené modely, které budou aspirovat na titul fotomobilů roku. Předurčují je k tomu nejen použité čipy, ale i přídavný teleobjektiv.
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Vivo uvedlo v Číně tři fotomobily X500, X500 Pro a X500 Pro Max. Nejdražší varianta nabízí 200Mpx teleobjektiv, záznam 4K videa při 240 fps a 8 000mAh baterii. Jednoznačně tak bude aspirovat na nejlepší fotomobil roku. Naopak menší Pro míří na zájemce o kompaktnější tělo se zachováním skvělých fotoschopností. Základní X500 se na český trh nedostane.

Špička pro video

Modely X500 Pro a Pro Max používají 50Mpx hlavní snímač o velikosti 1/1,28“ od Sony. Oba telefony zvládnou nativní 4K video při 240 fps, 4K při 120 fps s kontinuálním fokusem a 10bitový Log ve 4K při 120 fps. K dispozici je kódování 10 bitů 4:2:2 i převod pro DaVinci Resolve, takže Vivo nabídne výborné možnosti při post-processingu. Těmito schopnostmi se zařadí mezi telefony s nejlepšími schopnostmi při natáčení videa v profi kvalitě.

Zleva Vivo X500, X500 Pro a X500 Pro Max.

Zleva Vivo X500, X500 Pro a X500 Pro Max.

Autor: Vivo

Pro Max k hlavnímu snímači přidává 200Mpx teleobjektiv Samsung HP0 se snímačem o rozměru 1/1,4“, světelností f/2,67 a ohniskem odpovídajícím 85 mm (3,5× přiblížení). K dispozici bude i přídavný objektiv Zeiss, který prodluží ohnisko na 400 mm, tedy přibližně 17× optické přiblížení. Prostřední model X500 Pro dostal menší 64Mpx teleobjektiv Sony LYT-610 s ohniskem 85 mm. Ani jednomu modelu nechybí 50Mpx ultraširoký fotoaparát s ohniskem 15 mm a přední snímač s rozlišením 50Mpx. Všechny modely podporují také 200mm předsádku.

High-endové parametry

Nejmenší verze Vivo X500 Pro má úhlopříčku na 6,36“, zatímco Pro Max nabízí 6,85“ a rozlišení 3 168 × 1 440 bodů. Oba modely Pro používají LTPO displeje s rozsahem 1 až 144 Hz a dosahují 4 400, respektive 4 500 nitů. Všechny modely podporují Dolby Vision a nabídnou ultrazvukovou čtečku otisků pod displejem. Nechybí ani odolnost se stupněm krytí IP69.

Parametr Vivo X500 Pro Vivo X500 Pro Max
Rozměry 152 × 72 × 8,12 mm 163 × 77 × 8,12 mm
Hmotnost 197 g 229 g
Displej 6,36" OLED, 2660 × 1216 px, až 4400 nitů 6,85" OLED, 3168 × 1440 px, až 4400 nitů
Procesor Dimensity 9600 Pro + Vivo V3+ + VS1 Dimensity 9600 Pro + Vivo V3+ + VS1
RAM 12 GB LPDDR5X 12 / 16 GB LPDDR5X
Úložiště 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.1 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.1
Hlavní fotoaparát 50 Mpx, OIS 50 Mpx, OIS + gimbal
Teleobjektiv 64 Mpx, 3,5× zoom 200 Mpx, 3,5× zoom
Baterie 6510 mAh 8000 mAh
Nabíjení 90 W kabel / 40 W bezdrátově 90 W kabel / 40 W bezdrátově

Varianty Pro a Pro Max dostaly 2nm čipset Dimensity 9600 Pro spolu s obrazovými čipy VS1+ a V3+. Baterie mají kapacitu 6 510 a 8 000 mAh. Všechny telefony podporují 90W kabelové a 40W bezdrátové nabíjení.

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Příslušenství v rámci Creator Kitu, který bude dostupný k X500 Pro Max.

Příslušenství v rámci Creator Kitu, který bude dostupný k X500 Pro Max.

Autor: Vivo

V Číně ihned po představení začaly předobjednávky všech tří modelů, do Evropy zamíří se zpožděním. Premiéra se zde odehraje 27. října, kdy se dozvíme oficiální ceny pro Vivo X500 Pro a Pro Max, stejně jako dodávané příslušenství. Dle předchozích zkušeností s cenotvorbou Viva si můžeme ceny při uvedení tipnout někde kolem 38 000 Kč za X500 Pro a 47 000 Kč za Pro Max.

Zdroj: Android Authority

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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