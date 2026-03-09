Těchto 8 her v ceně přes 200 eur můžete mít nyní za zlomek ceny. Toto je březnový Humble Choice

Únor opět utekl jako voda a březen s sebou přinesl v pořadí třetí nabídku oblíbeného Humble Choice, která opět láká na několik zajímavých titulů, co by neměly uniknout vaší pozornosti.
Největším tahákem je tento měsíc Tempest Rising, real-time strategie inspirovaná klasikami jako Command & Conquer, odehrávající se v alternativní postapokalyptické Zemi po jaderné válce. Jako hráč zde budujete základny, těžíte zdroj zvaný Tempest a vedete armády v rychlých taktických bitvách proti znepřáteleným frakcím.
Další hrou je Chants of Sennaar, logická adventura s postupným rozluštěním neznámých jazyků mnoha civilizací žijících ve věži inspirované příběhem Babylonské věže. Pomocí pozorování symbolů, gest a kontextu se učíte překládat řeč jednotlivých kmenů a obnovujete komunikaci mezi národy.
Třetím titulem je Sworn, kooperativní akční roguelike inspirované artušovskými legendami. Jako hráč zde bojujete proti zkaženému králi Artušovi a jeho rytířům. Etrian Odyssey III HD je remaster klasického dungeon crawleru, ve kterém sestavujete hlavní družinu dobrodruhů a prozkoumávate labyrint plný nepřátel a pastí.
Osmičku her pak završují tituly jako Bread & Fred, akční strategie Zero Hour, indie RPG Smalland: Survive The Wild nebo tahovou strategii Hard West 2. Všechny hry stojí bez slevy lehce přes 200 eur, v rámci balíčku Humble Choice je seženete za 13 eur.