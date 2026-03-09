Cnews.cz  »  Hry  »  Těchto 8 her v ceně přes 200 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je březnový Humble Choice

Hry

Těchto 8 her v ceně přes 200 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je březnový Humble Choice

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Humble Choice březen 2026 Autor: Humble Choice
Humble Choice březen 2026
Třetí Humble Choice letošního roku přináší opět osmičku zajímavých herních titulů jako Tempest Rising, Chants of Sennaar nebo Sworn.

Únor opět utekl jako voda a březen s sebou přinesl v pořadí třetí nabídku oblíbeného Humble Choice, která opět láká na několik zajímavých titulů, co by neměly uniknout vaší pozornosti.

Největším tahákem je tento měsíc Tempest Rising, real-time strategie inspirovaná klasikami jako Command & Conquer, odehrávající se v alternativní postapokalyptické Zemi po jaderné válce. Jako hráč zde budujete základny, těžíte zdroj zvaný Tempest a vedete armády v rychlých taktických bitvách proti znepřáteleným frakcím.

Další hrou je Chants of Sennaar, logická adventura s postupným rozluštěním neznámých jazyků mnoha civilizací žijících ve věži inspirované příběhem Babylonské věže. Pomocí pozorování symbolů, gest a kontextu se učíte překládat řeč jednotlivých kmenů a obnovujete komunikaci mezi národy.

dane

Třetím titulem je Sworn, kooperativní akční roguelike inspirované artušovskými legendami. Jako hráč zde bojujete proti zkaženému králi Artušovi a jeho rytířům. Etrian Odyssey III HD je remaster klasického dungeon crawleru, ve kterém sestavujete hlavní družinu dobrodruhů a prozkoumávate labyrint plný nepřátel a pastí.

Osmičku her pak završují tituly jako Bread & Fred, akční strategie Zero Hour, indie RPG Smalland: Survive The Wild nebo tahovou strategii Hard West 2. Všechny hry stojí bez slevy lehce přes 200 eur, v rámci balíčku Humble Choice je seženete za 13 eur.

Valve potají vrátil Counter-Strike: Global Offensive. Na Steamu se ihned zařadil mezi nejtrendovanější hry Přečtěte si také:

Valve potají vrátil Counter-Strike: Global Offensive. Na Steamu se ihned zařadil mezi nejtrendovanější hry

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
chce to po mě nějakej rejoin za 12euro.
Pan Jaroslav Crha


Nejnovější články

Dále u nás najdete

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Přírodní kosmetiku míchá jen s dobrou náladou

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO