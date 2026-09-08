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Tato nová skříň od Sunlu vysuší filament pro 3D tisk při pokojové teplotě a s minimální spotřebou

Dominik Dobrozenský
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Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý při pokojové teplotě
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý při pokojové teplotě
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý
Sunlu FilaDC i10 je sušící skříń, která udrží filament suchý
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Sunlu představil se sušící skříní, která udrží až deset cívek suchých při pokojové teplotě a bez neustálého zahřívání.
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Kdo někdy tiskl s náročnějším materiálem, dá mi jistě za pravdu, že největší nepřítel 3D tiskaře je vlhkost. Sunlu proto ve spolupráci s Inslogic představil sušící skříň FilaDC i10, která dokáže filament udržet suchý i při pokojové teplotě. Bez zahřívání a s minimální spotřebou elektřiny.

Až 10 suchých cívek při pokojové teplotě

Sunlu FilaDC i10 funguje trochu jinak než klasické sušičky filamentu. Místo toho, aby cívku několik hodin zahřívala, funguje na bázi molekulárního síta, které ze vzduchu uvnitř skříně průběžně vytahuje vlhkost. Jakmile se vysoušecí materiál nasytí, zařízení jej automaticky zregeneruje pomocí topného prvku a pokračuje v odvlhčování.

Skříň dokáže podle slov výrobce udržovat vlhkost v rozmezí 10 až 55 % RH (Relative Humidity) a její hodnotu průběžně kontroluje pomocí senzorů. Díky tomu, že se filament prakticky neustále neohřívá, má být spotřeba elektřiny výrazně nižší než u klasických sušiček. Za 24 hodin provozu si FilaDC i10 řekne asi 0,23 kWh.

Zdroj: Youtube.com

Samotné odvlhčování si má říci zhruba okolo 1 W, spotřeba krátkodobě stoupá až na 100 W při samotném sušení síta. Do skříně o rozměrech 395 × 300 × 508 mm se přitom vejde až deset cívek. Výrobce slibuje také nízkou hlučnost maximálně 35 dB.

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Sunlu FilaDC i10 tak dává smysl především tiskařům, kteří mají doma větší zásobu filamentů a nebaví je před každým tiskem vytahovat cívky ze skříně a znovu je sušit. Předobjednávky startují 15. září na oficiálním webu Sunlu. Úvodní cena je zatím neznámá, po skončení zaváděcí akce má však zařízení stát okolo 200 eur, tedy necelých 5 tisíc korun.

zdroj: Sunlu

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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